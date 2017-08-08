С 2021 года Москва откажется от закупок автобусов на дизельном топливе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2021 г. город планирует отказаться от закупок дизельных автобусов и приобретать только электробусы. «Мы в конце года должны доработать техническое задание и объявить соответствующий первый конкурс на закупку электробусов. Возможно, сделать несколькими лотами, для того чтобы была большая конкурентность в дальнейшем, это первое. И второе, стремиться к тому, чтобы с 2021 г. мы начали закупать исключительно автобусы на электроприводе», - сказал он на заседании московского правительства.

Собянин добавил, что зарубежные аналоги электробусов хорошего качества и лучше приспособлены для городских условий. «Тем не менее мы надеемся, что наши отечественные производители смогут создать конкретную продукцию. Мы видим это по их активным усилиям, по образцам, которые они нам представляют для обкатки в реальных условиях», - сказал мэр Москвы.