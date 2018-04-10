Бизнес

Новости

Правительство выделит 6 млрд рублей на уменьшенный SuperJet из своих резервов

Правительство в 2018 г. выделит 6 млрд руб. на создание уменьшенной 75-местной модели самолета Sukhoi SuperJet 100. Готовится проект соответствующего распоряжения, заявил на заседании авиационной коллегии вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

По его словам, разработка такого самолета начнется уже в текущем году. Средства будут выделены из резервного фонда правительства. «Проект распоряжения правительства внесен и готовится к выпуску», – добавил Рогозин.

Вице-премьер отметил, что во время разработки самолета «будет проведена русификация, т. е. замещение максимально возможного количества иностранных комплектующих».

Рогозин также заявил, что наращивание темпов производства, продвижение Sukhoi SuperJet 100 на российском и зарубежных рынках, улучшение технических и эксплуатационных характеристик остаются приоритетными. По его словам, поддержка оказывается как в форме выделения субсидий на возмещение части затрат на техническое перевооружение, так и в виде субсидий лизинговым компаниям на закупку самолетов, субсидий авиакомпаниям на компенсацию затрат по созданию сети авиационных сервисных центров, формированию складов запчастей и переподготовку персонала для судов нового типа.