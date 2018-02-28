Правительство повысит стоимость акцизных марок на импортные алкоголь и табак
Правительство намерено повысить стоимость акцизных марок на импортные табак и алкоголь. Проект постановления Минфина размещен на едином портале раскрытия информации. Стоимость акцизных марок для маркировки табачной продукции планируется повысить до 200 руб. со 120 руб. за 1000 штук (без учета НДС). Стоимость акцизной марки на алкоголь предлагается повысить с 1700 руб. до 1850 руб. за 1000 штук (без учета НДС).
Необходимость повышения цен объясняется, в частности, высоким уровнем инфляции за годы действия нынешних цен, ростом курса валют, увеличением стоимости продукции естественных монополий, индексацией заработной платы. Проект постановления не противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ, отмечается в пояснительной записке.