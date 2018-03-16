Менеджеры «Интер РАО» заработали 2,7 млрд руб.
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Менеджеры «Интер РАО» продали 1,14% ее акций на Московской бирже за 4,15 млрд руб., сообщила компания. Эти бумаги они получили по опционной программе. Сколько человек участвовало в сделке, «Интер РАО» не раскрыла.
У «Интер РАО» было три опционные программы. Последнюю совет директоров утвердил в феврале 2016 г. Тогда примерно 50 человек получили возможность купить 2% от уставного капитала компании по фиксированной цене. Цену компания не раскрывала. Аналитики «Ренессанс капитала» тогда писали, что цена покупки для менеджеров будет средней за шесть месяцев до момента утверждения опционной программы – 1,25 руб. за акцию. В программе приняли участие все члены правления и ряд ключевых менеджеров, говорил представитель «Интер РАО». «Исходя из стоимости продажи сегодня прибыль, которую зафиксировали менеджеры, должна была составить около 2,7 млрд руб.», – делится расчетами аналитик АКРА Василий Танурков.
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