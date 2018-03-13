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Трамп заблокировал покупку Qualcomm сингапурской Broadcom

Президент США Дональд Трамп заблокировал покупку американской корпорации Qualcomm, одного из поставщиков чипов для Apple, сингапурским производителем полупроводников Broadcom. Об этом говорится в исполнительном указе американского лидера.

«Предполагаемая покупка Qualcomm данным приобретателем запрещается», – уточняется в документе. Трамп подчеркнул, что полученные им доказательства свидетельствуют о том, что Broadcom может по итогам сделки «предпринять действия, угрожающие национальной безопасности США». Подобные сделки будут блокироваться и в будущем, уточняется в указе.

Ранее Broadcom сообщила о планах перенести штаб-квартиру из Сингапура в США и получила одобрение главы государства. Согласно условиям сделки сингапурская корпорация должна была получить контроль над Qualcomm. Еще 11 марта сингапурская компания оценивала перспективы сделки положительно. Она планировала заплатить за производителя чипов для смартфонов $117 млрд. Закрытие сделки планировалось на начало апреля.

Qualcomm – один из крупнейших производителей чипов и компонентов для мобильных устройств в мире. Решения инженеров компании используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и др. Qualcomm активно сотрудничала и с Apple, однако с начала 2017 г. компании вступили в патентную войну, и теперь производитель iPhone планирует отказаться от модемов американского производителя в моделях своих устройств следующего года.

Штаб-квартира Qualcomm находится в Сан-Диего, Калифорния (США). Ранее компания дважды отклоняла предложение Broadcom о покупке. Так, в ноябре 2017 г. Broadcom сообщала о готовности заплатить $103 млрд за покупку конкурента, а в начале февраля – $121 млрд.