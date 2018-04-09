Активы Дерипаски дешевеют на Московской бирже

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Стоимость акций основных активов Олега Дерипаски UC Rusal и En+ продолжила падать в начале торгов в понедельник на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки.
На открытии торгов акции UC Rusal подешевели более чем на 46% к закрытию торгов в пятницу, к 10.20 мск падение скорректировалось до 22% – бумаги торгуются по цене 22 руб. Стоимость акций En+ рухнула на 23%, затем динамика восстановилась до 12,15% – акции стоят 512 руб.
6 апреля минфин США ввел санкции в отношении UC Rusal, En+, самого Дерипаски, а также других шести связанных с российским миллиардером компаний. Американские лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.
После объявления санкций акции UC Rusal и En+ в пятницу начали стремительно дешеветь. В понедельник, 9 апреля, UC Rusal уведомила инвесторов Гонконгской биржи о том, что санкции могут привести к техническому дефолту по кредитным обязательствам компании. После этого бумаги UC Rusal на Гонконгской бирже упали более чем на 50%. К 10.15 мск акции UC Rusal торгуются на биржевой площадке по цене 2,34 гонконгского доллара, что на 49,6% ниже цены закрытия пятничных торгов.
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Акции банка ВТБ на торгах Московской биржи упали на 10% после внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список США, свидетельствуют данные торгов.
Максимальное снижение составило 10,3% до 0,04972 руб. за бумагу. По состоянию на 11.16 мск падение акций кредитной организации составило 6,7%, или до 0,05168 руб. за бумагу.
Минфин США 6 апреля ввел новые санкции против российских бизнесменов, должностных лиц и связанных с ними компаний. Всего под санкции попали 24 россиянина. В черном списке оказались владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, сын Аркадия Ротенберга, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг» Игорь Ротенберг, а также совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов.
Новые санкции работают не только в отношении фигурантов списка, но и в отношении их контрагентов, если те проводили «существенные транзакции» в интересах лиц, оказавшихся в черном списке американских властей.
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/27
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/27
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/27
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/27
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/27
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/27
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/27
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/27
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/27
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/27
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/27
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/27
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/27
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/27
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/27
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/27
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/27
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/27
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/27
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
24/27
instagram.com/miguelleone
Леон Мартинез
25/27
Перез Альвеар
26/27
Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Организаторы чемпионата мира по футболу – 2018, который состоится в России летом, выбрали поставщиков ресторанных услуг для VIP-болельщиков, а также делегаций и обладателей приглашений оргкомитета (категория VVIP). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора оргкомитета Алексея Сорокина.
«Мы принимали решение с учетом способности компаний предоставлять сервис адекватного уровня в конкретном регионе», – пояснил Сорокин. Он отметил, что почти все ниши по оказанию сервисных услуг в рамках чемпионата закрыты. Собеседник газеты добавил, что оргкомитет еще выбирает компании – организаторы конгресса, этот процесс «в финальной стадии».
По данным газеты, до осени 2017 г. планировалось, что обслуживание всех VIP-гостей возьмет на себя швейцарская Match Hospitality, однако контракт был разорван.
Согласно новым договоренностям в московских «Лужниках» и на стадионе «Фишт» в Сочи питанием VIP-гостей займется «Новиков кейтеринг» ресторатора Аркадия Новикова. В Санкт-Петербурге VIP-болельщиков накормит Ginza Project (бренд «Джон Джоли» и др.).
В Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Саранске едой VIP-болельщиков обеспечит группа «Фьюжн». Она же была оператором питания на Олимпиаде-2014 в Сочи.
В Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и на «Открытие Арене» в Москве за питание VIP-гостей будет отвечать «Арена фудс», которая ранее получила подряд на питание обычных гостей. Компания входит в группу «Шоколадница» (кофейни «Шоколадница», «Кофе хауз», держатель мастер-франшизы на развитие в России Burger King).
Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня и пройдет в 11 городах России. Первый матч состоится в «Лужниках». Общие расходы на проведение соревнований, по данным на конец 2017 г., составили 678,06 млрд руб., из них 390,2 млрд руб. – средства из федерального бюджета, напоминает газета.
Первый официальный магазин чемпионата мира по футболу открылся в Москве
Наталья Шарапова для Ведомостей
В Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке открылся первый в Москве официальный магазин чемпионата мира по футболу 2018 года
1/14
Наталья Шарапова для Ведомостей
Там представлены товары с символикой соревнования
2/14
Наталья Шарапова для Ведомостей
Например, предметы одежды, тематические брелоки, магниты
3/14
Наталья Шарапова для Ведомостей
Талисман предстоящего турнира - волк Забивака
4/14
Наталья Шарапова для Ведомостей
«Волк олицетворяет собой спорт, дружелюбие, активность, таким и должен быть талисман», - цитирует ТАСС автора персонажа Екатерину Бочарову
5/14
Наталья Шарапова для Ведомостей
«До настоящего времени наибольшей популярностью пользовались футболки с изображением Кубка чемпионата мира по футболу FIFA или волка Забиваки, но сейчас мы с удовлетворением отмечаем интерес любителей футбола к этой тематике в целом», - рассказал коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок
6/14
Наталья Шарапова для Ведомостей
Официальный мяч чемпионата Telstar 18 также продается в ЦДМ
7/14
Наталья Шарапова для Ведомостей
До мая 2018 г. в Москве и десяти других городах, где пройдут матчи турнира, будут открываться такие же официальные магазины и киоски, уточняют организаторы
8/14
Наталья Шарапова для Ведомостей
В тестовом режиме магазин начал работу накануне финальной жеребьевки
9/14
Наталья Шарапова для Ведомостей
Чемпионат мира по футболу в 2018 г. пройдет в России с 14 июня по 15 июля
10/14
Наталья Шарапова для Ведомостей
Матчи пройдут в 11 городах на 12 стадионах: в Москве (два стадиона), Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Волгограде
11/14
Наталья Шарапова для Ведомостей
Сборная России начнет турнир играми с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем
12/14
Наталья Шарапова для Ведомостей
Календарь ЧМ-2018 составлен таким образом, что каждая команда сыграет на групповом этапе в трех разных городах
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Иностранный независимый директор Доминик Фрес, занимающий пост директора банка Natixis по глобальной энергии и сырьевым товарам, покинул совет директоров компании En+ Group после введения новых санкций США. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Независимый директор компании г-н Доминик Фрес подал в отставку с 6 апреля 2018 г.», – уточняется в пресс-релизе.
Фрес был назначен в совет директоров En+ Group в декабре 2017 г. Это произошло сразу после IPO компании на Лондонской фондовой бирже.
Он руководит международным подразделением одного из крупнейших французских корпоративных и инвестбанков Natixis, где работает с компаниями энергетического и сырьевого секторов. Об этом говорится на сайте компании. Кроме того, он является членом набсовета российской «дочки» Natixis – «Натиксис банка».
В черный список (SDN-list) минфина США 6 апреля попала как En+, так и контролирующий собственник и ее основатель Олег Дерипаска. 9 апреля депозитарий Citi приостановил операции с глобальными депозитарными расписками En+ Group из-за санкций.
Американские власти заподозрили российского бизнесмена в отмывании денег, запугивании бизнес-партнеров, прослушивании телефонов чиновников и участии в вымогательстве. Минфин США отмечал, что Дерипаска мог также «подкупать чиновников, выступать заказчиком убийств бизнесменов и иметь связи с организованной преступностью в России».
Дерипаска обвинения в свой адрес отрицает. Его представитель заявлял, что основания для включения миллиардера в санкционный список «абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны».
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Депозитарий Citi приостановил операции с глобальными депозитарными расписками En+ Group после введения в отношении компании Олега Дерипаски санкций США, говорится в сообщении компании на Лондонской бирже.
En+ была уведомлена о приостановке операций поздно вечером в пятницу, компания анализирует сложившуюся ситуацию с юристами, отмечается в сообщении.
В пятницу, 6 апреля, минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В черный список попали основные активы Дерипаски – UC Rusal, En+ и другие шесть связанных с миллиардером компаний.
Расписки En+ на Московской бирже в понедельник к 11.00 мск подешевели к закрытию предыдущих торгов на 19,6% до 469 руб. за бумагу.
В нем уточняется, что резкое падение акций компании продолжалось в течение 10 минут подряд. Таким образом, c 10.22 мск основные торги Т+ по акциям UC Rusal проводятся в виде дискретного аукциона. «В остальных режимах торгов секции фондового рынка торги проводятся согласно установленному регламенту», – говорится в пресс-релизе.
В ходе торгов на Московской бирже котировки UC Rusal достигали минимума в 15,04 руб. По данным на 10.22 мск, до введения дискретного аукциона акции компании дешевели на 22,3% до 22 руб.
К 10.52 Московская биржа отменила специальный режим для акций UC Rusal. Торги обыкновенными акциями компании во всех режимах торгов секции фондового рынка проводятся согласно установленному регламенту, говорится в сообщении биржи.
Торги обыкновенными акциями United Company Rusal, включенными в базу расчета индекса Мосбиржи, допущенными к торгам на фондовом рынке Московской биржи, с 10.52 мск во всех режимах торгов секции фондового рынка проводятся согласно установленному регламенту, говорится в сообщении биржи.
Ранее UC Rusal предупредила, что введенные 6 апреля минфином США санкции против российского производителя алюминия могут стать причиной технического дефолта. Об этом говорилось в сообщении Олега Дерипаски для инвесторов Гонконгской биржи. После этого акции компании обвалились более чем на 50%. По данным на 9.05 мск, UC Rusal стоила $4,83 млрд.
Сейчас UC Rusal удовлетворяет всем требованиям перед кредиторами, выплачивает проценты по облигациям, подчеркивала компания. При этом UC Rusalсчитает, что ее включение в SDN-лист (запрещающий всем американским контрагентам любые экономические связи с компанией) «может привести к техническим дефолтам в отношении некоторых кредитов и облигационных займов», говорилось в сообщении.
Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В новый черный список попали основные активы Дерипаски – UC Rusal, En+ и другие шесть связанных с ним компаний.
Вашингтон подозревает Дерипаску в отмывании средств, запугивании бизнес-партнеров, прослушивании телефонов госчиновников, участии в вымогательстве. Кроме того, минфин США ссылался на то, что «есть утверждения, что Дерипаска подкупал чиновников, выступал заказчиком убийств бизнесменов и имеет связи с организованной преступностью в России». Дерипаска все обвинения в свой адрес отрицает. «Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны», – передавал «Ведомостям» его слова представитель бизнесмена.
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/27
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/27
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/27
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/27
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/27
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/27
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/27
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/27
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/27
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/27
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/27
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/27
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/27
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/27
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/27
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/27
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/27
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/27
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/27
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/27
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
24/27
instagram.com/miguelleone
Леон Мартинез
25/27
Перез Альвеар
26/27
Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
Курс доллара к рублю укрепился на 51 коп. до 58,73 руб./$, курс евро – на 70 коп. до 72,05 руб.
6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Американские резиденты отныне не имеют права вести с ними деловые отношения. А компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют подпасть под санкции, если продолжат бизнес с лицами из черного списка.
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Крупнейший германский банк Deutsche Bank AG сменил главного исполнительного директора, назначив на этот пост вместо Джона Крайана Кристиана Сьювинга, отвечавшего за розничный бизнес компании, сообщает пресс-служба Deutsche Bank AG.
В сообщении уточняется, что Сьювинг работает в Deutsche Bank с 1989 г. и в последнее время он также входил в правление финансовой организации.
Крайан возглавлял Deutsche Bank с 2015 г., но за это время банк не смог продемонстрировать чистую прибыль по результатам года. Чистый убыток финансовой организации по итогам 2017 г. составил 497 млн евро, хоть и упал в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом.
«На протяжении более чем 25 лет работы в Deutsche Bank Кристиан Сьювинг зарекомендовал себя как сильный и дисциплинированный лидер. Наблюдательный совет убежден, что он и его команда смогут успешно привести Deutsche Bank в новую эру», – отметил председатель наблюдательного совета Пауль Ахляйтнер. Его слова приводятся в пресс-релизе.
