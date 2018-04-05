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Начальника дирекции Октябрьской железной дороги заподозрили в вымогательстве

В отношении начальника дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги (ОЖД) возбуждено дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Подозреваемый и его посредник задержаны.

По версии следствия, в начале 2018 г. подозреваемый потребовал у руководителя коммерческой организации 5 млн руб. якобы за содействие беспрепятственному выполнению строительных работ на одном из объектов РЖД.

Октябрьская железная дорога — филиал РЖД. Октябрьская магистраль проходит по территории 11 регионов — Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Тверской, Московской, Ярославской областей, городов Москва и Санкт-Петербург и Республики Карелии.

Следственный комитет не называет имя подозреваемого. Согласно информации на сайте РЖД, должность начальника дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги занимает Мечислав Жигало.

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