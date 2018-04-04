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Основатель «Вкусвилла» займется доставкой молочных продуктов в «Перекрестки»

Основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко создал платформу «Тилси» по доставке в торговые сети продуктов с минимальным сроком годности. Первым партнером платформы стала сеть X5 Retail Group – «Перекресток». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Пилотный проект по продаже молочных продуктов «Перекресток» запустит весной-летом 2018 г., уточняет издание. Всего около 200 позиций будут объединены под торговой маркой сети — «Маркет.Зеленая линия».

По словам представителя «Вкусвилла» Марины Пурим, Кривенко запустил «Тилси» вместе с партнерами из фонда «Тилтех капитал». Она добавила, что идея создания «Тилси» появилась еще в 2012 г.

«Еще в 2012 г., увидев востребованность «Избенки» (марка молочных продуктов «Вкусвилла»), мы поняли, что хотим изменить российскую розницу так, чтобы во всех магазинах нашей страны были представлены натуральные продукты со сверхкороткими сроками годности», - рассказал основатель сети магазинов «Вкусвилл» и платформы «Тилси» Андрей Кривенко.

Собеседник газеты уточнил, что около 70% товаров сети поставляются в магазины в ту же ночь, когда приезжают от поставщиков в центры распределения. Производство продуктов для проекта «Тилси» и «Перекрестка» возьмут на себя поставщики «Вкусвилла».

В случае успеха проекта его распространят на все магазины сети в Москве, а затем и на другие торговые точки X5 Retail Group — «Пятерочку» и «Карусель». «Запуская "пилот", "Перекресток" стремится к расширению предложения для покупателей, ориентированных на частую закупку свежих продуктов, а также к расширению линейки СТМ»,— объяснил директор по маркетингу «Перекрестка» Дмитрий Медведев.