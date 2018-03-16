Новости
Бизнес
Новости

Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал размер дивидендов за 2017 год

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2017 г. в размере четверти прибыли - 13,612 млрд руб., или 0,13 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Таким образом, российская энергетическая компания продолжает придерживаться политики по направлению на дивиденды 25% чистой прибыли по МСФО. В 2017 г. компания заработала 53,85 млрд руб. - на 11,4% меньше, чем в 2016 г.

Годовое собрание акционеров российского энергетического холдинга назначено на 21 мая.

Крупнейшими владельцами акций «Интер РАО» являются «Роснефтегаз» (27,6%), «Русгидро» (почти 20%) и Федеральная сетевая компания (18,6%). На этой неделе менеджеры «Интер РАО» продали 1,14% ее акций за 4,15 млрд руб. В результате сделки доля бумаг в свободном обращении увеличилась с 28,91 до 30,05%. При этом доля квазиказначейского пакета сократилась до 18,78%.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Топ-менеджер Nike подал в отставку после жалоб коллег

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент по развитию бренда Nike Тревор Эдвардс подал в отставку после жалоб коллег на случаи неподобающего поведения на рабочем месте, сообщила газета The Wall Street Journal и подтвердил пресс-секретарь компании агентству Reuters.

По данным WSJ, несколько сотрудников компании пожаловались руководству на случаи неподобающего поведения, которые произошли в организации. При этом не уточняется, касаются ли жалобы лично Эдвардса или других членов руководства. Характер жалоб в Nike не раскрыли, отметив только, что такое поведение «не соответствует базовым ценностям» компании. 

После проверки гендиректор и председатель совета директоров Nike Марк Паркер сообщил сотрудникам, что Эдвардс подал заявление об отставке и немедленно прекращает исполнять свои обязанности. 

До выхода на пенсию 55-летний Эдвардс будет советником Паркера, сообщила пресс-секретарь. WSJ отмечает, что Эдвардс считался наиболее вероятным преемником 62-летнего Паркера на посту гендиректора Nike.

«Кроссовки будущего» от Nike

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Роспотребнадзор за год нашел в магазинах более 37 т опасной для здоровья рыбы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роспотребнадзор отчитался о снятии с продаж в 2017 г. около 6000 партий рыбы и морепродуктов общим объемом более 37 т после проведенных проверок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство обнаружило как нарушения сроков годности и условий хранения продуктов, так и несоответствие требованиям по содержанию глазури в пробах. Ведомство также обращало внимание на отсутствие маркировки на товарах.

Всего за прошедший год Роспотребнадзор изучил более 73 000 проб рыбы и морепродуктов в российских магазинах. Санитарно-химическим требованиям не соответствовали 0,4% проб, микробиологическим показателям - 6,0%, паразитологическим показателям - 1,1%.

В отчете надзорного органа отмечается, что доля импортной рыбной продукции, не соответствующей требованиям по содержанию глазури, в три раза выше, чем отечественной. Ведомство подчеркивает, что избыток глазури содержится в 20% импортной рыбной продукции.

Роспотребнадзор рекомендует покупателям, желающим приобрести рыбу, обращать внимание на условия ее хранения, упаковку, срок годности, а для глазированной продукции - на сведения о процентном содержании глазури.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Нацбанк Украины продлил санкции в отношении банков с российским капиталом

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Национальный банк Украины продлил санкции в отношении банков с российским капиталом, говорится в сообщении регулятора. Речь идет об украинских «дочках» Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка.

Этим банкам запрещено осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капиталов за пределы Украины в пользу материнских банков и связанных с ними лиц.

«Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках», — говорится в пресс-релизе. Действие санкций в отношении банков истекало в марте 2018 г.

Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe) и «БМ банк» (принадлежит ВТБ). 

Недвижимость
Новости

Власти Москвы рассказали о темпах строительства бюджетного жилья в этом году

Интерфакс/Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Более 870 000 «квадратов» жилья (33 жилых дома) построит Москва за счет средств бюджета в этом году, сообщил «Интерфаксу» руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, 22 дома из общего объема ввода жилья будут направлены для нужд программы реновации. «Таким образом, на этот год предусмотрен ввод 476 900 кв. м для переселенцев сносимых пятиэтажек», — сказал Бочкарев.

Новые дома расположены в разных округах и районах города, например в Котловке, Академическом, Коньково, Кузьминках, Нагатинском затоне, Некрасовке, Северном Измайлове, а также на проспекте Вернадского, Аминьевском и Дмитровском шоссе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что всего до конца 2020 г. на территории столицы планируется ввести в эксплуатацию около 9,5 млн кв. м жилья. «Причем в ближайшие годы будут расти объемы именно бюджетного строительства жилья. Уже через пару лет мы планируем вводить в эксплуатацию ежегодно не менее 1,1-1,3 млн кв. м жилья», — сказал глава стройкомплекса.

Всего же за последние шесть лет в городе введено в эксплуатацию 22,2 млн кв. м жилья.

Как выглядят дома для переселения по программе реновации

Финансы
Новости

Близкий к Керимову фонд намерен сохранить текущую бизнес-модель «Возрождения»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фонд Bonum Capital, близкий к сенатору Сулейману Керимову, намерен сохранить текущую бизнес-модель банка «Возрождение», сообщает RNS со ссылкой на представителя фонда Антона Аверина.

«Мы оцениваем банк как актив очень высокого качества с хорошим потенциалом роста, владение которым очень почетно. Банк имеет безупречную 27-летнюю репутацию и продолжит работу в рамках существующей бизнес-модели, в основе которой лежат исторически крепкие отношения с клиентами», — сказал Аверин.

Ранее Bonum Capital подтвердил свое намерение купить «Возрождение»: фонд уже достиг «принципиальных договоренностей» с акционерами банка и проводит due dilligence, по итогам которого будут определены окончательные параметры сделки, говорил представитель фонда. В декабре 2017 г. после санации Промсвязьбанка ЦБ обязал основного владельца обоих банков Дмитрия Ананьева до 18 марта снизить долю в банке до 10% или менее.

В четверг, 15 марта, источники сообщили «Ведомостям», что председателем совета директоров «Возрождения» избран Мурат Алиев, который занимает должность председателя совета директоров Bonum Capital.

Политика
Новости

Четверть россиян считает оппозиционные взгляды Немцова причиной его убийства

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Большинство россиян (83%) знают об убийстве Бориса Немцова в феврале 2015 г., показал опрос «Левада-центра». При этом 24% из них полагают, что причиной убийства стали оппозиционные взгляды политика, 21% считает, что Немцов стал жертвой криминальных разборок. Почти треть опрошенных (30%) «не понимает, за что он был убит».

Из тех, кто знает об убийстве, 42% считают, что заказчики преступления никогда не будут найдены; 17% полагают, что их найдут, но не скоро; 16% уверены, что заказчики уже найдены и осуждены. Каждый четвертый респондент (25%) затруднился ответить на этот вопрос. 

Опрос проводился 7-12 марта среди 1600 человек в 136 населенных пунктах России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-центр».  

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены.

В пятницу, 16 марта, в 17.00 мск на доме Немцова в Москве по адресу ул. Малая Ордынка, д. 3, установят памятную доску.

Акция памяти Бориса Немцова

Политика
Новости

РБК выяснил представления Кремля о хороших результатах президентских выборов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Хорошим итогом президентских выборов 18 марта в Кремле будут считать явку не ниже 65% избирателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Худший результат может рассматриваться как снижение интереса к выборам.

Базовое условие – ключевые показатели должны быть не хуже, чем на выборах 2012 г. Тогда явка составила 65,3% избирателей. Из них за избранного президента Владимира Путина проголосовали 45,6 млн человек – 63,6% от пришедших на выборы. Сейчас 47-48 млн голосов за кандидата от власти будет считаться достойным результатом, отмечает близкий к Кремлю собеседник.

В декабре 2016 г. на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике с участием первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко предлагались другие вводные. Речь шла о победе основного кандидата с результатом 70% при 70%-ной явке. При этом региональным элитам разъяснили, что главным приоритетом является именно чистота победы. «70 на 70 — идеальный сценарий, но никто не стремится к таким цифрам любой ценой, поскольку чистота выборов стоит на первом месте», — пояснил один из близких к Кремлю собеседников.

Ранее Кремль разработал ряд рекомендаций по мобилизации избирателей, которые включали в себя проведение школьных референдумов, семейные игры, профориентирование. Действующий президент Владимир Путин лично обратился к гражданам с призывом прийти на выборы.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Правительство предложило продлить «надзорные каникулы» до 2022 года

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минэкономики совместно с Генпрокуратурой подготовят поправки о продлении до 2022 г. моратория на проведение плановых проверок малого бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее распоряжение вице-премьера Сергея Приходько.

Подлинность документа РБК подтвердили в аппарате министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Сам Абызов в беседе с изданием пояснил, что продление инициативы будет проводиться в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, инициированной президентом Владимиром Путиным.

Для продления соответствующего моратория потребуются поправки ко второму чтению рассматриваемого Госдумой законопроекта с изменениями в положения о защите прав предпринимателей во время госконтроля. МЭР и Генпрокуратура, в свою очередь, должны направить в правительство проект поправок в течение двух недель после принятия законопроекта в первом чтении.

Мораторий на проведение плановых проверок бизнеса действует с 1 января 2016 г. и должен завершиться в конце 2018 г. В новом поручении Приходько предлагается также распространить его и на средний бизнес. «Надзорные каникулы» не затронули предприятия, работающих в сфере надзора промышленной, пожарной, радиационной и экологической безопасности, а также аудиторские организации и компании, управляющие многоквартирными домами.

Выбор редактора
Политика
Новости

Экс-начальник ГРУ исключил возможность отравления Скрипаля Россией как «гнусную глупость»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российская разведка не занимается такими «гнусными глупостями», как отравление своих бывших сотрудников за рубежом, заявил экс-начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Федор Ладыгин в интервью официальной газете российских Вооруженных сил «Красная звезда».

«Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать», - заявил Ладыгин, комментируя обвинения Лондона в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ладыгин, возглавлявший ГРУ с 1992 по 1997 г., подчеркнул, что переданный Великобритании по программе обмена шпионами Скрипаль не представлял для России никакого интереса. «Для разведчика предатель умирает сразу он абсолютно перестает существовать в памяти, вымывается из нее. Для предателя забвение — смерть», — заключил генерал-полковник.

Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению на Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери. По версии британских спецслужб, бывший полковник ГРУ с дочерью были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». Позицию Великобритании поддержали США, Германия и Франция. Москва опровергла причастность к отравлению Скрипалей и сам факт наличия химического оружия.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2004 г. был обвинен в сотрудничестве с британской разведкой и приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. В 2010 г. он был помилован и выслан на Запад по программе обмена шпионами.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

РБК узнал о масштабной проверке молочного рынка по поручению правительства

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству провести масштабную проверку качества молочной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с текстом поручения. Это первая столь масштабная проверка на федеральном уровне, в которой участвуют сразу три ведомства.

Проверка должна быть проведена до 26 марта. Ее итогом станут выводы о доле фальсификата на российском рынке. Контролеры закупают в рознице образцы молока, сливочного масла и творога. Потом их образцы будут сданы на исследование в лаборатории. Производителей проверка не затрагивает.

Ни плановые, ни внеплановые отборы молочной продукции в последние дни не проводились, рассказал представитель «Дикси».

Куратором проверки является министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Через своего представителя он пояснил, что на этой площадке проходит обсуждение контроля качества молочной продукции, проводятся исследования, «в том числе с целью выявления типовых несоответствий продукции обязательным требованиям».

По данным открытого правительства, на июль 2017 г. недовольство качеством детского питания, мяса, молока и молочных продуктов выражали 15% населения. Вопрос фальсификата регулярно обсуждался в правительстве, но к единому мнению чиновники так и не пришли. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что в отдельных категориях молочных продуктов доля фальсификата, произведенного с использованием растительных жиров, может достигать 50%. Больше всего нарушений ведомство обнаружило при проверке сыров и сметаны. В Роспотребнадзоре, напротив, говорили о снижении доли фальсификата в молочной продукции.

«Было пожелание первых лиц на площадке открытого правительства раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, есть ли фальсификат или нет», — рассказал один из собеседников на рынке. Ведомство утвердило единую методику, по которой будут работать Россельхознадзор и Роспотребнадзор, чтобы избежать новых расхождений.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Владелец «Морского старта» S7 Space пожаловался на цену российских ракет

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

S7 Space, дочерняя копания S7, владеющей плавучим космодромом «Морской старт», пожаловалась на стоимость и и характеристики ракеты-носителя «Союз-5», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Сергея Сопова.

«Союз-5» в таком виде, в каком его представляют, нам не нужен. По сути, это потолстевшая и потяжелевшая ракета «Зенит». Зачем делать новый «Зенит», чтобы через 15 лет он устарел?» — посетовал собеседник агентства. Сопов подчеркнул, что S7 Space рассчитывает конкурировать со SpaceX с ее ракетами Falcon 9, потому основополагающим моментом для российской компании является цена ракет.

Он признал, что ракеты «Зенит» в своем прежнем виде (им 40 лет) могут использоваться еще шесть-семь лет, но при этом следует подумать о замене. «Мы точно знаем, что это должна быть ракета среднего класса, которая будет выводить на низкую опорную орбиту 16-17 т [полезной нагрузки]», - констатирует генеральный директор компании.

«Морской старт» - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. С 1995 г. им управляли совместно Boeing, РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш». В 2009 г. компания «Морской старт» объявила о банкротстве, и ведущую роль в ней получила РКК «Энергия». В 2016 г. S7 заключила контракт на покупку «Морского старта», выкупив, в частности, плавучую платформу «Одиссей» и корабль Sea Launch Commander.

В начале марта S7 Space опубликовала график запусков ракет-носителей по программе «Морской старт» на период с 2019 по 2022 г. В планах компании - до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет. Первый запуск запланирован на декабрь 2019 г. Еще три - на 2020 г., четыре - на 2021 г. и еще четыре - на 2022 г.

Как прошел пуск Falcon Heavy

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото