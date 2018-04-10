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Кредиторы Agrokor договорились о реструктуризации долга

Кредиторы Agrokor достигли договоренностей о реструктуризации долга хорватского ритейлера, передает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

«Процесс урегулирования завершен», - сказал он журналистам. По его словам, в ближайшие три месяца будет подготовлен окончательный вариант соглашения.

Антикризисный управляющий Agrokor Фабрис Перушко заявил, что Сбербанк является крупнейшим кредитором ритейлера. Долг компании перед ним оценивается в $1,4 млрд. В мае станут известны подробности соглашения.

В ноябре прошлого года президент Сбербанка Герман Греф назвал исключение банка из реестра требований кредиторов к хорватскому ритейлеру Agrokor некорректными действиями, шантажом со стороны конкурсного управляющего.

Agrokor не включил долг перед Сбербанком в реестр требований кредиторов из-за того, что российский банк подал иски в суд против компании за пределами Хорватии.