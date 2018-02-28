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Bosco возобновит контракт на экипировку сотрудников МОКа

Bosco вернется к исполнению соглашения об экипировке сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК) из-за восстановления членства Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, передает ТАСС со ссылкой на слова председателя совета директоров компании Михаила Куснировича.

«Я в своем письме президенту МОКа Томасу Баху говорил о том, что как только ОКР будет восстановлен в полном объеме, мы с новыми усилиями вернемся к исполнению нашего контракта. Он рассчитан до Олимпиады в Пекине», - рассказал Куснирович. По его словам, из-за запрета выступления российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане Bosco понесла потери. «Это все равно, что вы приготовили угощение, а гости не пришли. Но я думаю, что тяжелая страница перевернута», - сказал он.

В декабре после решения МОКа о приостановлении членства ОКР Куснирович заявил, что Bosco обратилась с просьбой не использовать бренд компании на форме во время проведения Олимпиады.

Bosco заключила контракт с МОКом на экипировку членов организации и сотрудников в 2016 г. Ранее МОК работал с Nike.

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