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«Нафтогаз» сообщил о выигрыше арбитражного суда с «Газпромом» по транзиту газа

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» уплатить $4,63 млрд по транзитному контракту с «Нафтогазом Украины». Об этом в среду сообщил «Нафтогаз» в Twitter.

«По решению Стокгольмского арбитража "Нафтогаз" добился компенсации в сумме $4,63 млрд США за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита», - сказано в сообщении. Это означает, что по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен заплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза», считает украинская компания.

В декабре 2017 г. Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа на Украину. Украинская компания должна заплатить около $2 млрд за ранее поставленный газ. Также арбитраж постановил, что «Нафтогаз» обязан ежегодно с 2018 г. «отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа». «Нафтогаз» тогда же объявил, что суд отклонил требование «Газпрома» в рамках принципа «бери или плати» на $56 млрд за поставки газа в 2009-2017 гг., снизив цену на 27,4%. Компания оценила положительный эффект для себя от решения арбитража в более чем $75 млрд за весь срок действия контракта.

В конце января «Нафтогаз» сообщил, что засекретил решение Стокгольмского арбитражного суда по второму спору с «Газпромом» - о транзите через Украину. Это сделано для того, чтобы не дать повода российской стороне отказаться от исполнения решения, объяснила компания.