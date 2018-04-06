РСПП обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями по делу Магомедовых
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассматривает возможность обращения в Генпрокуратуру по делу совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом рассказал президент РСПП Александр Шохин, передает «Интерфакс».
В частности, РСПП попросит разъяснить обоснованность применения ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем» к братьям Магомедовым. Кроме того, РСПП может поддержать пересмотр меры пресечения к ним, отметил Шохин. «Это единственное, что мы себе можем позволить, не пытаясь вмешаться в следственный и судебный процесс», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).
Магомедовых задержали 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). Следствие оценивает ущерб более чем в 2,5 млрд руб. Им может грозить до 30 лет лишения свободы. Сейчас Магомедовы находятся в следственном изоляторе «Лефортово».