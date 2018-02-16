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Совладелица S7 рассказала о «депрессии» мужа из-за Илона Маска

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск изменил мир, заявила совладелец группы S7 Наталия Филева на Российском инвестиционном форуме в Сочи, комментируя запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Об этом сообщает РБК.

«Это депрессия для моего мужа. Мы не думали, что он настолько далеко ушел. Он шикарен, он изменил мир. Он, конечно, не зарабатывает денег, но он изменил мир. Это надо признать», - сказала она.

Ранее компания SpaceX успешно запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Все три блока первой ступени ракеты – многоразовые и после выработки топлива способны возвращаться на Землю.

Муж Филевой - Владислав Филев, также совладелец S7. Он ушел с должности гендиректора S7 Group в октябре 2017 г. Это произошло из-за того, что он хотел сосредоточиться на стратегическом развитии авиационного и околоавиационных бизнесов группы, в том числе космического проекта, рассказывали собеседники «Ведомостей». Незадолго до этого S7 договорилась о покупке плавучего космодрома Sea Launch («Морской старт»), последний запуск с которого проводился в 2014 г.

Через год после ухода с должности гендиректора - в декабре 2017 г. - Филев представил стратегию S7 Group по выходу на рынок коммерческих космических запусков. Возобновить запуски с Sea Launch планируется в 2019 г., говорится в презентации Филева.

Как прошел пуск Falcon Heavy