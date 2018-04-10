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Минсельхоз готовит запрет растительных жиров во всей молочной продукции

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Минсельхоз предлагает запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции. «Считаем необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра, а также запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции», - заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на коллегии Минсельхоза в Москве.

По его словам, для этого изменят техрегламенты производства молочной продукции.

Сославшись на оценки экспертов, министр сообщил, что в прошлом году в Россию ввезено более 150 000 т «сыроподобной продукции» из растительных жиров и молочной сыворотки. «Если пересчитать эти объемы на молоко, то получится почти 1,5 млн т сырого молока, которое не было закуплено у наших производителей», - сказал он.

«Мы не намерены мириться с этим», - подчеркнул Ткачев. Помимо изменения техрегламентов Минсельхоз предлагает включить «сыроподобную продукцию» в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. «Это позволит контролировать ее ввоз при пересечении государственной границы России», - пояснил Ткачев.

Россия обеспечивает себя молочной продукцией только на 75%, остальное – импорт, в основном из Белоруссии. По данным Союзмолока, производство сырого молока в стране с 2006 по 2016 г. сократилось на 2% до 30,7 млн т.

По данным Роспотребнадзора, доля молочного фальсификата на российском рынке с 2014 г. снизилась вдвое до 3,8% против 8-9%. Кроме того, ведомство отмечало сокращение импорта в Россию главного заменителя животных жиров - пальмового масла.

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Бизнес
Новости

Правительство выделит 6 млрд рублей на создание 75-местного Sukhoi Superjet 100

Ведомости
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Правительство в 2018 г. выделит 6 млрд руб. на создание уменьшенной 75-местной модели самолета Sukhoi Superjet 100. Готовится проект соответствующего распоряжения, заявил на заседании авиационной коллегии вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает РИА «Новости».

По его словам, разработка такого самолета начнется уже в текущем году. Средства будут выделены из резервного фонда правительства. «Проект распоряжения правительства внесен и готовится к выпуску», - добавил Рогозин.

Вице-премьер отметил, что во время разработки самолета «будет проведена русификация... то есть замещение максимально возможного количества иностранных комплектующих».

Рогозин также заявил, что наращивание темпов производства, продвижение  Sukhoi Superjet 100 на российском и зарубежных рынках, улучшения технических и эксплуатационных характеристик остаются приоритетными. По его словам, поддержка оказывается как в форме выделения субсидий на возмещение части затрат на техническое перевооружение, так и в виде субсидий лизинговым компаниям на закупку самолетов, субсидий авиакомпаниям на компенсацию затрат по созданию сети авиационных сервисных центров, формированию складов запчастей и переподготовку персонала для судов нового типа.

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Политика
Новости

Путин поручил Медведеву проанализировать выполнение майских указов 2012 года

Ведомости
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Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Дмитрия Медведева проанализировать выполнение майских указов 2012 г. Такое поручение он дал в ходе их совместной встречи, говорится на сайте Кремля.

Путин отметил, что они были выполнены не полностью: «Все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать». При этом Медведев сказал, что плановые показатели удалось достичь. «Я считаю, что это в общем очень неплохой результат», – добавил он. Он также пообещал проанализировать ситуацию. Например, неплохой результат показали отрасли промышленности: нефтехимия, газохимия, фармацевтика и высокие технологии, а рост инвестиций в основной капитал «достаточно вялый», отметил Медведев.

«Практически все уже пришло на установленный уровень, правда, не по состоянию на конец прошлого года, а по состоянию на начало текущего года. За эти месяцы как раз кое-что удалось наверстать», – сказал Медведев.

В феврале реальные доходы россиян выросли впервые с января 2017 г. – на 4,4% в годовом выражении, отчитался Росстат. Особенно заметно зарплаты выросли в бюджетном и нефтегазовом секторах, говорил главный экономист БКС Владимир Тихомиров. По его словам, многие получили разовые выплаты, чтобы подогнать статистику под майские указы.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

Политика
Новости

Трамп отменил поездку в Перу из-за Сирии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп отказался от участия в латиноамериканском саммите, который состоится в столице Перу – Лиме. Американский лидер также отменил рабочую поездку в колумбийскую столицу Боготу, передает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Сары Сандерс.

