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Mail.ru запустила онлайн-сервис поиска и заказа лекарств

Mail.ru Group запустила онлайн-агрегатор «Все аптеки», при помощи которого можно выбрать и купить лекарства, продающиеся в аптеках «Аптечная сеть 36,6» и фармацевтических дистрибуторов «Катрен» и ЦВ «Протек», а также в независимых региональных аптеках. Об этом говорится в пресс-релизе холдинга.

Пользователи могут выбрать нужные товары, заказать и забрать покупку в ближайшей аптеке на следующий день. В будущем компания планирует сократить этот срок выполнения заказа до нескольких часов, а также расширить список аптек – участниц проекта.

В «Аптечную сеть 36,6» входят бренды «36,6», «Горздрав», «А5», «Фармадар», «A.V.E», «Старый лекарь», «03», «Норма». Фармдистриутор «Катрен» владеет розничной сетью «Мелодия здоровья», а «Протек» – «Риглой».

У дистрибуторов есть и собственные агрегаторы онлайн-заказов. Например, у «Катрена» – Apteka.ru, а у «Протека» – «Здравсити». Они работают также с сетями «Планета здоровья», АСНА, «А-мега», «Самсон-фарма», «Озерки», «Доктор Столетов», «Да, здоров», «Витафарм», «Невис», «Клевер» и независимыми аптеками в регионах, отмечается в сообщении.

«Российский фармацевтический рынок растет с каждым годом, и объемы интернет-торговли также увеличиваются – половина пользователей готовы заказывать безрецептурные лекарства онлайн», – говорит руководитель проекта «Все аптеки» Александр Котляров, чьи слова приводятся в релизе.

По словам Котлярова, для того чтобы «сделать сервис максимально удобным и полезным», компания использовала опыт, накопленный ею при работе над проектами «Здоровье Mail.ru», Delivery Club и «Юла»,