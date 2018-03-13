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Lavazza в России в прошлом году увеличила выручку на треть

В 2017 г. выручка итальянской кофейной компании Lavazza выросла на 35% до 24 млн евро. Об этом заявила директор по маркетингу Lavazza в Восточной Европе Паола Аутиеро, передает «Интерфакс».

При этом продажи зернового кофе в денежном выражении выросли на 8,3%, в физическом – на 8%, молотого кофе – на 5 и 6% соответственно, а капсул для кофемашин – на 7 и на 1%. В России продажи компании в стоимостном выражении растут быстрее, чем в объемном, отметила Аутиеро. По ее словам, это означает интерес потребителей к премиальным сортам кофе.

Lavazza входит в топ-3 крупнейших брендов в сегменте молотого кофе и кофе в зернах в Москве и Санкт-Петербурге, говорит Аутиеро. Компания планирует усилить присутствие также в других городах-миллионниках.