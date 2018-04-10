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En+ подтвердила отказ от сделки с Glencore по обмену акциями

En+ Group и швейцарский трейдер Glencore из-за новых санкций США решили отказаться от сделки по обмену акциями Glencore в «Русале» на глобальные депозитарные расписки (GDR) En+. Об этом говорится в сообщении En+.

«После консультаций с Glencore International стороны решили, что в настоящее время не будут совершать обмен бумагами в связи с включением "Русала" и En+ в санкционный список США», - говорится в сообщении En+.

«Glencore ранее подписал необязывающее соглашение с En+ по обмену своих акций в «Русале» на глобальные депозитарные расписки (GDR) En+. Glencore не будет продолжать транзакцию в свете включения «Русала» и En+ в санкционный список», - ранее сообщил Glencore.

Стороны планировали закрыть сделку в апреле. После этого гендиректор трейдера Айван Глазенберг должен был войти в совет директоров En+. Ранее стало известно, что он покинул совет директоров «Русала».

Дочерняя компания Glencore - Amokenga Holdings - подписала соглашение с En+ о конвертации ее доли в размере 8,75% в «Русале» в депозитарные расписки En+ в октябре 2017 г.