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АФК «Система» перевела «Башнефти» 40 млрд рублей в рамках мирового соглашения

АФК «Система» перевела «Башнефти» 40 млрд руб. в рамках реализации мирового соглашения, сообщил «Ведомостям» официальный представитель «Системы» Сергей Копытов.

Мировое соглашение между АФК, «Башнефтью» и «Роснефтью» было заключено в конце 2017 г. после беседы владельца «Системы» Владимира Евтушенкова с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным на приеме для крупного бизнеса у президента Владимира Путина в Кремле. «Роснефть» обвиняла «Систему» в причинении «Башнефти» убытков при реорганизации. 26 декабря Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение «Роснефти» и «Системы», согласно которому АФК должна отдать «Башнефти» и «Роснефти» 100 млрд руб. до конца марта 2018 г.

По мировому соглашению «Системы» и «Башнефти» первая должна привлечь 40 млрд руб. при помощи Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под залог освобожденных от ареста акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и «Детского мира». «Система» сообщила неделю назад, что подписала соглашение о привлечении финансирования от РФПИ и Газпромбанка на 40 млрд руб. на полгода под залог 52,099% акций «Детского мира» и 90,47% акций БЭСК.

В конце декабря дочерняя компания АФК «Система» – «Система-инвест» – перечислила «Башнефти» первый платеж в рамках мирового соглашения в размере 20 млрд руб. Таким образом, «Системе» остается перечислить еще 40 млрд руб.

На прошлой неделе стало известно, что Сбербанк предоставит «Системе» кредит на сумму до 105 млрд руб. сроком на 5 лет, из которых 40 млрд руб. будут выбраны на исполнение обязательств по мировому соглашению.

Остальная сумма может быть использована АФК «по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств». Обеспечением по кредиту станут обыкновенные акции МТС, они будут оформляться в залог по мере выборки кредита пропорционально коэффициенту LTV (loan-to-value). Источник «Ведомостей», знакомый с условиями соглашения, отмечал, что АФК заложит около 11% акций МТС при получении первых 40 млрд руб.

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