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МАК смог получить данные с речевого самописца разбившегося Ан-148

Комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) удалось снять данные с речевого регистратора разбившегося 11 февраля в Подмосковье самолета Ан-148, сообщил сегодня МАК. 13 февраля комиссия сообщила, что регистратор значительно поврежден.

«После установки носителя информации в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено копирование информации бортового звукового регистратора. Запись аварийного полета имеется. Расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных», - сообщил МАК.

После расшифровки данных параметрического регистратора накануне комиссия МАК установила, что при взлете не был включен обогрев всех трех приемников полного давления (ППД), что, вероятно, привело к их обледенению. Это привело к неверным показаниям скорости самолета, ставшим фактором катастрофы.

Самолет Ан-148-100В регистрационный номер RA-61704 «Саратовских авиалиний» рейсом Москва – Орск из аэропорта «Домодедово» разбился 11 февраля днем через несколько минут после взлета. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.