«По его просьбе вместо него туда отправится вице-президент Майк Пенс. Президент останется в США, чтобы руководить ответом по Сирии и следить за развитием ситуации в мире», – сказала Сандерс.

Трамп во время турне по Латинской Америке должен был приехать с рабочим визитом в Перу и Колумбию. В Лиме 13–14 апреля президент США должен был принять участие в саммите Америк.

9 апреля Трамп заявил, что в ближайшие 48 часов примет решение по поводу дальнейших действий в отношении Сирии из-за возможного применения химического оружия в Восточной Гуте.

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Финансы
Новости

Первый зампред ЦБ допустил возможность валютных интервенций для стабилизации курса рубля

Ведомости
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Центробанк готов задействовать разные инструменты для поддержания финансовой стабильности, в том числе возобновить операции валютного репо и продажу иностранной валюты на рынке, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Валютное репо никто не сворачивал, если будет необходимость, этот инструмент всегда есть у нас в запасе. Вопрос – будет ли спрос. Если будет в целях финансовой стабильности необходимость его применить, то почему бы нет», – сказал Швецов в кулуарах конференции Высшей школы экономики (цитаты по «Интерфаксу»). Также ЦБ может вернуться к механизму валютных интервенций, сказал Швецов. «Инструменты, они есть, а будут ли они применяться, зависит от ситуации», – подчеркнул он.

Швецов полагает, что волатильность на российском рынке снизится после того, как будут понятны долгосрочные последствия санкций. Первый зампред ЦБ не ожидает массового выхода нерезидентов из российских активов, однако какие-то инвесторы, безусловно, будут вынуждены снизить свои портфели в России.

ЦБ прекратил аукционы репо в иностранной валюте в сентябре 2017 г. из-за отсутствия спроса со стороны банков. Регулятор использовал этот механизм с октября 2014 г. после резкого обвала рубля.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила во вторник, что регулятор не видит рисков для дестабилизации финансового рынка России. «Нет необходимости никакой применять какие-то системные меры», – сказала она, пообещав, что ЦБ будет отслеживать ситуацию и по мере необходимости какие-то «коррекции возможные вводить».

Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении 24 россиян и 15 компаний. Это спровоцировало обвал фондового рынка России и ослабление курса рубля. Новые санкции запрещают американским резидентам вести дела с лицами из черного списка. А компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют подпасть под вторичные санкции в случае нарушения этого запрета.

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Технологии
Новости

ФАС признала Tele2 нарушителем по делу о национальном роуминге

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ООО «Т2 РТК холдинг» (Tele2) нарушителем по делу о национальном роуминге, говорится в сообщении ведомства.

«Завершилась масштабная кампания ФАС России по борьбе с национальным роумингом. Ведомство признало нарушившим последнего представителя "большой четверки", а именно Tele2. И хотя компания не последовала примеру своих коллег и не устранила добровольно необоснованную разницу в тарифах, все же это непременно произойдет в рамках предписания ФАС», - говорится в сообщении регулятора. Размер штрафа будет определен по итогам административного производства.

ФАС требует от операторов связи отменить внутрисетевой и национальный роуминг уже в первом полугодии 2018 г. В августе ФАС предписала операторам «большой четверки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. ФАС заподозрила компании в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге, а также при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории России.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Национальный роуминг нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Ведомство предписывало компаниям устранить нарушения до конца 2017 г., позднее срок был продлен до 31 января 2018 г. Для Tele2 служба продлила срок до мая. В феврале регулятор сообщил, что МТС и «Вымпелком» добровольно устранили нарушения, в марте то же самое сделал «Мегафон». ФАС решила не выдавать компаниям предписание.

