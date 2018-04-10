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Минсельхоз готовит запрет растительных жиров во всей молочной продукции

Минсельхоз предлагает запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции. «Считаем необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра, а также запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции», - заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на коллегии Минсельхоза в Москве.

По его словам, для этого изменят техрегламенты производства молочной продукции.

Сославшись на оценки экспертов, министр сообщил, что в прошлом году в Россию ввезено более 150 000 т «сыроподобной продукции» из растительных жиров и молочной сыворотки. «Если пересчитать эти объемы на молоко, то получится почти 1,5 млн т сырого молока, которое не было закуплено у наших производителей», - сказал он.

«Мы не намерены мириться с этим», - подчеркнул Ткачев. Помимо изменения техрегламентов Минсельхоз предлагает включить «сыроподобную продукцию» в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. «Это позволит контролировать ее ввоз при пересечении государственной границы России», - пояснил Ткачев.

Россия обеспечивает себя молочной продукцией только на 75%, остальное – импорт, в основном из Белоруссии. По данным Союзмолока, производство сырого молока в стране с 2006 по 2016 г. сократилось на 2% до 30,7 млн т.

По данным Роспотребнадзора, доля молочного фальсификата на российском рынке с 2014 г. снизилась вдвое до 3,8% против 8-9%. Кроме того, ведомство отмечало сокращение импорта в Россию главного заменителя животных жиров - пальмового масла.