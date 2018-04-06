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Петербургская компания решила обанкротить связанное с Магомедовыми пароходство

Управляющая компания «Арсагера» сообщила о планах обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco) банкротом в связи с наличием у него признаков несостоятельности. Об этом говорится в уведомлении на портале Федресурс.

«Заявление подано в связи с тем, что ДВМП не исполняет решение арбитражного суда по облигациям серии БО-01», – уточнил в беседе с «Интерфаксом» заместитель председателя правления «Арсагеры» Евгений Чистилин. По его словам, долги компании составляют 2,7 млн руб. Соответствующее решение о подаче заявления принято из-за отсутствия инициативы ДВМП о погашении долгов, уточняет компания.

Fesco – один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры. Группа «Сумма», совладельцами которой являются Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед, владеет 32,5% акций головной компании холдинга – ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Еще 23,8% – у GHP Group, 17,4% – у TPG, 4,9% – у East Capital.

Совладельцы группы «Сумма» Магомедовы подозреваются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в том числе средств, выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения, и создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). Фигуранты были задержаны 30 марта. Позже их арестовали по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. Свою вину они отрицают.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова