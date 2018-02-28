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Россельхознадзор ограничил поставки с белорусского ОАО «Молоко»

Россельхознадзор со 2 марта 2018 г. вводит ограничения на импорт продукции с белорусского предприятия «Молоко» из-за повторно выявленных в продукции остатков лекарств, сообщило ведомство.

«28 февраля повторно выявлены остатки лекарственных средств - антгельминтиков (альбендозол сульфон, два случая), а также первично выявлен антгельминтик (альбендозол сульфоксид) в сыворотке молочной концентрированной, произведенной белорусским предприятием ОАО "Молоко". По этой причине на поставки продукции с этого предприятия со 2 марта 2018 г. Россельхознадзором вводятся временные ограничения», - сообщил Россельхознадзор.

Кроме того, в связи с обнаружением остатков антибиотиков тетрациклиновой группы (доксициклин) в мясе птицы белорусского предприятия-производителя СПК «Агрокомбинат "Снов" Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении его продукции.

22 февраля 2018 г. Россельхознадзор объявил о введении с 26 февраля временных ограничений на поставки в Россию наливного белорусского молока и прочего промышленного сырья. Но потом они были перенесены на 6 марта по «техническим причинам». Партии продукции, поступившие на временные контрольные ветеринарные пункты на границе после 18 часов 6 марта, будут возвращены в Белоруссию. Продукции в потребительской упаковке, т. е. пакетированного молока, сыров, масла, сметаны и проч., ограничения не коснутся, утверждали ранее в Россельхознадзоре.

В 2017 г. Белоруссия поставила в Россию около 296 200 т молока и сливок против 239 400 т годом ранее (рост на 23,7%). При этом поставки сгущенных и сухих молока и сливок сократились на 2,2% и составили около 187 700 т.