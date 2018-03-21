«Лаборатория Касперского» откроет первый «центр прозрачности» в Европе

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Разработчик программного обеспечения «Лаборатория Касперского», чья штаб-квартира расположена в Москве, до конца года планирует открыть «первый центр прозрачности» в Европе, следует изсообщения компании. «Сейчас мы завершаем работу над планом открытия в этом году первого центра прозрачности, который будет расположен в Европе», - говорится в сообщении. По мнению «Лаборатории Касперского», шаг продемонстрирует открытость компании и то, насколько принципиальное значение для нее имеет надежность продуктов, а также «гарантии отсутствия внешнего вмешательства в них».
О какой именно европейской стране идет речь, «Лаборатория Касперского» не уточнила. Агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы компаниисообщает, что компания планирует открыть собственный центр обработки данных в Швейцарии. По данным агентства, решение компании обусловлено стремлением снять напряженность в отношениях с правительствами некоторых западных стран, полагающими, что Россия использует антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского» для шпионажа за ее пользователями.
Один из собеседников агентства, знакомый с планами компании, отметил, что «триггером» для создания швейцарского центра обработки данных стали обвинения США в адрес «Лаборатории Касперского». В то же время, по его словам, это не единственная причина. «Мир меняется», - рассуждает он, замечая, что сейчас на первый план выходят «балканизация и протекционизм».
В новом центре будет проводиться независимый анализ исходного кода и обновлений программного обеспечения, сообщила «Лаборатория Касперского». Позже компания обещает открыть еще несколько подобных центров в Северной Америке и Азии, говорится в сообщении. Близкий к компании источник заявил агентству, что новый проект - «не просто PR-трюк», а компания действительно меняет свою инфраструктуру.
Летом 2017 г. власти США обвинили «Лабораторию Касперского» в шпионаже и связях с российскими спецслужбами. В сентябре 2017 г. министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям устанавливать и использовать софт российской компании, беспокоясь, что она «может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем». Компания решительно опровергала причастность к шпионажу, пообещала открыть «центры прозрачности» в разных регионах, чтобы развеять подозрения в свой адрес, и пытается оспорить запрет американских властей.
Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»
Михаил Метцель / ТАСС
Председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов
1/95
Михаил Метцель/ТАСС
Бизнесмен Роман Абрамович
2/95
Mikhail Klimentyev / RIA-Novosti / AP
Бизнесмен Араз Агаларов
3/95
Сергей Портер / Ведомости
Бизнесмен Фархад Ахмедов
4/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов
5/95
Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин
6/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев
7/95
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
8/95
Владимир Гердо/ТАСС
Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов
9/95
Максим Стулов / Ведомости
Банкир Роман Авдеев
10/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Альфа-банка Петр Авен
11/95
Денис Гришкин / Ведомости
Елена Батурина
12/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Миноритарий «Магнита» Алексей Богачев
13/95
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов
14/95
Максим Стулов / Ведомости
Основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский
15/95
Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета директоров компаний «Трансмашхолдинг» и «Кузбассразрезуголь» Андрей Бокарев
16/95
Денис Гришкин / Ведомости
Президент инвестиционного холдинга Finstar и владелец холдинга Ritzio Entertainment Group (сеть казино «Вулкан») Олег Бойко
17/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов
18/95
Сергей Савостьянов/ТАСС
Президент компании «Русал» Олег Дерипаска
19/95
Максим Стулов / Ведомости
Гендиректор EDC Александр Джапаридзе
20/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ИФД «Капиталъ» Леонид Федун
21/95
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец «Мой банк», бывший сенатор Глеб Фетисов
22/95
Андрей Махонин / Ведомости
Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман
23/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент «Евраз груп» Александр Фролов
24/95
Денис Гришкин / Ведомости
Владелец компании «Евроцемент груп» Филарет Гальчев
25/95
Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Магнита», президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий
26/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Генеральный директор НТО «ИРЭ-Полюс» Валентин Гапонцев (на фото слева)
27/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент и крупнейший акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев
28/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления, генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев
29/95
Гута-Клиник
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Гута» Юрий Гущин
30/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Михаил Гуцериев
31/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец группы БИН Саит-Салам Гуцериев
32/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Бывший совладелец Черкизовского рынка Зарах Илиев
33/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик
34/95
Артем Геодакян/ТАСС
