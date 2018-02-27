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Швейцарский суд отказался засекретить данные о попытке Абрамовича получить вид на жительство

Арбитражный суд Цюриха отказался удовлетворить иск российского олигарха Романа Абрамовича, который требовал запретить газете SonntagsZeitung публиковать детали о его прошении о виде на жительство в Швейцарии. Как пишет SonntagsZeitung, суд признал, что Абрамович «не осознает», что суд не занимается цензурой и не может запрещать отдельные высказывания.

Кроме того, суд подчеркнул, что «свобода средств массовой информации является одной из ключевых особенностей свободы выражения, функционирует как связное звено между государством и обществом, и служит для контроля над властями».

Швейцарский суд указал, что «являясь мультимиллиардером и одним из богатейших людей в мире, истец должен отвечать на большее число вопросов, чем обычный человек». Суд обязал российского бизнесмена выплатить 5000 франков в качестве судебных издержек. Юристы сочли такое решение достаточно необычным, так как суд между Абрамовичем и газетой SonntagsZeitung продолжается, указывает издание.

Пока неясно, сможет ли газета опубликовать детали о прошении Абрамовича о виде на жительство в Швейцарии. SonntagsZeitung намерена и дальше бороться в суде за публикацию всей информации по этому вопросу.

В начале февраля газета Le Matin Dimanche писала, что летом 2016 г. Абрамович подал прошение о виде на жительство в швейцарский муниципалитет Бане, где находится известный швейцарский курорт Вербье, а также в миграционную службу кантона Вале. В июне 2017 г., отмечало издание, Абрамович неожиданно отозвал прошение о виде на жительство. Суд запретил SonntagsZeitung сообщать подробности о причинах принятого бизнесменом решения.

В муниципалитете Бане сообщали, что власти кантона не одобрили прошение Абрамовича о предоставлении ему вида на жительство без указания причины. В ноябре 2017 г. Абрамович обратился в полицейское управление Швейцарии, чтобы узнать статус своей заявки. Там ему ответили, что рассмотрение заявки прекращено в связи с ее отзывом. По данным Le Matin Dimanche, в полицейском управлении также сообщили, что при желании бизнесмен может подать прошение заново. Однако, отмечает издание, пока Абрамович так и не сделал этого.

Представитель Абрамовича эту информацию не комментировал. В информации на сайте регистрационной палаты Великобритании о компании Fordstam Limited (головной структуры группы, в которую входит футбольный клуб Chelsea) значилось, что страной проживания Абрамовича является Швейцария.