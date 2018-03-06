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«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по договору с «Нафтогазом»

«Газпром» уже подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. На второе решение суда – по транзиту газа – апелляцию подадут до конца марта. Об этом рассказал зампред правления компании Александр Медведев, передает «Интерфакс».

Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд за прокачку меньшего объема газа в течение восьми лет: с 2009 г. по 2017 г. Если учитывать остатки выплат за газ, то российская компания по результатам двух арбитражных споров должна украинской стороне $2,56 млрд.

«Нафтогаз» сообщал, что решение суда соответствует ожиданиям. В свою очередь «Газпром» уже направил уведомление о начале расторжения контрактов. Решение суд аргументировал резким ухудшением состояния украинской экономики, обратил внимание предправления российской компании Алексей Миллер. «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», – добавил он.