Президент Музея искусства авангарда (МАГМА) Вячеслав Кантор
35/95
Владимир Баранов / Ведомости
Основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
36/95
Pavel Golovkin / AP
Создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский
37/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Первый вице-президент ГК «Меркурий» Сергей Кациев
38/95
Валерий Шарифулин/ТАСС
Сенатор Сулейман Керимов
39/95
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев
40/95
Дарья Борисяк / Ведомости
Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров
41/95
Павел Бедняков/ТАСС
Совладелец «Альфа-групп» Герман Хан
42/95
Григорий Сысоев/ РИА Новости
Исполнительный директор «Фармстандарта» Виктор Харитонин
43/95
Павел Смертин/ТАСС
Бизнесмен Александр Клячин
44/95
«Сильвинит»
Совладелец «Сильвинит» Петр Кондрашев
45/95
Letterone
Совладелец Альфа-банка Андрей Косогов
46/95
Alexander Zemlianichenko / AP
Владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук
47/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор УГМК-Холдинг Андрей Козицын
48/95
Андрей Махонин / Ведомости
Совладелец L1 Алексей Кузьмичев
49/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «НЛМК» Владимир Лисин
50/95
Пресс-служба Международной калийной компании
Бывший гендиректор Международной калийной компании (МКК) Анатолий Ломакин
51/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
52/95
Михаил Метцель/ТАСС
Президент МГК "Арети" Игорь Макаров
53/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Искандер Махмудов
54/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Александр Мамут
55/95
Сергей Савостьянов/ТАСС
Основной бенефициар EuroChem Group AG Андрей Мельниченко
56/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
57/95
Максим Стулов / Ведомости
Бизнесмен Юрий Мильнер
58/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
59/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор ЛСР Андрей Молчанов
60/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов
61/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент ГК «Русагро» Вадим Мошкович
62/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Президент группы компаний SPI Юрий Шефлер
63/95
«ТАИФ»
Генеральный директор ТАИФ Альберт Шигабутдинов
64/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов
65/95
Станислав Красильников/ТАСС
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский
66/95
Станислав Красильников/ТАСС
Бизнесмен Андрей Скоч
67/95
ТАСС
Политический деятель, совладелец Новороссийского морского торгового порта Александр Скоробогатько
68/95
«ТАИФ»
Первый заместитель генерального директора ТАИФ по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев
69/95
Денис Гришкин / Ведомости
Владелец Инвестиционной группы Абсолют Александр Светаков
70/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель и акционер инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко
71/95
Дмитрий Лекай/Коммерсант
Предприниматель, владелец Новоросцемента, член совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково» Лев Кветной
72/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ICT Holding Александр Несис
73/95
Артем Геодакян/ТАСС
Предприниматель, председатель совета директоров компании «Киевская площадь», инвестор проекта «Москвариум» Год Нисанов
74/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель СД Шереметьево Александр Пономаренко
75/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Сергей Попов
76/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин
77/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Бизнесмен Михаил Прохоров
78/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТМК» Дмитрий Пумпянский
79/95
рахимкулов.рф/
Член совета директоров и основной владелец ООО «Kafajat Kft» и венгерского банка «Altalanos ErtekForgalmi Bank» Мегдет Рахимкулов
80/95
Денис Абрамов / Ведомости
Бизнесмен Андрей Раппопорт
81/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников
82/95
Михаил Терещенко/ТАСС
Председатель правления Федерации хоккея России, председатель совета директоров СМП-Банка Аркадий Ротенберг (слева на фото)
83/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец СМП-Банка Борис Ротенберг
84/95
Евгений Стецко / Ведомости
Председатель Совета директоров ОАО «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев
85/95
«ТАИФ»
Бизнесмены Радик и Айрат Шаймиевы
86/95
Сергей Фадеичев/ТАСС
Совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов
87/95
Сергей Портер / Ведомости
Председатель совета директоров банка «Тинькофф Банк» Олег Тиньков
88/95
Евгений Разумный / Ведомости
Советник президента компании «Роснефть» Роман Троценко
89/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
90/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
91/95
Сергей Портер / Ведомости
Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож
92/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров «ПРОТЕК» Вадим Якунин
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Ростовский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди после продажи «Донского табака» японской корпорации Japan Tobacco пополнит список российских долларовых миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Japan Tobacco 16 марта сообщила о покупке «Донского табака» примерно за 100 млрд руб. с учетом долга в 10 млрд руб., или за $1,76 млрд. Транзакция, которая, как ожидается, будет проведена в III квартале этого года, позволит Саввиди войти в рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. О том, что сделка может сделать Саввиди долларовым миллиардером, ранее писал российский Forbes.
Bloomberg отмечает, что о сделке Саввиди было объявлено через пять дней после инцидента на футбольном матче в Греции. Предприниматель, владеющий греческим клубом ПАОК, прервал игру команды с АЕК в Салониках. Незадолго до конца матча при счете 0:0 Саввиди выбежал на поле и набросился с обвинениями на арбитра, который не засчитал гол его команды. Бизнесмена от судьи отвели охранники. Впоследствии Саввиди принес извинения за поступок.
«Донской табак», входящий в группу «Агроком» Саввиди, - последний российский независимый производитель сигарет. Рынок давно поделен между транснациональными компаниями: кроме Japan Tobacco это Philip Morris и British American Tobacco. Приобретая «Донской табак», японская корпорация получит 6,7% российского рынка сигарет. Это одна из крупнейших сделок в истории российского табачного рынка.
«Агроком» также владеет одним из крупнейших в мире производителем пищевой упаковки «Атлантис-пак» и производителем колбас «Тавр». На развитии этих проектов группа намерена сконцентрироваться после закрытия сделки с Japan Tobacco. Гендиректор «Агрокома» Сергей Сапотницкий подчеркивал, что решение о продаже «Донского табака» – взвешенное и продуманное: с учетом обстоятельств, сложившихся на рынке – падения продаж, ужесточения регулирования и акцизной политики, роста теневой составляющей – стало очевидно, что возможности для развития предприятия год от года сокращаются.
Продажи сигарет в России падают последние восемь лет, как и их легальное производство. Рынок нелегальной продукции, напротив, растет: в 2017 г. в два раза, по данным Nielsen. Государство продолжает ужесточать регулирование рынка: закрытая выкладка в магазинах, запрет на рекламу и курение в общественных местах. Кроме того, чиновники не первый год грозят ввести обезличенную упаковку.
Знакомый Саввиди говорил «Ведомостям», что предприниматель давно собирался продать компанию – он понимал, что своими силами уже не сможет развивать этот бизнес.
С 2012 г. Саввиди активно инвестировал в Грецию. Там он приобрел футбольный клуб PAOK, производителя сигарет SEKAP (компания вошла в сделку с Japan Tobacco), контроль в производителе минеральной воды Souroti и вместе с пулом инвесторов вложился в порт Салоники. Тогда же российский бизнесмен получил гражданство Греции.
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В списке самых состоятельных россиян сменился лидер - рейтинг возглавил основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Forbes оценивает его состояние в $19,1 млрд (+$3 млрд за год). Как и в 2017 г., Лисин занял 57-е место в мире по размеру состояния
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов по-прежнему занимает второе место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $18,7 млрд (+$1,2 млрд). В общемировом рейтинге Мордашов упал с 51-го на 60-е место
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Евгений Разумный / Ведомости
Тройку лидеров замыкает совладелец крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэка» и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, возглавлявший рейтинг в 2016-2017 гг. Его состояние оценивается в $18 млрд (+$1,9 млрд), в общемировом рейтинге Михельсон занимает 64-е место
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
На четвертой строчке рейтинга оказался президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Forbes оценил его состояние в $16,4 млрд (+$1,9 млрд). Годом ранее он занимал шестое место в рейтинге. В общемировом рейтинге Алекперов занял 78-е место
4/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко замыкает пятерку богатейших россиян. Через Volga Group и ООО «Волга груп» Тимченко принадлежат доли в «Новатэке», «Сибуре», угледобывающей компании «Колмар», группе «Стройтрансгаз» и железнодорожном операторе «Трансойл». Его состояние оценивается в $16 млрд, как и годом ранее. В мировом рейтинге Тимченко занял 82-е место
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин расположился на шестой строчке российского рейтинга и на 83-м – мирового. Forbes оценил состояние бизнесмена в $15,9 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем годом ранее
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Александр Щербак/ТАСС
На седьмом месте – Андрей Мельниченко, основной акционер угольной компании СУЭК, химического концерна «Еврохим» и Сибирской генерирующей компании. Он поднялся с девятого места в прошлом году, его состояние оценивается в $15,5 млрд (+$2,3 млрд). В общемировом рейтинге он занял 88-е место
7/10
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман опустился в российском рейтинге на одну строчку – с седьмого на восьмое место. Его состояние оценивается в $15,1 млрд (+ $700 млн). В общемировом рейтинге он занял 93-е место
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Евгений Разумный / Ведомости
Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг поднялся на одну строчку - с 10-го на 9-е место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $14,4 млрд – на $2 млрд больше, чем годом ранее. В общемировом рейтинге он находится на 99-м месте
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Евгений Разумный / Ведомости
Основатель USM Holdings Алишер Усманов замыкает десятку рейтинга самых состоятельных россиян. В топ-100 богатейших людей мира он не вошел и занял 118-е место с состоянием в $12,5 млрд. Это, по оценкам Forbes, на $2,7 млрд меньше, чем годом ранее
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Совет директоров «Газпрома» одобрил привлечение в 2018 г. двусторонних и клубных кредитов на сумму до 4 млрд евро, сообщает компания. В решении совета директоров говорится, что привлечение кредитов на общую сумму, не превышающую в совокупности 4 млрд евро, не требует согласования при соблюдении следующих условий: процентная ставка не более EURIBOR+2,5% годовых, единовременная комиссия – не более 1,5% от суммы кредита, со сроком привлечения не более 5 лет.
В этом году у «Газпрома» рекордная программа заимствований – 417 млрд евро, пишет «Интерфакс». С начала года компания разместила облигации в рублях, евро и швейцарских франках – всего примерно на 127 млрд руб.
С учетом одобренных 4 млрд евро компания почти полностью выбирает лимит заимствований до конца года (по текущим курсам сумма сделанных и одобренных займов складывается на уровне 410 млрд руб.).
Нефтегазовые компании традиционно были лидерами по размеру инвестиций, но падение цен на нефть заставило их осторожней смотреть в будущее. PetroChina заняла 2-е место в рейтинге корпоративных капиталовложений с $29 млрд
2/10
Aly Song / Reuters
Не отстают и телекоммуникационные операторы. Их в топ-10 три – китайская China Mobile с $27 млрд и две американские компании, по расчетам составившей рейтинг S&P Global Market Intelligence
3/10
Wolfram Scheible / Nord Stream 2
«Газпрому» приходится много тратить на строительство трубопроводов. Он, в частности, реализует такие проекты, как «Северный поток - 2» (на фото - доставка труб для него), «Турецкий поток», «Сила Сибири». Совокупные капитальные расходы составили в 2017 г. $25 млрд
4/10
Royal Dutch Shell
После начала падения цен на нефть в середине 2014 г. нефтяные компании к 2016 г. отменили или отложили капиталовложения примерно на $1 трлн, по подсчетам Wood Mackenzie. Но восстановление цен позволило Royal Dutch Shell потратить в 2017 г. $23 млрд
5/10
Richard Drew / AP
Крупнейшая телекоммуникационная компания США занимает и 1-е место в стране по инвестициям в развитие: они составили у AT&T $22 млрд
6/10
Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
6-е место в мире с ней делит американский же производитель телекоммуникационного оборудования и высокоскоростных систем передачи данных Arris. Его капиталовложения составили тоже $22 млрд
7/10
Kai Pfaffenbach / Reuters
Немецкий Volkswagen – единственный автопроизводитель в топ-10. Несмотря на последствия «дизельгейта», он активно развивает производство. В 2017 г. VW потратил $21 млрд, а в следующие пять лет инвестиции составят по плану 72 млрд евро ($86,4 млрд), в том числе 34 млрд евро ($40,8 млрд) в развитие электромобилей, цифровых технологий и автономных транспортных средств.
