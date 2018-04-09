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Активы Дерипаски дешевеют на Московской бирже

Стоимость акций основных активов Олега Дерипаски UC Rusal и En+ продолжила падать в начале торгов в понедельник на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки.

На открытии торгов акции UC Rusal подешевели более чем на 46% к закрытию торгов в пятницу, к 10.20 мск падение скорректировалось до 22% – бумаги торгуются по цене 22 руб. Стоимость акций En+ рухнула на 23%, затем динамика восстановилась до 12,15% – акции стоят 512 руб.

6 апреля минфин США ввел санкции в отношении UC Rusal, En+, самого Дерипаски, а также других шести связанных с российским миллиардером компаний. Американские лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

После объявления санкций акции UC Rusal и En+ в пятницу начали стремительно дешеветь. В понедельник, 9 апреля, UC Rusal уведомила инвесторов Гонконгской биржи о том, что санкции могут привести к техническому дефолту по кредитным обязательствам компании. После этого бумаги UC Rusal на Гонконгской бирже упали более чем на 50%. К 10.15 мск акции UC Rusal торгуются на биржевой площадке по цене 2,34 гонконгского доллара, что на 49,6% ниже цены закрытия пятничных торгов.

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