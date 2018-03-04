Экс-юрист ЮКОСа сообщил, что его обвиняют в хищении нефти на 1 трлн рублей
Бывший заместитель управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Павел Ивлев сообщил, что расследование уголовного дела в отношении него завершено. Его обвиняют в хищении нефти у бывших дочерних компаний ЮКОСа.
«Следователи пересчитали сумму ущерба и считают, что нефть я украл на 1 трлн 67 млрд руб.», – сказал Ивлев «Интерфаксу». Он считает обвинения абсурдными и надеется, что Генпрокуратура не станет утверждать обвинительное заключение и вернет дело в Следственный комитет.
По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти «дочек» ЮКОСа ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» на сумму 1 трлн 67 млрд руб.
Следствие полагает, что участники группы скупали нефть по себестоимости, которая в разы вырастала при перепродаже. При этом сделки оформлялись только на бумаге, а сверхприбыль переводилась в офшорные зоны и легализовывалась.
Следователи считают, что Ивлев обеспечивал правовое сопровождение и видимость юридической чистоты сделок. Его уголовное дело было выведено в отдельное производство. Сейчас Ивлев скрывается от следствия в США.
Лица дела ЮКОСа
«Ваша честь, я попросил бы сделать замечание прокурору Смирнову, чтобы он не перебивал, когда выступают другие, потому что, когда он вас обманывал, я его не перебивал!»
Из выступления в зале суда, 31.05.2010 г.
«Мало ли что иностранный гражданин может нам здесь рассказать!»
Из выступления в зале суда, 03.06.2010 г.
«А чего он врет?! Я всю жизнь не врал! Ни в гонконгском суде, ни в американском, ни в Верховном суде…»
Из выступления в зале суда, 03.06.2010 г.
"Вы представьте себе, что вдруг вокруг нашей страны оказались одни враги. Как Путин ухитрился поссориться абсолютно со всеми, и все плохие".
Из интервью "Радио свобода", 26.08.2009 г.
"Это иная политическая модель, иной политический режим, уже не соответствующий нынешней Конституции. По большому счету, решение принимаем не мы с вами. Если такой политический курс определен, то он будет реализовываться, и все риски от его последствий ложатся на тех, кто его утвердил".
Из интервью "Газете.ру", 19.11.2003 г.
"...власти уверены, что очень полезно устрашить людей. Действительно, благодаря делу ЮКОСа многие предприниматели дрожат как овечьи хвостики. От самых крупных олигархов и до самых мелких никто пикнуть не смеет. Может быть, для власти это позитивный результат — чтобы никто пикнуть не смел".
Из интервью "Ведомости. Пятница" 28.04.2006 г.
«В тот же день он собрал руководство ЮКОСа и предупредил, что на компанию оказывается давление, оно будет только нарастать и кто боится может сам уйти».
Александр Темерко о Михаиле Ходорковском после допроса в Генпрокуратуре в 2003 г.
"Кто бы тут зажигательные речи ни говорил, я снова повторяю, что никогда никаких преступлений не совершал".
Из выступления в зале суда, 17.06.2007 г.
Был вызван в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева в Хамовнический суд, но не явился по неизвестным причинам. Возглавляемая Богданчиковым "Роснефть", которой достался основной актив ЮКОСа -«Юганскнефтегаз», признана потерпевшей по делу Ходорковского и Лебедева. О вызове Богданчикова в суд просили адвокаты обвиняемых, указывая, что он - «носитель полного знания» о состоянии «Юганскнефтегаза» после ЮКОСа и может рассказать о том, какой вред имуществу государственной "Роснефти" нанесли подсудимые.
«...с Ходорковским по работе не сталкивался».
Из выступления в зале суда, 28.09.2009 г.
"Физическое хищение нефти из трубопровода - это проблема, она была и есть - незаконные врезки. Хищения в объемах миллионов тонн мне неизвестны".
