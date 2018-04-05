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«Т Плюс» и «Ростех» обсудили строительство электростанций на основе сжигания мусора

Ведомости
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Генерирующая компания «Т Плюс» и госкорпорация «Ростех» изучают возможность совместного участия в проектах электростанций на основе сжигания мусора, заявил гендиректор «Т Плюс» Денис Паслер. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У них (у "Ростеха") есть технология, а у нас есть активы», - пояснил Паслер. Он уточнил, что стороны интересует участие в конкурсах на строительство мусоросжигающих заводов, генерирующих электроэнергию, в рамках совместного предприятия. Одна из идей предусматривает строительство таких заводов на площадке действующих теплоэлектростанций «Т Плюс». 

По словам Паслера, предметно компании обсудят сотрудничество после того, как правительство примет решение о строительстве мусоросжигающего завода в регионах присутствия «Т Плюс». В «Ростехе» ТАСС подтвердили интерес к сотрудничеству с «Т Плюс».

Компании рассматривают сотрудничество в трех регионах - Ульяновской, Нижегородской и Свердловской областях. «Когда государством будут приняты решения по территориям, вернемся к этой истории», - отметил гендиректор «Т Плюс».

Структура «Ростеха» «РТ-Инвест» (на 25,01% принадлежит «Ростеху», на 74,99% - «Царицын капиталу» Андрея Шипелова) в 2017 г. выиграла конкурсы на строительство пяти мусоросжигательных завода. Конкурсы были объявлены в рамках программы «Чистая страна», которую правительство утвердило в конце 2016 г.

Четыре из них появятся в Московской области, еще одна  - в Татарстане. Окончание строительства запланировано на 2020-2022 гг. Строительство всех пяти заводов оценивалось в 150 млрд руб. «РТ-Инвест» заявляла, что планирует участвовать и в новых конкурсах на такие проекты. 

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 г. - «КЭС Холдинг») - крупнейшая российская частная компания, работающая в 16 регионах России. Компания занимается электроэнергетикой и теплоснабжением.

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Бизнес
Новости

Выручка «Мечела» в 2017 году выросла на 8%

Ведомости
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По итогам 2017 г. «Мечел» получил выручку в размере 299,1 млрд руб., что на 8% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA увеличился на 23% до 81,1 млрд руб. Прибыль, приходящаяся на акционеров «Мечела», составила 11,6 млрд руб.

«Высокий уровень цен на уголь оказал существенную поддержку результатам нашего добывающего дивизиона, — прокомментировал результаты генеральный директор «Мечела» Олег Коржов. — Металлургический дивизион в прошлом году работал в более сложных условиях, но к концу года ситуация стабилизировалась, и дивизион достиг хороших результатов».

Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Продукция компании поставляется Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку.

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Политика
Новости

В Кремле не знают о допросах российских бизнесменов в США и отрицают существование олигархов

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о допросах и обысках российских бизнесменов в США. Об этом он сказал журналистам в четверг: «Мне неизвестно об информации, поступавшей от представителей российского крупного бизнеса на этот счет».

Ранее об допросах бизнесменов из России сообщил CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, двоих «российских олигархов» допросили представители спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. Имена бизнесменов CNN не раскрыл. Известно, что одного из россиян допросили сразу после прилета в Нью-Йорк, а второго - во время недавней поездки в США. Сотрудники Мюллера также направили неформальный запрос еще одному российскому бизнесмену.

При этом выражение «российские олигархи» Песков назвал «неуместным». «Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России олигархов нет», – сказал Песков. Комментировать сообщения СМИ о намерении Вашингтона включить в санкционный список до шести российских олигархов Песков отказался. «Каких-либо официальных подтверждений этим сообщениям мы не видим. Основываться на сообщениях СМИ мы не можем. Дождемся официальных сообщений», — пояснил отказ представитель Кремля.

Шесть российских бизнесменов из так называемого «кремлевского доклада» (список бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к Кремлю. – Прим. «Ведомостей») могут попасть под новые санкции США, о чем будет объявлено в ближайшее время, писала газета The Washington Post со ссылкой на источники. Всего в новом санкционном списке могут оказаться 19 человек и пять организаций, уточняло Reuters.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

Финансы
Новости

ВТБ может направить на выплату дивидендов более 60% прибыли

Ведомости
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Банк ВТБ решил перераспределить прибыль от дивидендов в пользу частных акционеров, направив на выплаты более 60% чистой прибыли по МСФО. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с повесткой запланированного на 16 апреля заседания наблюдательного совета банка.

