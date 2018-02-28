СП Siemens и «Силовых машин» будет обслуживать новые блоки двух ГРЭС «Интер РАО»
«Интер РАО - Электрогенерация» подписало с совместным предприятием Siemens и «Силовых машин» - «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) долгосрочные договоры на техническое обслуживание оборудования энергетических блоков Верхнетагильской и Пермской ГРЭС. Эти станции «Интер РАО» ввело в эксплуатацию летом прошлого года. Об этом говорится в сообщении «Интер РАО - Электрогенерация».
По условиям соглашений, специалисты СТГТ будут обслуживать газовую турбину и генератор энергетического блока № 12 Верхнетагильской ГРЭС, а также две газовые турбины, паровую турбину и три генератора энергетического блока № 4 Пермской ГРЭС. Данное оборудование было произведено компанией Siemens.
Срок действия каждого договора - около восьми лет, он разделен на два сервисных интервала эксплуатации газовых турбин (по 66 000 эквивалентных часов эксплуатации).