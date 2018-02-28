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В Казани из-за инцидента с бизнес-джетом задержаны 11 рейсов

11 рейсов были задержаны в аэропорту Казани на вылет и прилет из-за инцидента с самолетом бизнес-авиации Cessna-750, вернувшимся из Барселоны, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта. «У самолета Cessna, который выполнял чартерный рейс из Барселоны в рамках vip-перевозки, после посадки в аэропорту Казани разрушились пневматики шасси с правой стороны», - сказал источник. В результате была заблокирована единственная ВПП аэродрома.

Позднее канал Mash сообщил, что на борту находилась оперная певица, заслуженная артистка Татарстана Аида Гарифуллина. В Барселоне она исполняла главную партию в классической опере «Ромео и Джульетта» французского композитора Шарля Гуно.

Из-за инцидента в аэропорту Казани не смогли приземлиться пять самолетов, они перенаправлены в Самару и Уфу. Еще шесть задержаны на вылет. По сообщениям из соцсетей, задержка одного из рейсов превысила 1,5 часа. «Аэропорт возобновил работу около 19.40 мск. Аварийный самолет Cessna удалось отбуксировать с летного поля», - сказал собеседник агентства.

Длительное - c 17 часов - закрытие аэропорта было связано с поиском техники для буксировки аварийного самолета: искали подходящую сцепку.

Cessna-750 на 8-12 человек - один из самых крупных бизнес-джетов, его каталожная стоимость превышает $20 млн. На борту аварийного самолета находились шесть человек - четыре пассажира и двое членов экипажа.