Всего ВТБ планирует направить на выплату дивидендов 73,5 млрд из 120,1 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2017 г. Это 61% от чистой прибыли за прошедший год.

Согласно текущим предложениям, государство по всем типам акций получит 56 млрд руб., а миноритарные акционеры — 17,5 млрд руб. В 2017 г. ВТБ выплатил государству дивидендов на ту же сумму, а миноритарии тогда получили заметно меньше — 6,3 млрд руб. Пресс-служба ВТБ отказалась комментировать эту информацию, Росимущество не ответило на запрос издания.

РБК указывает, что дивиденды по типам акций банк планирует распределить таким образом: на обыкновенные акции направить 44,8 млрд руб., на привилегированные акции первого типа — 11,8 млрд руб., а на привилегированные акции второго типа — 16,95 млрд руб. Дивиденды по привилегированным акциям также получит государство, отмечает издание.

Зампред ВТБ Герберт Моос 26 февраля заявлял, что госбанк планирует уравнять дивидендную доходность привилегированных и обыкновенных акций. Он рассчитывал, что такой шаг миноритарные акционеры расценят позитивно: «Я рассчитываю, что это будет сделано по итогам 2017 г.».

Основным акционером ВТБ выступает государство в лице Росимущества с 60,9% обыкновенных акций. Привилегированные акции первого типа размещались в пользу Минфина. Привилегированные акции второго типа - в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Крупным миноритарием ВТБ является санируемый банк «ФК Открытие», которому принадлежит 9% обыкновенных акций.

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Бизнес
Новости

Ткачев рассказал о планах «напоить россиян отечественным молоком»

Ведомости
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Белорусским производителям молока придется искать другие рынки сбыта своей продукции, помимо России, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Его слова приводит «РИА Новости».

«Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком», — пояснил он.

По словам Ткачева, сейчас Белоруссия является крупнейшим экспортером молочной продукции в Россию. «В 2017 г. ее доля в общем объеме поставок составила 86% - это 950 000 т молочной продукции, рост за три года на 24%», — добавил министр. Поставки в страну осуществляют почти 120 белорусских молочных предприятий.

«Мы планируем в ближайшие 5-7 лет закрыть этот вопрос, но пока видим, что нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком», — объяснил чиновник. Он подчеркнул, что поставщики сухого обезжиренного молока из Белоруссии «откровенно демпингуют» при поставках на рынок России.

«Только за два неполных месяца 2018 г. Белоруссия дважды снижала экспортные цены на сухое обезжиренное молоко», — напомнил Ткачев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 марта заявлял, что для сельскохозяйственной и молочной продукции страны необходимо найти альтернативные России рынки. «Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом (России Владимиром Путиным) после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы, – говорил глава государства. – Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте».

С таким заявлением белорусский лидер выступил после того, как 31 марта Россельхознадзор запретил поставки в Россию молочной продукции с двух предприятий Белоруссии - «Молоко» (производственный цех Шумилино) и «Здравушка милк». В отношении продукции двух других предприятий - Минского молочного завода № 1 и Полесского участка «Милкавита» - российское ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля.

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Бизнес
Новости

Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД вместо экс-предправления Deutsche Bahn

Ведомости
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Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. Патрушев может заменить бывшего председателя правления немецкой Deutsche Bahn Хартмута Медорна. «После нескольких лет работы попросился на отдых наш немецкий коллега – господин Медорн. Он еще год назад предупреждал об этом, это не связано с последними событиями», - сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Список кандидатов в совет директоров РЖД правительство сейчас согласовывает с администрацией президента, и документ может быть утвержден премьером Дмитрием Медведевым в течение недели.

Кроме того, правительство обсудит возможность разрешить РЖД направить часть прибыли на инвестпроекты вместо выплаты дивидендов, сообщил Дворкович. По его словам, с такой просьбой к правительству обратилась сама компания. «В том числе из-за того, что у нас финансирование из бюджета было меньше, чем ранее планировалось. Мы будем обсуждать это с председателем правительства в ближайшее время», — заявил Дворкович (цитата ТАСС).

