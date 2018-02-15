Ростех продал 26% акций «Калашникова»
Принадлежавшие Ростеху 26% минус одна акция в концерне «Калашников» проданы частным инвесторам, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госкорпорации. Покупателем стал гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко и его компания «Транскомплектхолдинг», уже контролировавшие 49% концерна. Ростех сохранил за собой блокпакет - 25% плюс одна акция.
В начале февраля гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что сделка по продаже 26% акций «Калашникова» может быть завершена до конца I квартала 2018 г.
В конце 2017 г. сообщалось, что Криворучко может выкупить долю в «Калашникове» у попавших под санкции совладельцев УГМК Искандера Махмудова и Андрея Бокарева. Они же контролируют 50% «Транскомплектхолдинга». Еще 50% - у Криворучко. Пакет Махмудова и Бокарева оценивался в 2-3 млрд руб.
«Калашников» – крупнейший в России производитель стрелкового оружия. По данным концерна, в 2016 г. он занимал 95% всего рынка и 66% – в сегменте гражданского длинноствольного оружия. «Калашников» владеет 51% одного из крупнейших производителей беспилотников в России – компанией «Зала аэро».