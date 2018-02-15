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СКР попросил отстранить от работы гендиректора ракетно-космического центра «Прогресc»

Управление Следственного комитета по Самарской области обратилось в суд с просьбой временно отстранить от занимаемой должности гендиректора АО «РКЦ «Прогресс». В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями). В сообщении СКР имя подозреваемого не раскрывается. Однако на сайте РКЦ «Прогресс» говорится, что гендиректором самарского Ракетно-космического центра на данный момент является Александр Кирилин.

Следствие считает, что с ноября 2012 г. по декабрь 2016 г. гендиректор вопреки интересам РКЦ «Прогресс» заключил с неким ООО договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости, чем нанес ущерб возглавляемому предприятию.

В указанный период ООО получило 11 784 000 евро, при этом для выполнения обязательств по договору компания потратила 9 783 256 евро. Таким образом, прибыль указанной компании составила более 2 млн евро. Эти деньги могли остаться в собственности РКЦ «Прогресс», если бы центр осуществил закупку пресса без посредника.

Как отмечает ТАСС, ходатайство об отстранении Кирилина подано в Самарский районный суд Самары. Суд рассмотрит его 16 февраля.

В ноябре 2016 г. сообщалось о возбуждении Следственным комитетом уголовного дела в отношении начальника управления финансов и внешней экономической политики РКЦ «Прогресс» Светланы Кирилиной. Следствие подозревало ее в завышении стоимости госконтракта на модернизацию оборудования для производства деталей для ракет.

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