Ранее сообщалось, что правительство решило увеличить уставный капитал РЖД на 25,9 млрд руб. Эти средства предназначены для реализации инвестиционных проектов компании.

РЖД еще есть на чем сэкономить

Бизнес
Новости

Подозреваемый в сговоре с Минздравом «Р-фарм» получил госконтракт на 1 млрд рублей

Ведомости
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Один из крупнейших российских дистрибуторов и производителей лекарств - группа компаний «Р-фарм» Алексея Репика - получила госконтракт от Минздрава почти на 1 млрд руб., свидетельствуют результаты конкурса на сайте госзакупок. На это обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что компания Репика, подозреваемая Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в сговоре с Минздравом в рамках госзакупок противовирусных препаратов, стала единственным участником конкурса за контракт на 994,2 млн руб. Компания выиграла первый аукцион на поставку терифлуномида — единственного нового препарата, который ранее был впервые включен в госпрограмму семи высокозатратных нозологий. Препарат применяется для лечения рассеянного склероза.

Всего компания должна поставить 10,2 млн упаковок лекарства под брендом «абаджио» до 1 сентября 2018 г. Препарат производит «дочка» французской Sanofi — Genzyme, а упаковывает «Р-фарм».

«Валента фарм», разработавшая в прошлом году более дешевый дженерик, даже не пыталась участвовать в торгах», - уточняет газета. Компания не стала обсуждать с газетой свой отказ от участия в тендере.

«Ведомости» 28 марта писали, что в ходе внеплановой проверки ФАС обнаружила в действиях Минздрава признаки нарушения антимонопольного законодательства при заключении госконтрактов на закупку лекарств от ВИЧ, гепатита и туберкулеза. Нарушения подтверждаются данными с сайта госзакупок и сервиса «СПАРК-маркетинг». Общая сумма этих контрактов составила 8,2 млрд руб.

Один из источников «Ведомостей» отмечал, что всего в 2017 г. «Р-фарм» нарушил 19 контрактов на госзакупки, три из которых еще не завершены. Собеседник газеты уточнял, что за такие нарушения компания должна быть включена в реестр недобросовестных поставщиков, но «Р-фарм» продолжает участвовать в торгах.

ФАС поясняла, что речь шла о нарушениях при закупках препаратов против вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, а также других антивирусных и антибактериальных препаратов.

Представители Минздрава в свою очередь назвали необъективными выводы ФАС и пообещали обратиться в Генпрокуратуру. «В тех случаях, где имели место нарушения сроков поставки лекарств, в отношении компании «Р-фарм», как и в отношении других поставщиков, были начислены штрафные санкции. Соответствующая информация также направлялась в Генеральную прокуратуру», - подчеркивал представитель Минздрава. Министерство также обратило внимание на грубые процессуальные нарушения при проверке ФАС.

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Бизнес
Новости

Mail.ru и «Мегафон» инвестируют $26 млн в московский сервис заказа такси

Ведомости
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Мобильный оператор «Мегафон» и Mail.ru Group инвестируют в сервис заказа такси «Ситимобил», говорится в пресс-релизе оператора связи.

Вложения «Мегафона» в ООО «Сити-мобил» составят около $14 млн, а доля может достичь 31%. Mail.ru инвестирует $12 млн и получит 26% в проекте, указывается в сообщении интернет-холдинга. Компании не планируют консолидировать доли в «Ситимобиле».

Всего в результате инвестиционного раунда ООО «Сити-мобил» привлек $35 млн. Кто в нем принял участие, помимо «Мегафона» и Mail.ru Group, не раскрывается.

В Mail.ru Group видят потенциал в интеграции сервиса такси с другими своими сервисами, в том числе с Delivery Club, сообщает в пресс-релизе компании. По словам исполнительного директора «Мегафона» Геворка Вермишяна, новый проект позволит компании повысить лояльность и lifetime value (прибыль компании от одного клиента за все время сотрудничества) абонентов, а также дополнительно монетизировать услугу передачи данных.

4 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что для «Мегафона» и Mail.ru сделка с CityMobil - «эксперимент, в котором компании могли бы протестировать рынок агрегаторов такси». «Пока непонятно, идет ли речь о взаимодействии сервиса такси с ресурсами обеих компаний или же о раздельных инвестиционных планах», – пояснял собеседник издания. 

ООО «Сити-мобил» было создано в 2009 г. Компания предлагает пользователям бронировать поездки через мобильное приложение, веб-сайт или оператора. Сейчас более 65% поездок бронируются через приложение сервиса.

Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира

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Бизнес
Новости

«Лукойл» обсуждает покупку долей в двух новых блоках на шельфе Казахстана

Ведомости
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«Лукойл» задумался о покупке долей в двух новых блоках на казахстанском шельфе Каспийского моря - I-P-2 и Женис, от которого в 2012 г. отказалась Total. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева.

Заинтересовавшие «Лукойл» участки расположены в южной части казахстанского шельфа. Собеседник газеты уточнил, что российская нефтяная компания обсуждает вхождение в новый проект с «Казмунайгазом».

Недалеко от выбранного района находятся другие совместные предприятия двух компаний - Центральное и Хвалынское месторождения.

В феврале 2017 г. президент и крупнейший совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние российский Forbes в 2017 г. оценил в $14,5 млрд, рассказывал об интересе к участию в геологоразведке двух блоков на каспийском шельфе Казахстана на границе с Россией. Бизнесмен пояснял, что законодательство Казахстана позволяет иметь хорошую норму рентабельности на сложнопостроенных месторождениях.

Сейчас «Лукойл» разрабатывает Карачаганкское газоконденсатное месторождение в Казахстане. В его освоении участвуют и другие члены консорциума - Karachaganak Petroleum Operating B.V., в который входят British Gas (29,25%), Eni (29,25%), Сhevron (18%) и «Казмунайгаз» (10%). Доля «Лукойла» в консорциуме составляет 13,5%.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Правительство увеличило уставный капитал РЖД почти на 26 млрд рублей

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении уставного капитала ОАО «Российские железные дороги» на 25,9 млрд руб. Документ опубликован на сайте правительства.

Эти средства предназначены для реализации инвестиционных проектов компании, говорится в справке к документу. Из них 6,3 млрд руб. будут направлены на развитие Московского транспортного узла, 0,09 млрд руб. — на строительство магистрали Москва Казань, 9,51 млрд руб. — на реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла, 10 млрд руб. — на развитие участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги.

«Направляемые средства предусмотрены в федеральном бюджете», — отмечается в сообщении правительства.

РЖД еще есть на чем сэкономить

Бизнес
Новости

Дерипаска может войти в совет директоров «Норникеля»

Ведомости
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Бизнесмен Олег Дерипаска, владелец En+ и «Русала», контролирующего 27,8% акций в ГМК «Норильский никель», выдвинулся в новый состав совета директоров компании. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Состояние Дерипаски в 2017 г., по оценке российского Forbes, составляло $5,1 млрд. Журнал поместил его на 23-е место в рейтинге богатейших россиян. «Включение Олега Дерипаски - единственная значимая смена (среди кандидатур в совет директоров)», - говорится в материале.

В «Норникеле» и в контролирующих его компаниях отказались комментировать изданию эту информацию. Газета напоминает, что в 2010 г. аналогичный шаг миллиардера «предшествовал обострению акционерного конфликта в "Норникеле".

Дерипаска входил в совет директоров «Норникеля» в 2008 г., когда «Русал» выкупил 25% «Норникеля» у Михаила Прохорова, и второй раз - с 2010 по 2013 г., отмечает «Коммерсантъ». Во время второго периода компания переживала второй конфликт между «Русалом» и «Интерросом». Сейчас владельцев компаний-акционеров в совете директоров «Норникеля» нет, «Интеррос» и «Русал» представляет в нем топ-менеджмент.

Компании «Русал» Дерипаски принадлежит 27,8% акций в «Норникеле», «Интерросу» Владимира Потанина - 32,9%. В марте 2018 г. структура Потанина выкупила у компании Crispian Романа Абрамовича 2,1% акций «Норникеля». «Русал» попытался оспорить эту сделку в Высоком суде Лондона. Инстанция рассмотрит спор 14-17 мая.

ГМК «Норникель» - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Основные виды егр деятельности - поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, а также продажа цветных и драгоценных металлов.