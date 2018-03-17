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Компания Egypt Air открыла бронирование билетов на рейсы из Каира в Москву

Египетская авиакомпания Egypt Air 16 марта открыла бронирование билетов на рейсы из Каира в Москву, которые возобновятся 12 апреля, сообщает газета «Аль-Ахрам» со ссылкой на представителя компании. Максимальная стоимость билета туда-обратно составит около $800, минимальная – примерно $380.

Ранее директор авиакомпании Сафуат Мусаллям говорил, что между Каиром и Москвой будет выполняться три рейса в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

13 марта российская авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Каир с 11 апреля. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам. В период проведения чемпионата мира по футболу (с 12 июня по 2 июля) рейсы будут ежедневными.

Авиасообщение между Египтом и Россией было приостановлено по инициативе Москвы в ноябре 2015 г., после крушения над Синаем российского самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала произошедшее как теракт.

В январе президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Последующие два месяца ушло на урегулирование технических вопросов.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом