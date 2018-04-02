Хакеры похитили данные владельцев 5 млн карт в магазинах Hudson's Bay

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Правозащитник рассказал об условиях содержания совладельцев «Суммы» в СИЗО

Совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых разместили в одиночных камерах СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, передает «РИА Новости».

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник пишет, что братья Магомедовы, а также их партнер Артур Максидов отправлены в следственный «вип-изолятор» – «Кремлевский централ».

По словам Меркачевой, арестованные пока содержатся на карантине – этот режим предусматривает содержание в одиночной камере, где есть только самое необходимое. «Там нет ни телевизора, ни газет, есть только горстка сахара, железная тарелка и вода. Также при карантине арестованные ходят в казенной одежде, свою они сдают», – рассказала она.

Она отметила, что особых жалоб арестованные не высказывают. «Сожалеют только, что нет спортзала и они не могут заниматься спортом, так как оба спортсмены. Спросили их про еду, сказали, что уже поели тюремную кашу – съедобная, говорят, но к такой еде не привыкли», – рассказала Меркачева.

Мельников также сообщил «РИА Новости», что фигуранты дела на условия содержания не жалуются, но хотели бы в ближайшее время получить личные вещи от родных. Он отметил, что один из братьев получил ранее спортивную травму, которая дала о себе знать в СИЗО, и ему могут понадобиться лекарства. «В целом же Магомедовы считают, что задержание и доставка в изолятор проходили очень вежливо и без каких-либо нарушений со стороны правоохранителей», – подытожил правозащитник.

Тверской суд Москвы 31 марта арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых и гендиректора компании «Интэкс» (входит в «Сумму») Артура Максидова до 30 мая. По оценке Forbes на 2017 г., Зиявудин Магомедов занимал 63-е место в рейтинге богатейших россиян с состоянием в $1,4 млрд. Магомед Магомедов – его старший брат и экс-сенатор.

Все они были арестованы по подозрению в организации преступного сообщества. Им вменяют также хищения и растрату бюджетных средств на 2,5 млрд руб. В дело объединены семь эпизодов. В деле фигурируют 209 юридических лиц. Сотрудники МВД 30 марта провели обыски в рамках дела в 25 регионах. «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных собеседников написал, что среди наиболее значительных эпизодов – сделка Объединенной зерновой компании (ОЗК), совладельцем которой является группа «Сумма», с украинской компанией и подготовка площадок в Калининграде и Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 г.

Пресс-служба «Суммы» в воскресенье сообщила, что все структуры группы работают в штатном режиме, а менеджмент «обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов». Оперативное управление группой осуществляет гендиректор группы Лейла Маммедзаде.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова