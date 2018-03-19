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«Роснефть» в IV квартале заплатила Курдистану $800 млн предоплаты за нефть

За 2017 г. «Роснефть» заплатила правительству Иракского Курдистана $2,1 млрд, следует из отчета компании по МСФО за прошлый год. При этом за январь – сентябрь предоплата составила $1,3 млрд. Таким образом, в IV квартале «Роснефть» заплатила $800 млн.

Всего же суммарные авансы на поставку нефти из политически нестабильных регионов за последние три года составили $8,6 млрд. В прошлом году стало известно, что венесуэльская PDVSA получила от «Роснефти» в общей сложности $1 млрд авансов в 2017 г., а с учетом выданных в 2014–2016 гг. – $5,5 млрд. Часть предоплат по венесуэльским контрактам уже была погашена поставками нефти, говорит близкий к «Роснефти» человек.

«Роснефть» активно работает в Иракском Курдистане: договорилась о строительстве газопровода, заплатила $400 млн за 80% доли в пяти месторождениях региона. Их суммарные запасы – около 670 млн баррелей, говорится в сообщении «Роснефти».

Первую поставку нефти от регионального правительства Иракского Курдистана «Роснефть» получила по февральскому контракту 7 апреля 2017 г., отмечал представитель компании: 600 000 баррелей было отгружено в порту Триеста (Италия) и поставлено по нефтепроводу TAL в Германию, где у «Роснефти» есть доли в двух нефтеперерабатывающих заводах – 24% в MiRO и 25% в BayernOil. Оба предприятия получают нефть по TAL.

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