8/10
Exxon Mobil
По предварительной оценке банка Barclays, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 7%. Exxon Mobil потратила $18 млрд
9/10
Shannon Stapleton / Reuters
По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции мировых технологических компаний будут расти в 2017-2020 гг. в среднем на 10,5% в год против 3,2% у компаний в целом. Телекоммуникационная компания Verizon Communications (ее подразделение Verizon Wireless – крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи) в 2017 г. инвестировала $17 млрд
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С конца февраля московский завод «Кристалл» получил от владельца водки «Путинка» права на управление брендом, рассказал «Коммерсанту» гендиректор предприятия Роман Малышев.
«Кристалл» станет единственным производителем «Путинки» и будет отвечать за ее дистрибуцию. По словам Малышева, завод уже практически договорился примерно с десятью крупными дистрибуторами, работающими по всей России, о продажах «Путинки» вместе с другими брендами предприятия. Гендиректор московского дистрибутора алкоголя «Регион-50» Николай Лаушкин подтвердил договоренности с «Кристаллом» и начало отгрузки продукции.
Решение передать управление «Путинки» «Кристаллу» связано с проблемами ее дистрибуторов — «Статус-групп» и «Кристалл-Лефортово». «Статус-групп» продавала «Путинку» с 1 января 2016 г., а в начале 2017 г. объединила дистрибуцию с ГК «Кристалл-Лефортово». В феврале 2018 г. «Статус» подал в суд заявление о собственном банкротстве. Долг компании перед «Кристалл-Лефортово» превысил 6 млрд руб. и вынудил последнюю остановить три своих завода, выпускающих в том числе «Путинку». Директор по маркетингу «Кристалл-Лефортово» Алла Постнова подтвердила газете, что в этом году компания перестанет заниматься «Путинкой».
От финансовых трудностей «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп» пострадал и «Кристалл», принимавший от них заказы на производство брендов. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предприятия к «Статусу» на 1,19 млрд руб., по оставшейся сумме долга заключено мировое соглашение. Из-за непогашенных перед заводом долгов «Кристалл» с июля 2017 г. работал с перебоями, но в апреле производство вернется в нормальный режим, пообещал Малышев.
Кауфман, сейчас работающий бренд-директором «Кристалла», намерен вернуть «Путинке» утраченные позиции. «У меня уже был опыт реанимации "Путинки" в 2015 г., когда она возвращалась на четвертое место по продажам. Надеюсь, что в эту же реку мне получится войти и в третий раз», — сказал Кауфман.
«Путинка» была придумана в 2003 г. маркетологом Станиславом Кауфманом и до 2011 г. входила в топ-3 самых продаваемых водок в России. По данным Nielsen, сейчас «Путинка» не входит даже в топ-40 продаваемых водок. «Кристалл» разливал «Путинку» с начала ее существования.
В 2018 г. планируется выпустить не менее 500 000 дал «Путинки» против разлитых 176 350 дал «Кристаллом» и 82 480 дал заводами «Кристалл-Лефортово» в 2017 г., а в 2019 г. водка должна вернуться в топ-5. В 2010 г. объем «Путинки» достигали 4,5 млн дал. По данным «Коммерсанта», чтобы войти в пятерку лидеров, «Путинке» нужно выйти на объем свыше 2,5 млн дал.
По данным Роспатента, нынешним правообладателем «Путинки» является ООО «Реал-инвест», бенефициаром которой участники рынка называют владельца СМП банка Аркадия Ротенберга, пишет «Коммерсантъ».
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Группа инвесторов подала иск к Facebook в связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica, сообщает CNN со ссылкой на данные федерального суда Северного округа штата Калифорния.
Групповой иск подан от имени инвестора по имени Фан Юан и всех лиц, которые могли понести финансовые потери из-за того, что ранее вложили средства в Facebook. За последние два дня акции компании подешевели более чем на 7% в связи со скандалом.
Истцы обвиняют Facebook в том, что он «нарушил собственные правила защиты личной информации, позволив третьей стороне получить доступ к личным данным миллионов пользователей без их согласия», а также «делал заведомо ложные или вводящие в заблуждение заявления». Инвесторы требуют компенсации, размер которой не уточняется.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica собрала данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Алгоритм позволял рассылать пользователям политическую рекламу с целью потенциально повлиять на их голоса на выборах.
Facebook пояснил, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью. В связи с этим аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Министерство культуры отказалось исполнить постановления Конституционного и Верховного судов (КС и ВС) о возврате шедевра Карла Брюллова «Христос во гробе», арестованного ФСБ в 2003 г., коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер, сообщает «Коммерсантъ».
Несмотря на отмену конфискации картины Минкульт официально удерживает ее в составе Музейного фонда и коллекции Государственного Русского музея шестнадцатый год без права реставрации и экспонирования. Владельцы привезли картину из Европы на экспертизу, но она была арестована ФСБ и оставлена в музее в качестве вещественного доказательства. Жалобу коллекционеров рассматривает Генпрокуратура.
7 марта 2017 г. КС признал нарушением Конституции изъятие картины в госсобственность без обвинительного приговора через два года после прекращения дела о контрабанде (неправильном таможенном оформлении), в которой обвинялся Певзнер. Президиум ВС пересмотрел ранее принятое решение о конфискации, оставив в силе противоположное решение Леноблсуда, и постановил вернуть картину законным владельцам.
Еще в начале 2018 г. в Минкульт поступило письмо Выборгского горсуда с предписание исполнить вступившее в силу решение о возврате картины.
В феврале пресс-служба Минкульта сообщила газете, что основания для исключения картины из Музейного фонда отсутствуют, поскольку в отношении Певзнера «возобновлено производство по уголовному делу». В марте министерство уточнило, что картина остается в музее как «вещественное доказательство» по делу о контрабанде «в связи с возобновлением судебного разбирательства в Выборгском суде». На вопрос, намерен ли Минкульт исполнить решение президиума ВС, изданию сообщили, что в этом постановлении «нет решений, касающихся полномочий Министерства культуры».
По версии Минкульта, судебное разбирательство возобновлено по указанию президиума ВС. В пресс-службе ВС это опровергли, уточнив, что производство по делу Певзнера «завершилось 14 июня 2017 г. отменой решения о конфискации картины», а решение Леноблсуда о ее возвращении владельцам «оставлено в силе и обращено к исполнению».
Неисполнение судебных актов влечет уголовную ответственность чиновников, а новый скандал может привести к росту штрафных санкций в отношении России, отмечают опрошенные изданием эксперты. Адвокат Максим Крупский считает действия Минкульта, «заперевшего» частную собственность как государственную в Музейном фонде, беспрецедентными. Член Совета по правам человека при президенте Юрий Костанов полагает, что на действия министерства должен обратить внимание Следственный комитет.
