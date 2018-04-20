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Шувалов сообщил о планах России выращивать сельхозпродукцию в Таджикистане

Россия договорилась с Таджикистаном о том, чтобы выращивать на его территории сельхозпродукцию из российских семян для экспорта обратно и в третьи страны. Об этом сообщил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы продукция, которая не производится в России, особенно в ранние весенние месяцы, производилась при помощи семенного фонда России в Таджикистане и поставлялась на рынок России и в другие государства», — цитирует Шувалова «Интерфакс».

Какие именно виды сельскохозяйственной продукции Россия планирует выращивать в Таджикистане, вице-премьер не уточнил.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев говорил, что Россия к 2024 г. намерена довести объем экспорта агропромышленной продукции до $50 млрд.

В 2017 г. Россия экспортировала агропродукции на $20,1 млрд. Ткачев напомнил, что в 2000 г. объем экспорта российской продукции агропромышленного комплекса составлял всего $1,5 млрд.