Deutsche Bank создан в 1870 г. В России банк ведет свою деятельность с 1881 г.
10 крупнейших банков континентальной Европы
Андрей Гордеев / Ведомости
26 февраля Сбербанк стал самым дорогим банком континентальной Европы. Его капитализация превысила во время торгов 91,7 млрд евро
1/10
Mark Lennihan / AP
Таким образом, он обогнал испанский Banco Santander – его капитализация 91,48 млрд евро
2/10
Jacques Brinon / AP
Банк BNP Paribas (Франция). Капитализация – 80,98 млрд евро
3/10
Peter Dejong / AP
ING Groep (Нидерланды). Капитализация – 57,31 млрд евро
4/10
Luca Bruno / AP
Банк Intesa Sanpaolo (Италия). Капитализация – 51,92 млрд евро
5/10
Juan Medina / Reuters
Банк BBVA (Испания). Капитализация – 46,12 млрд евро
6/10
Simon Newman / Reuters
Банк Credit Agricole (Франция). Капитализация – 39,90 млрд евро
7/10
Ints Kalnins / Reuters
Банк Nordea Bank (Швеция). Капитализация – 38,17 млрд евро
8/10
Antonio Calanni / AP
Банк UniCredit (Италия). Капитализация – 38,16 млрд евро
9/10
Lionel Cironneau / AP
Банк Societe Generale (Франция). Капитализация – 37,70 млрд евро
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За I квартал года в столице введено 742 000 кв. м недвижимости, из которых 371 000 кв. м – жилые дома (21 дом), говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы.
При этом за счет средств инвесторов введено 468 000 кв. м недвижимости, или 63%. «По жилью этот показатель составляет 90%, инвестиционный ввод – 334 000 кв. м», – рассказал руководитель ведомства Сергей Левкин (цитата по сайту департамента).
По его словам, помимо жилья в числе введенной нежилой недвижимости гостиницы, офисные здания, склады, торговые помещения, храмовый комплекс православной церкви в Вешняках. Также «создана инфраструктура двух тренировочных полей и сервисный центр уличных видов спорта в Лужниках, прирос входной группой и холлами театр ET CETERA», рассказал Левкин.
Он напомнил, что за аналогичный период прошлого года в Москве было введено 681 000 кв. м недвижимости, из которых жилье составило 323 000 кв. м.
Политика
Новости
Председатель парламента Кемеровской области подал в отставку ради Тулеева
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Председатель областного совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын принял решение сложить с себя полномочия, чтобы уступить кресло бывшему губернатору Аману Тулееву. Об этом Синицын сообщил на своей странице в Facebook.
«Для того чтобы у моих коллег появилась возможность проголосовать за кандидатуру Амана Гумировича, я написал заявление о сложении полномочий председателя», – написал Синицын. Заявление о досрочном сложении полномочий Синицын подал 9 апреля, региональный парламент рассмотрит его на внеочередной сессии 10 апреля.
Именно Тулеев, возглавлявший список «Единой России» в Кемеровской области, помог партии набрать на выборах свыше 86% голосов, уверен Синицын. «Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер», – объяснил он свое решение.
Синицын, по собственным словам, намерен вернуться «к любимому делу» и заняться адвокатской деятельностью и преподаванием, а также реализовать отложенные из-за работы спикером личные планы.
О том, что Тулеев может занять место спикера совета народных депутатов Кузбасса, ранее сообщала со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ» и подтверждал близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».
Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области 1 апреля по собственному желанию. Это случилось после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека. Через два дня после отставки Тулеев получил мандат депутата областного совета.
Восемь депутатов Госдумы от Кемеровской области обратились к врио губернатора Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой поддержать кандидатуру Тулеева на пост спикера областного совета. При этом руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов назвал выдвижение Тулеева неправильным. «Думаю, люди просто не поймут такого решения», – отметил Неверов (цитата по «Интерфаксу»).
Выдвижение Тулеева в спикеры является прерогативой регионального парламента, Кремль не будет вмешиваться в ситуацию, говорил в интервью радио «Говорит Москва» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.