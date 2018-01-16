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Выплаты BP из-за аварии в Мексиканском заливе вырастут в 1,5 раза в 2018 году

Британская BP в 1,5 раза повысила оценку выплат в 2018 г. в связи с аварией на буровой платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, следует из сообщения компании. Ожидается, что нефтяная компания выплатит $3 млрд вместо прогнозируемых в III квартале прошлого года $2 млрд.

Кроме того, компания намерена зарезервировать $1,7 млрд в IV квартале 2017 г. на покрытие оставшихся убытков и связанных с аварией судебных претензий, сообщила BP.

«Поскольку работа с претензиями практически завершена, теперь мы лучше оцениваем оставшиеся обязательства», – приводятся в сообщении слова главного финансового директора BP Брайана Гилвари. Он добавил, что расходы, которые в результате фиксируются, полностью управляемые в рамках финансовой структуры компании. «Особенно сейчас, когда мы возвращаем компанию к балансу при цене нефти в $50 за баррель», – отметил он.

Как пишет Financial Times, с учетом зарезервированных $1,7 млрд затраты компании в связи с аварией на Deepwater Horizon превысили $65 млрд.

В апреле 2010 г. на буровой платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошла авария. Она привела к гибели 11 человек и одному из самых масштабных в истории отрасли разливов нефти. После пожара платформа затонула, а противовыбросовый превентор скважины оказался неисправным. В итоге нефть из скважины вытекала в течение 85 дней, объем утечки приблизился к 0,5 млн т. В общей сложности BP оценивала свои затраты в связи с аварией более чем в $53 млрд.

Весной 2016 г. суд США приговорил компанию к штрафу в $20,8 млрд – это рекордная сумма штрафа к одной организации за загрязнение окружающей среды за всю историю минюста США. Тогда же сообщалось, что выплаты будет проводить дочерняя компания BP в США – BP Exploration and Production (BPXP), для этого BP зарезервирует средства в своем бюджете.