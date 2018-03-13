Бизнес

Новости

«Дочка» «Газпрома» подписала соглашение на поставку гелия немецкой Linde

«Газпром экспорт» подписал долгосрочное соглашение с немецкой Linde о покупке с 2021 г. гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) «Газпрома». Об этом говорится в сообщении Linde.

«Linde Group и "Газпром экспорт", 100%-ное дочернее предприятие "Газпрома", подписали соглашение о купле-продаже гелия с нового завода "Газпрома" в Амурской области, который в настоящий момент находится на стадии строительства...», – говорится в пресс-релизе.

Согласно условиям соглашения Linde будет закупать «значительные объемы» гелия с новой производственной базы «Газпрома» в городе Свободном, расположенном рядом с Благовещенском. Первые поставки по этому соглашению запланированы на 2021 г.

«Газпром экспорт» 12 марта сообщил об окончании конкурсной процедуры по продаже гелия с Амурского ГПЗ и заключил долгосрочные контракты с «крупнейшими компаниями на мировом рынке промышленных газов». В сообщении газового холдинга уточнялось, что конкурсная процедура проводилась в 2016–2017 гг. при поддержке компании Gazprom Marketing & Trading.

Генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, чьи слова приводились в сообщении, отметила, что подписанные соглашения свидетельствуют о растущем спросе на продукцию Амурского ГПЗ. «Помимо природного газа богатые месторождения Восточной Сибири позволяют добывать такой ценный продукт, как гелий, востребованный во многих отраслях промышленности. Мы рады, что растущий спрос на продукцию Амурского ГПЗ – крупнейшего в мире завода по производству гелия – способствует заключению целого ряда долгосрочных соглашений», – сказала топ-менеджер компании.

Амурский ГПЗ создается в рамках поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» и должен стать крупнейшим в России предприятием по переработке природного газа. Проектная мощность предприятия составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 млн куб. м в год.