Из выступления в качестве свидетеля на слушаниях по делу Михаила Ходорковского в Хамовническом суде Москвы в июне 2010 г.
"В нефтяном бизнесе дураков уже не осталось, их за эти годы выжили, а остальные соображают..."
Из интервью газете "Ведомости", 10.08.2006 г.
«Он что, являлся потерпевшим или обвиняемым? Кем он является по данному уголовному делу? Мы же не исследовали в ходе расследования данного уголовного дела обстоятельства трудовой деятельности Геращенко!»
Из выступления В. Лахтина в зале суда при появлении Виктора Геращенко на трибуне для свидетелей, 03.06.2010 г.
"...есть такая адвокатская поговорка, что, чем умнее клиент, тем тяжелее с ним работать. У всех адвокатов Ходорковского, я без преувеличения скажу, чувство, что клиент умнее нас всех вместе взятых".
Из интервью Radio France International, 15.12.2009 г.
Компания ЮКОС не нарушала закон, когда покупала нефть у своих «дочек» дешевле, чем в европейских странах, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая в качестве свидетеля на слушаниях по делу Михаила Ходорковского в Хамовническом суде Москвы 21.06.2010 г.
Слухи о том, что Волошин подал в отставку, появились после ареста Михаила Ходорковского. Собеседники «Ведомостей» трактовали этот жест как протест главного администратора против силового подхода к разрешению «проблемы «ЮКОСа», сторонниками которого, по словам близких к Волошину людей, были заместители главы администрации, сослуживцы Путина по КГБ СССР — Виктор Иванов и Игорь Сечин.
«Ваша честь, вы призываете меня выразить свое отношение к тому, например, каким способом, по мнению гособвинителей, я похищал нефть. В детстве было такое выражение «неквинтикультяпистый». Вот из обвинения получается, что я похитил нефть именно этим способом…»
Из выступления в зале суда, 21.04.2009 г.
"Я очень глубоко озабочен этим явлением. Его последствия трудно оценить. Я бы даже воздержался пока от каких-либо оценок".
Из беседы с журналистами в связи с арестом акций "ЮКОСа"
"Любая форма политической оппозиции - это угроза. А тем более - Ходорковский, у которого были не только принципы, но и в какой-то момент деньги, чтобы эти принципы поддерживать".
Из интервью "Радио Свобода", 28.09.2005 г.
"МБХ [Михаил Борисович Ходорковский] может выйти, когда сам захочет. Так с самого начала и было всем ясно – и нечего тут смущаться".
Комментарий Slon.ru, 30.08.2010 г.
«Циничное издевательство над законом и здравым смыслом».
Василий Алексанян, комментируя решение суда о его освобождении под залог в 50 млн руб., 08.12.2008 г.
"Брать чемоданы и бежать в лес или бежать без чемоданов? Лесами бегать я совершенно не готова. Ехать за границу? Даже если где-то в глубине души я и стала допускать, что возможен арест, но мне было бы стыдно, если бы меня где-то там при попытке к бегству задержали. Поэтому я считала, что буду просто выполнять то, что выполняю, опять-таки продолжая считать, что я ничего незаконного не делала. Может быть, излишняя самонадеянность?"
Из интервью газете "Ведомости", 21.05.2009 г.
"Я продолжаю работать потому, что меня не пугает возможность оказаться в ситуации, в которой оказался Михаил Ходорковский".
Из интервью газете "Известия", 05.11.2004 г.
В мае 2008 г. в интервью британской газете The Sunday Times Михаил Ходорковский обвинил «бывшего офицера КГБ» Игоря Сечина в организации как первого, так и второго уголовного дела против себя: первого «из жадности», второго «из трусости». В июле 2008 г. ответственным за развал ЮКОСа его также назвал Виктор Геращенко.
«Это дело судебное, не буду вмешиваться, но у этого человека кровь на руках».
Владимир Путин о Михаиле Ходорковском на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», 09.2010 г. (цитата по «РИА Новости»).