В рейтинге самых доходных предметов роскоши сменился лидер
Sotheby’s
В 2017 г. среди предметов роскоши сильнее всего подорожали произведения искусства. Их средняя стоимость в аукционной продаже выросла на 21%, следует из отчета The Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII). В течение нескольких лет искусство отставало по динамике цен от классических автомобилей и вина, но 2017-й стал годом его возвращения. На фото: портрет «золотой музы» Пабло Пикассо продан в феврале 2018 г. за 49,8 млн фунтов - рекордную цену, заплаченную за работу художника на аукционе в Европе
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Ray Tang / Zuma / TASS
Самыми крупными сделками в прошлом году стали продажи картин «Спаситель мира» Леонардо да Винчи и «Без названия» нью-йоркского граффити-художника Жана-Мишеля Баски. Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал картину «Спаситель мира» за $450 млн. Это в 2,5 раза выше предыдущего мирового рекорда в $179 млн, установленного в 2015 г. картиной Пабло Пикассо «Алжирские женщины». «Без названия» за $110,5 млн приобрел на аукционе Sotheby's японский коллекционер Юсаку Маэдзаве
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PXHere
Вино, в 2016 г. ставшее самым высокодоходным активом, в прошлом году заняло второе место: цены на него выросли на 11%, тогда как годом ранее – на 24%. Основной рост спроса происходит за счет клиентов из Азии, пояснил управляющий директор компании Private Cellar Эндрю Гордон
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Phillips
На третьем месте по росту цен оказались часы. В среднем они прибавили в цене 5% за прошлый год и 69% за 10 лет. Одной из рекордных сделок прошлого года стала продажа часов Rolex Daytona актера и мотогонщика Пола Ньюмана. Часы с надписью «Води осторожно», подаренные ему женой Джоан Вудворд, были проданы компанией Philips за $17,8 млн.
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Bonhams
Классические автомобили за прошлый год подорожали в среднем лишь на 2%. Тем не менее, в десятилетней ретроспективе эти активы по-прежнему являются лидерами среди предметов роскоши с динамикой в +334%. Самые знаковые сделки прошлого года – продажа McLaren F1 1995 г. (на фото) за $15,6 млн, Ferrari 250GT California Spider Lwb 1959 г. за $18 млн и Aston Martin DBR1 1956 г. за $22,5 млн.
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Sotheby’s
Цена на ювелирные изделия выросла на 4% за прошлый год и 138% за десять лет, говорится в отчете Knight Frank. Ценовой рекорд прошлого года установили бриллиантовые серьги Apollo и Artemis, за которые покупатель заплатил $57,4 млн
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Adam Butler / AP
Раритетные монеты в течение года в среднем подорожали на 4%, за десять лет их цена выросла на 182%
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Kirsty Wigglesworth / AP
Стоимость цветных бриллиантов в прошлом году осталась в среднем неизменной. За 10 лет они подорожали на 70%. Одной из знаменательных сделок 2017 г. стала продажа 59,6-каратного ярко-розового бриллианта «Розовая Звезда» – гонконгский ювелир Чау Тай Фук заплатил за него $71 млн.
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Ren Zhenglai / Zuma / TASS
Китайская керамика упала в цене на 5% в 2017 г. и на 3% за десять лет. В то же время, инвесторы из Поднебесной и их приобретения прочно вошли в число рекордов 2017 г. Так 1000-летняя чаша для мытья щеток была продана вдвое дороже ее предварительной оценки – за $40 млн.
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Ritz Paris
Элитную мебель вряд ли можно считать удачным вложением средств. В среднем мебель подешевела на 1% за прошлый год и почти на треть (32%) за десятилетие. Один из самых ожидаемых аукционов этого года – мебель и предметы интерьера из исторической обстановки знаменитого отеля Ritz Paris, которые будут выставлены на торги впервые
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Sotheby's
А вот дорогие марки практически не изменились в цене за прошлый год (рост составил 1%). За 10 лет они подорожали на 103%
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Банк России отозвал лицензию у тульского Телекоммерц-банка. По величине активов на 1 марта он занимал 416-е место в российской банковской системе, говорится в пресс-релизе регулятора. Банк не был участником системы страхования вкладов.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением банком требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Кроме того, в IV квартале 2017 г. и I квартале 2018 г. наблюдался резкий рост объема сомнительных операций, проводимых банком, заявил ЦБ.
«В конце февраля текущего года АО “Телекоммерц-банк” были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов», – говорится в пресс-релизе ЦБ.
В Телекоммерц-банк назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
Кто из спортсменов и звезд шоу-бизнеса рекламировал банки
Елена Пальм/Интерпресс/ТАСС
В октябре 2017 г. телеведущий Иван Ургант стал лицом Тинькофф банка. Срок контракта: 2018–2019 гг., за аналогичный контракт несколько лет назад запросил $1 млн (здесь и далее стоимость контрактов – оценки людей, знакомых с деталями сделки, и/ или независимых маркетологов)