Бизнес

Новости

Владелец «Шоколадницы» запустит в России сеть китайских лапшичных

Основной владелец группы компаний «Шоколадница» Александр Колобов вместе с американской сетью фастфуда Panda Express, которая специализируется на китайской кухне, решили запустить новый бизнес на территории России, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

По данным источников газеты, Panda Express рассчитывает открыть пять или семь ресторанов в России в этом году и столько же в следующем. Предприниматели уже подписали договоры на аренду помещений.

Колобов в беседе с газетой подтвердил, что участвует в развитии бизнеса Panda Express на территории страны, но не раскрыл деталей. «Коммерсантъ» отмечает, что в базе «СПАРК-Интерфакс» есть информация о регистрации в декабре 2017 г. юрлица «Панда экспресс раша».

Издание отмечает, что китайская кухня пока слабо представлена на российском рынке, поэтому у новой сети практически не будет серьезных конкурентов.

Рестораны Panda Express в России станут частью группы «Шоколадница», в которую входят одноименная сеть кофеен, а также ресторанные сети «Ваби саби» и «Кофе хауз» и работающие по франчайзингу сети KFC, Pizza Hut и Max Brenner. Еще часть группы Колобова – компания «Арена фудс кейтеринг» – занимается организацией питания зрителей на стадионах, в частности во время чемпионата мира по футболу 2018 г. в России.

Ларьки на миллиард