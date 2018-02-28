СП Siemens и «Силовых машин» будет обслуживать новые блоки двух ГРЭС «Интер РАО»

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Собчак дала оценку роли Жириновского в выборах

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского допускают к участию в президентских выборах в качестве заградительного отряда, который все «превращает в цирк и нелепость». Об этом телеведущая и кандидат на пост президента России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак написала в своем Instagram.

Она также отметила, что находится под впечатлением после совместного эфира. По ее словам, в 1990-х казалось, что «уж одного клоуна и хама мы как-нибудь выдержим». Однако спустя четверть века ничего нового, кроме него, так и не произошло, добавляет она. Собчак отмечает, что Жириновский продолжает играть эту «унылую роль» для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о вещах, которые действительно важны. Все это очень и очень грустно, подчеркивает она. Ей пришлось вылить на него воду, потому что он «зашелся в сквернословии», написала Собчак.

Бывший американский посол в России Майкл Макфол в своем Twitter назвал эти дебаты успехом президента и кандидата в президенты России Владимира Путина: «Отдадим должное Путину. Эти так называемые дебаты ярко демонстрируют его успехи в деле создания фейковых оппонентов. Особенно отчетливо Путину помогает Жириновский».

Ранее Собчак и Жириновский принимали участие в дебатах на телеканале «Россия 1». Один из кандидатов в президенты России Сергей Бабурин сказал, что Жириновский поддерживает расстрел Верховного совета в октябре 1993 г. На что он назвал Бабурина лжецом. Собчак решила вмешаться в дискуссию и попросила лидера ЛДПР не переживать. В ответ на это начал ее оскорблять. В итоге Собчак взяла стакан и вылила воду на Жириновского. Дебаты шли в прямом эфире для Дальнего Востока, по московскому времени их покажут в 23.00.

Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов