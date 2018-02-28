Бизнес

Новости

Сбербанк подал в ФАС ходатайство о создании совместного предприятия с «Яндексом»

Сбербанк направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о создании совместного предприятия с «Яндексом». Об этом рассказал президент Сбербанка Герман Греф во время телеконференции, передает «Прайм».

По словам Грефа, заявление подали два дня назад. Он также напомнил, что сделку планируют закрыть до конца июня.

Сбербанк и «Яндекс» договорились о запуске торговой площадки на базе «Яндекс.Маркета» в декабре 2017 г. Основной задачей нового предприятия станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей. Сбербанк и «Яндекс» будут торговать в России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике только через «Яндекс.Маркет». Стороны сообщали, что ожидают закрытия сделки в первой половине 2018 г.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф