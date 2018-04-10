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Бизнес
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Потанин выразил уверенность в восстановлении цен на акции «Норникеля»

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Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил о том, что санкции США оказали давление на котировки акций возглавляемой им компании. По его словам, в долгосрочной перспективе они восстановятся до прежних уровней. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Норильский никель», который я представляю, несмотря на то что он непосредственно не попадает под санкции, тем не менее, видите, тоже сталкивается с этим встречным ветром. Ну как минимум упали довольно значительно, так сказать, акции компании. Я уверен, что они в долгосрочной перспективе восстановятся, но тем не менее инвесторы не бывают довольны, когда эти акции падают», – передает слова бизнесмена ТАСС.

Потанин объяснил падение рыночной капитализации «Норникеля» проседанием всего российского рынка. Он считает, что давление на экономику России может усилиться.

«Некоторое время, я думаю, эта тенденция [введение санкций] будет продолжаться. Более того, я думаю, что мы не можем исключать и усиления давления», – сказал он.

По его мнению, российская экономика и каждая отдельно взятая компания должны наращивать «свой внутренний ресурс, думать о своей устойчивости и диверсификации своих рисков».

Потанин отметил, что, несмотря на падение котировок, продукция «Норникеля» востребована во всем мире. По его словам, около 50% меди, никеля и других продуктов, производимых «Норникелем», потребляется в Китае, «много потребляется в Юго-Восточной Азии», спрос на продукцию компании высокий.

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Политика
Новости

Авиакомпаниям объявили новые правилах полетов в Средиземноморье из-за Сирии

Ведомости
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Авиакомпании, выполняющие рейсы в средиземноморском регионе, оповещены о готовности к новым правилам полетов из-за возможных пусков ракет по целям в Сирии в ближайшие часы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Сетевой управляющий операционный центр (NMOC), расположенный в Брюсселе, предупредил авиакомпании о необходимости потенциального пересмотра маршрутов и воздушных коридоров рейсов... в связи с возможным обострением конфликта в Сирии и нанесением ударов по наземным целям», - сказал источник.

По его словам, авиаперевозчики предупреждены о том, что в ближайшие 72 часа возможно нанесение ракетных ударов по целям в Сирии.

Авиакомпаниям рекомендовано планировать полеты с учетом НОТАМов (оперативно распространяемой информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации - ред.), отметил он.

По его словам, предупреждения получили ряд европейских, российских авиакомпаний, а также перевозчики стран СНГ.

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Политика
Новости

Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответить на химическую атаку в Сирии

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила по телефону с американским президентом Дональдом Трампом и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном возможное применение химического оружия в сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте (недалеко от Дамаска), передает телеканал Sky News. Мэй, Макрон и Трамп осудили возможную химическую атаку, а также пришли к выводу о необходимости ответа со стороны международного сообщества.

«Международному сообществу необходимо отреагировать на соблюдение всемирного запрета на использование химического оружия. Соединенное Королевство и США должны тесно сотрудничать, в том числе с международными партнерами для того, чтобы виновные были привлечены к ответственности», – сообщает телеканал.

По итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом Макрон заявил о том, что в ближайшие дни Франция объявит о своем решении.

Сирийская оппозиция ранее объявила том, что в Восточной Гуте было применено химическое оружие. По неофициальным данным, погибло около 70 человек. Власти Сирии опровергают данную информацию. Генштаб России назвал сведения о химатаке ложью.

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Финансы
Новости

НПФы Романа Авдеева и «Роснефти» будут объединены

Ведомости
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АО «НПФ Согласие-ОПС», НПФ «Нефтегарант» и АО «НПФ "Нефтегарант"» будут объединены под брендом АО «НПФ "Нефтегарант"». Об этом говорится в совместном пресс-релизе фондов.

«НПФ Согласие-ОПС» входит в состав компании «Россиум» бизнесмена Романа Авдеева, учредителем НПФ «Нефтегарант» является «Роснефть".

АО «НПФ "Нефтегарант"» было образовано путем реорганизации НПФ «Нефтегарант», проведенной в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в акционерный пенсионный фонд.

Объединение фондов произойдет после одобрения сделки Центробанком России. Клиентами объединенного фонда станут более 1,2 млн человек.

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Авто
Новости

Предправления Volkswagen Маттиас Мюллер уйдет в отставку

Ведомости
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Председатель правления немецкого автоконцерна Volkswagen Group Маттиас Мюллер покинет свой пост. Его преемником станет топ-менеджер компании Герберт Диес, пишет газета Handelsblatt и сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации источников издания, решение о смене главы Volkswagen будет принято на заседании наблюдательного совета концерна 20 апреля.

В сообщении компании говорится, что в руководстве Volkswagen Group в ближайшем будущем произойдут перестановки. «Volkswagen рассматривает варианты дальнейшего развития структуры управления группы, которое также будет связано с кадровыми изменениями в правлении и изменениями обязанностей членов совета директоров», - отмечается в сообщении.

Мюллера назначили на пост председателя правления в 2015 г. на фоне «дизельгейта». Его предшественником был Мартин Винтеркорн.

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Политика
Новости

США отправили атомный авианосец в Средиземное море

Ведомости
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США отправляют в Средиземное море авианосную ударную группу (АУГ) во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman. Он присоединится к АУГ авианосца USS Donald Cook, уже находящейся у границ территориальных вод Сирии, пишут американские СМИ. Выход «Трумана» из базы флота в Норфолке ожидается 11 апреля. Как правило, трансатлантический переход такой группы кораблей длится порядка недели, не считая перехода через Средиземное море.

В сообщении ВМС США говорится, что авианосец в порядке ротации сменит в Средиземноморье систершип USS Theodore Roosevelt в «миссии военного присутствия в Европе и на Ближнем Востоке».

Кораблями сопровождения авианосца будут ракетный крейсер USS Normandy и шесть эсминцев УРО. Всего в составе АУГ 6500 экипажа и авиакрыло.

Сегодня The Wall Street Journal написала, что США приступили к «зондированию почвы» для нанесения удара по Сирии в ответ на вероятное применение химоружия в городе Дума. 7 апреля представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о применении правительственными силами отравляющего газа против боевиков и мирного населения, повлекшем гибель 70 человек. В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия.

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Бизнес
Новости

Кредиторы Agrokor договорились о реструктуризации долга

Ведомости
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Кредиторы Agrokor достигли договоренностей о реструктуризации долга хорватского ритейлера, передает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

«Процесс урегулирования завершен», - сказал он журналистам. По его словам, в ближайшие три месяца будет подготовлен окончательный вариант соглашения.

Антикризисный управляющий Agrokor Фабрис Перушко заявил, что Сбербанк является крупнейшим кредитором ритейлера. Долг компании перед ним оценивается в $1,4 млрд. В мае станут известны подробности соглашения.

В ноябре прошлого года президент Сбербанка Герман Греф назвал исключение банка из реестра требований кредиторов к хорватскому ритейлеру Agrokor некорректными действиями, шантажом со стороны конкурсного управляющего. 

Agrokor не включил долг перед Сбербанком в реестр требований кредиторов из-за того, что российский банк подал иски в суд против компании за пределами Хорватии.

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Бизнес
Новости

«Газпром» может сохранить транзит газа через Украину

Ведомости
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Транзит газа через Украину может сохраниться в определенном объеме – 10-15 млрд куб. м в год. Об этом сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер, его слова цитирует пресс-служба компании.

При этом Миллер отметил, что Украина в этом случае должна будет обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит. По его словам, «Газпром» никогда не выражал намерения полностью отказаться от украинского транзита. «Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах», – объяснил Миллер.

В понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия считает необходимым сохранить транзит российского газа через украинскую территорию. Она добавила, что надо учитывать «политическую составляющую этого вопроса».

В 2009 г. «Газпром» и «Нафтогаз» заключили два контракта – на поставки газа для Украины и транзит российского газа в Европу через украинскую территорию. Компании ведут переговоры о расторжении контрактов, сообщала российская сторона.

Бизнес
Новости

En+ подтвердила отказ от сделки с Glencore по обмену акциями

Ведомости
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En+ Group и швейцарский трейдер Glencore из-за новых санкций США решили отказаться от сделки по обмену акциями Glencore в «Русале» на глобальные депозитарные расписки (GDR) En+. Об этом говорится в сообщении En+.

«После консультаций с Glencore International стороны решили, что в настоящее время не будут совершать обмен бумагами в связи с включением "Русала" и En+ в санкционный список США», - говорится в сообщении En+.

«Glencore ранее подписал необязывающее соглашение с En+ по обмену своих акций в «Русале» на глобальные депозитарные расписки (GDR) En+. Glencore не будет продолжать транзакцию в свете включения «Русала» и En+ в санкционный список», - ранее сообщил Glencore.

Стороны планировали закрыть сделку в апреле. После этого гендиректор трейдера Айван Глазенберг должен был войти в совет директоров En+. Ранее стало известно, что он покинул совет директоров «Русала».

Дочерняя компания Glencore - Amokenga Holdings - подписала соглашение с En+ о конвертации ее доли в размере 8,75% в «Русале» в депозитарные расписки En+ в октябре 2017 г.

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Технологии
Новости

Facebook решила платить за информацию об утечках данных пользователей

Ведомости/ТАСС
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Соцсеть Facebook запускает программу вознаграждений Data Abuse Bounty для лиц, сообщающих об утечках данных пользователей, написал руководитель отдела безопасности продукта Коллин Грин в официальном блоге Facebook. Размер вознаграждения будет зависеть от характера информации - в отдельных случаях компания может заплатить порядка $40 000, следует из сообщения.

«Вознаграждения по программе получат люди, у которых есть информация из первых рук и доказательства того, что приложение на платформе Facebook собирает данные пользователей и передает третьей стороне для перепродажи, кражи или использования в мошеннических целях либо для оказания политического влияния», - написал он. Механизм будет аналогичен другой программе вознаграждения - Facebook Bug report.

Если сообщение о злоупотреблении данными пользователей подтвердится, Facebook будет немедленно блокировать приложение и подавать иск против компании, продающей или покупающей данные пользователей.

Накануне основатель Facebook Марк Цукерберг провел ряд частных встреч с влиятельными членами конгресса США перед слушаниями в сенате, на которых он должен давать показания. Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что из-за недостаточно строгой защиты личных данных британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать профили 87 млн пользователей соцсети Facebook. Затем они были использованы в президентской кампании Дональда Трампа.

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Бизнес
Новости

Совет директоров UC Rusal покинул еще один иностранец

Ведомости
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Из совета директоров UC Rusal вышел независимый директор Филип Лэйдер. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской бирже.

Это уже второй подобный случай с начала недели. Ранее совет директоров UC Rusal покинул гендиректор швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.

UC Rusal и ее основной владелец Олег Дерипаска попали под новые санкции США. Это означает, что американским резидентам запрещено иметь деловые отношения с ними. Компании других юрисдикций могут опасаться сотрудничать с организациями и людьми из санкционного списка, чтобы самим не попасть под санкции. UC Rusal предупредила о возможности технического дефолта. В понедельник акции компании на Гонконгской бирже рухнули более чем на 50%. По итогам торгов вторника они подешевели еще на 8,7%.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Организация по запрещению химоружия направит экспертов в Восточную Гуту

Ведомости
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направит специальную миссию в Восточную Гуту. Эксперты ОЗХО должны будут установить или опровергнуть подлинность сообщений о применении химического оружия в городе Дума. Об этом говорится в сообщении организации.

«После появления первых сообщений о возможном применении химоружия в Думе ОЗХО начала собирать информацию из всех доступных источников и анализировать ее. Гендиректор организации Ахмет Узюмджю рассмотрел вопрос об отправке миссии экспертов в Думу для установления фактов вокруг этих утверждений», - говорится в сообщении.

 Секретариат ОЗХО обратился к сирийским властям с просьбой подготовить все необходимое к приезду экспертов.

Сирийская оппозиция 7 апреля заявила о химической атаке в пригороде Дамаска (Восточная Гута, город Дума). По неофициальной информации, в результате инцидента могли погибнуть около 70 человек. Москва и Дамаск опровергают факт применения химического оружия в Восточной Гуте.

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