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Экономика
Новости

Путин призвал в полтора раза увеличить финансирование науки

Ведомости
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Президент России Владимир Путин призвал увеличить финансирование науки в России в полтора раза, передает ТАСС. «Будем стремиться к тому, чтобы объем бюджетных средств на фундаментальные исследования в ближайшие годы увеличился в полтора раза», - заявил глава государства на заседании президиума Российской академии наук и ученого совета национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Путин считает, что вознаграждение для ученых должно зависеть от результатов их деятельности, а не от региона или места работы. Он призвал ученых достигать намеченных целей ради роста экономики, промышленности, развития сельского хозяйства.

Согласно федеральной целевой программе развития научно-технологического комплекса (НТК) на 2014-2020 гг., расходы на развитие НТК до 2020 г. запланированы в размере 228,7 млрд руб. В январе 2017 г. Минобрнауки подготовило проект постановления, согласно которому расходы будут сокращены на 25 млрд руб. в период с 2017 по 2019 г. При этом расходы государства на научные исследования сократят на 19 млрд руб.

Программа была утверждена в 2013 г. Ежегодно в нее вносятся коррективы. Изначально на развитие науки и техники государство собиралось потратить 239 млрд руб., в том числе 197,6 млрд руб. из федерального бюджета.

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Политика
Новости

Российские военные начали блокировать навигацию беспилотников США в Сирии

Ведомости
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Российские военные начали блокировать сигналы GPS-навигации беспилотников США над Сирией, пишет NBC со ссылкой на нескольких информированных источников.

По информации канала, подавление спутникового навигационного сигнала началось несколько недель назад в районе Восточной Гуты. Оно совпало по времени с заявлениями оппозиции о применении там сирийскими властями химического оружия. В середине марта, после начала ликвидации этого анклава оппозиции, Генштаб России сообщал об обнаружении химической лаборатории боевиков, а МИД Сирии - о готовящейся инсценировке химической атаки. NBC со ссылкой на свои источники пишет, что Россию обеспокоил возможный ответ США на применение химоружия правительственными силами Сирии, и именно этим обусловлено усиление РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

В сообщении говорится, что подавление GPS-сигнала сработало только против легких разведывательных беспилотников США. Минобороны США не раскрывает информацию о возможных авариях аппаратов по этой причине, однако источник NBC говорит, что сбои навигации действительно мешают их действиям в Сирии. Помехи каналам управления и передачи видеоинформации не отмечены, следует из сообщения.

На этой неделе от сирийской оппозиции поступили сообщения о химатаке 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте с 70 жертвами. Минобороны России назвало эти сообщения попыткой помешать выходу боевиков, а российские специалисты по радиационной, химической и биологической защите не обнаружили следов отравляющих веществ на месте атаки.

Госдепартамент США заявил, что внимательно следит за сообщениями о химатаке. Если будет доказано применение ОВ, ответственность за это ляжет на Россию, подчеркнули в госдепартаменте.

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Политика
Новости

Жители Волоколамска подали иски к полигону «Ядрово» на 800 000 рублей

Ведомости
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Жители Волоколамска подали в городской суд восемь исков о возмещении морального вреда на сумму 100 000 руб. каждый, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя истцов Инну Елисееву.

«Жители заявили восемь исков... к ООО "Ядрово", третьим лицом заявлена администрация района», — пояснила она.

Также местные жители подали в суд иск с требованием закрыть полигон. В качестве истцов выступают семь человек, пять из них действуют в интересах несовершеннолетних. Третьим лицом по делу указана администрация Волоколамского муниципального района Московской области. Дата слушаний в Волоколамском городском суде назначена на 7 мая.

5 апреля РБК со ссылкой на местных чиновников сообщил, что в администрациях Волоколамска и Серпуховского района прошли выемки документов. По их словам, действия правоохранительных структур могут быть связаны с митингами против мусорных полигонов и предстоящими выборами на местном уровне. Акции протеста в Волоколамске начались после того, как 21 марта на «Ядрово» произошел сильный выброс свалочного газа. В результате этого учащиеся расположенной рядом с полигоном школы стали жаловаться на плохое самочувствие. В больницу Волоколамска в тот день госпитализировали 57 детей.

