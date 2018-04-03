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Госдума разрешила продавать невозвратные билеты на поезда

Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении закон, который вводит тарифы на невозвратные железнодорожные билеты, следует из базы данных нижнего парламента.

Изменения, которые вносятся в «Устав железнодорожного транспорта», позволят пассажиру вернуть такой билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая.

К причинам, позволяющим вернуть билет, отнесут внезапную болезнь члена семьи, совместно следующего с пассажиром, а также смерть члена семьи. Все случаи должны подтверждаться документами.

Пассажир также сможет вернуть проездной из-за отмены или задержки поезда. В заключении комитета Госдумы по транспорту указывается, что новые нормы позволят «существенно снизить стоимость билетов».

Планируется, что законопроект вступит в силу 1 января 2019 г. До этого его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Инициатива, подготовленная Минтрансом, была внесена в Госдуму в июне 2014 г. В первом чтении документ одобрили в марте 2015 г., второе чтение состоялось в марте 2018 г.

После внесения документа в Госдуму РЖД заявляла о готовности снизить цену на невозвратные билеты на поезда дальнего следования на 10-20%. При этом на первом этапе речь идет лишь о купейных вагонах и вагонах СВ, отмечали в компании.