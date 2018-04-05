Минфин поддержал идею об обязательном страховании пассажиров такси

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ЦБ может получить беспрепятственный доступ в помещения юрлиц для борьбы с инсайдом

Правительство России предлагает наделить ЦБ полномочиями по беспрепятственному доступу в помещения юридических лиц для борьбы с инсайдом. Такие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об инсайдерской информации в Госдуме. По действующему законодательству ЦБ может только запрашивать документацию у организаций для борьбы с инсайдом.

Правительство предлагает дополнить статью 14 (Полномочия Банка России) ФЗ 224 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации» новым пунктом. По нему, сотрудники ЦБ в рамках своих полномочий и при предъявлении служебных удостоверений «имеют право беспрепятственного доступа» в помещения юридических лиц, органов и организаций, с правом доступа к их документам и информации, компьютерам и системам хранения информации.

ЦБ, согласно поправкам, вправе требовать от юридических и физических лиц и организаций в ходе такой проверки выдачи документов (акты, справки, договора, корреспонденция) и сведений, даже если они составляют коммерческую, служебную, банковскую тайну. Исключение составят гостайна и налоговая тайна. Также ЦБ не получит доступ в помещения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

«Да, действительно, обсуждались такие полномочия ЦБ, но мы их сузили, и все это согласовано», - сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в четверг. По его словам, проверки с беспрепятственным доступом представителей ЦБ в помещения юридических лиц и других организаций будут осуществляться только в случае наличия серьезных оснований предполагать нарушения законодательства об инсайдерской информации. «Не просто вы шли мимо и решили зайти, должны быть подозрения. Там целый перечень процедур принятия решения, все будет утверждено специальным органом внутри ЦБ», - сказал замминистра.

Законопроект был внесен в Думу правительством в ноябре 2015 года и принят в первом чтении еще в январе 2016 года. В перечень инсайдеров были добавлены иностранные эмитенты, а также лица, которые не только владеют 25% акций потенциальных компаний-инсайдеров, но и владеют этим пакетом через подконтрольных лиц. В перечень потенциальных инсайдеров были включены публично-правовые компании. В расширенный перечень вошли лица, имеющие доступ к информации о сделках по переходу прав собственности на 5% и более голосующих акций, составляющих уставный капитал эмитентов и управляющих компаний. Согласно документу, исключения должны были составить договоры РЕПО.

Законопроектом вводилась норма о предварительном уведомлении компаний о включении их в перечень инсайдеров. Если от компании не получено подтверждение, она не могла быть включена в перечень инсайдеров.