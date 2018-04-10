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«Норникель» построит крупный тепличный комплекс в Норильске

ГМК «Норильский никель», основным владельцем которой является Владимир Потанин, построит тепличный комплекс в Норильске. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает газета «Коммерсантъ».

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков в беседе с изданием отмечает, что аналогичные предприятия в центре страны можно было построить из расчета 240 млн руб. за 1 га, норильский проект дороже из-за особенностей климата.

Так, строительство 1 га тепличного комплекса в Норильске может обойтись примерно в 300 млн руб. При этом рентабельность поддержит доступ компании к дешевым тарифам электроэнергии, говорит он.

Газета уточняет, что АО «Норильский комбинат» (входит в ГМК «Норильский никель») в конце марта учредило в Норильске ООО «Заполярный тепличный комплекс» (ЗТК). Глушков напоминает, что «Норникель» планировал строить тепличный комплекс в Норильске площадью около 10 га. По его оценке, на 1 га можно будет производить около 1 тыс. тонн огурцов или 600 тонн томатов в год.

Представитель «Норникеля» подтвердил изданию, что у компании есть план по созданию тепличного комбината в Норильске. Он не уточнил детали, сославшись на то, что проект еще не утвержден. В «Норникеле» добавили, что планируемая площадь комплекса не 10 га, но цифру не назвали.

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