Что происходит в Волоколамске

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Технологии
Новости

ЦБ оценил размер украденной криптовалюты в $1,36 млрд

Ведомости
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Потери владельцев криптовалют с начала 2018 г. в результате мошеннических действий, краж и фиктивных ICO могут достигать $1,36 млрд. Об этом рассказала директор департамента финансовых технологий ЦБ Алиса Мельникова, передает ТАСС.

По ее словам, в этом году уже было 22 случая мошенничества с использованием цифровых финансовых активов. В январе только с биржи Coincheck вывели более $420 млн, напомнила она.

Coincheck – крупнейшая японская криптобиржа. В январе на ней произошла крупнейшая в истории кража виртуальной валюты. Хакеры похитили криптовалюту NEM на 58 млрд иен (около $534 млн). Национальное агентство разведки Южной Кореи подозревает в причастности северокорейских хакеров.

Кто разбогател на криптовалюте

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Политика
Новости

Порошенко вслед за США введет санкции против российского бизнеса

Ведомости
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Совет национальной безопасности Украины (СНБО) на ближайшем заседании примет решение о введении персональных санкций в отношении «российских олигархов». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает «112 канал».

Украина планирует согласовать их с санкциями, введенными в отношении российского бизнеса США.

«Дал поручение СБУ, кабинету министров и секретарю СНБО подготовить проект решения, который будет вынесен на СНБО. Санкции будут введены и будут максимально гармонизированы с решением правительства США», - заявил он.

Украинский лидер подчеркнул, что в список санкций Киева войдет совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, а также «другие российские олигархи».

Минфин США 6 апреля ввел новые санкции против 26 человек и 15 компаний, в том числе против «Рособоронэкспорта», «Российской финансовой корпорации» и «Русала». Американская сторона вновь обвинила России в присоединении Крыма, «разжигании насилия на востоке Украины», поддержке президента Сирии Башара Асада, а также деятельности «русских хакеров».

Кто подпал под новые санкции США

Финансы
Новости

Московская биржа готовится запустить торги иностранными бумагами в III квартале

Интерфакс/Ведомости
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«Московская биржа» готовится запустить торги иностранными ценными бумагами уже в III квартале 2018 г., сказал предправления биржи Александр Афанасьев в кулуарах Биржевого форума. «Во-первых, мы хотим, чтобы российские активы преимущественно торговались на Московской бирже. Во-вторых, мы хотим обеспечить российским участникам рынка, инвесторам, возможность торговать продуктами глобального рынка, используя привычный им механизм Московской биржи», - сказал Афанасьев.

Он видит в этом проекте импортозамещение финансово-посреднических услуг, поскольку сейчас российские инвесторы работают на мировых рынках через цепочку посредников - «дочки» иностранных банков или российских брокеров с иностранными «дочками».

Биржу, отметил Афанасьев, интересуют не только иностранные акции, но другие ликвидные продукты - например, пара евро-доллар, иностранные товарные деривативы.

«Мы обсуждали это с регулятором, с участниками рынка, наши участники смотрят на это достаточно положительно», - сказал Афанасьев. По его словам, для начала биржа организует листинг наиболее 50 ликвидных глобальных акций. Под этот проект будет введена вечерняя сессия на фондовом рынке, расчеты будут проводиться в долларах США. Предполагается, что на ней будут торговаться только иностранные бумаги, но вопрос окончательно не решен.

«Интерфакс» уже сообщал со ссылкой на участников рынка, что на прошлой неделе биржа начала обсуждать листинг иностранных ценных бумаг и введение вечерней сессии на фондовом рынке до 23.50 мск. На Московской бирже уже проводятся торги еврооблигациями и бумагами иностранных биржевых инвестфондов (ETF). К этим инструментам имеют доступ розничные инвесторы.

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