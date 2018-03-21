Бизнес

Новости

Владелец водки «Путинка» передал управление брендом заводу «Кристалл»

С конца февраля московский завод «Кристалл» получил от владельца водки «Путинка» права на управление брендом, рассказал «Коммерсанту» гендиректор предприятия Роман Малышев.

«Кристалл» станет единственным производителем «Путинки» и будет отвечать за ее дистрибуцию. По словам Малышева, завод уже практически договорился примерно с десятью крупными дистрибуторами, работающими по всей России, о продажах «Путинки» вместе с другими брендами предприятия. Гендиректор московского дистрибутора алкоголя «Регион-50» Николай Лаушкин подтвердил договоренности с «Кристаллом» и начало отгрузки продукции.

Решение передать управление «Путинки» «Кристаллу» связано с проблемами ее дистрибуторов — «Статус-групп» и «Кристалл-Лефортово». «Статус-групп» продавала «Путинку» с 1 января 2016 г., а в начале 2017 г. объединила дистрибуцию с ГК «Кристалл-Лефортово». В феврале 2018 г. «Статус» подал в суд заявление о собственном банкротстве. Долг компании перед «Кристалл-Лефортово» превысил 6 млрд руб. и вынудил последнюю остановить три своих завода, выпускающих в том числе «Путинку». Директор по маркетингу «Кристалл-Лефортово» Алла Постнова подтвердила газете, что в этом году компания перестанет заниматься «Путинкой».

От финансовых трудностей «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп» пострадал и «Кристалл», принимавший от них заказы на производство брендов. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предприятия к «Статусу» на 1,19 млрд руб., по оставшейся сумме долга заключено мировое соглашение. Из-за непогашенных перед заводом долгов «Кристалл» с июля 2017 г. работал с перебоями, но в апреле производство вернется в нормальный режим, пообещал Малышев.

Кауфман, сейчас работающий бренд-директором «Кристалла», намерен вернуть «Путинке» утраченные позиции. «У меня уже был опыт реанимации "Путинки" в 2015 г., когда она возвращалась на четвертое место по продажам. Надеюсь, что в эту же реку мне получится войти и в третий раз», — сказал Кауфман.

«Путинка» была придумана в 2003 г. маркетологом Станиславом Кауфманом и до 2011 г. входила в топ-3 самых продаваемых водок в России. По данным Nielsen, сейчас «Путинка» не входит даже в топ-40 продаваемых водок. «Кристалл» разливал «Путинку» с начала ее существования.

В 2018 г. планируется выпустить не менее 500 000 дал «Путинки» против разлитых 176 350 дал «Кристаллом» и 82 480 дал заводами «Кристалл-Лефортово» в 2017 г., а в 2019 г. водка должна вернуться в топ-5. В 2010 г. объем «Путинки» достигали 4,5 млн дал. По данным «Коммерсанта», чтобы войти в пятерку лидеров, «Путинке» нужно выйти на объем свыше 2,5 млн дал.

По данным Роспатента, нынешним правообладателем «Путинки» является ООО «Реал-инвест», бенефициаром которой участники рынка называют владельца СМП банка Аркадия Ротенберга, пишет «Коммерсантъ».