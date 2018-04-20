Годовая чистая прибыль «Мостотреста» упала на 40%
В 2017 г. чистая прибыль «Мостотреста» упала на 40% год к году до 3,1 млрд руб., при этом выручка выросла на 19% до 207,8 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании (данные по МСФО). Второй показатель вырос за счет увеличения объемов строительства, указывает «Мостотрест».
В прошлом году флагманским проектом для всей группы, безусловно, было строительство транспортного перехода через Керченский пролив, приводятся в сообщении слова гендиректора «Мостотреста» Владимира Власова. По его словам, год «соответствовал ожиданиям». Осенью рабочие «Мостотреста» установили арки моста весом около 5500 т и длиной 227 метров каждая, указывает Власов: «Установка таких высокогабаритных конструкций в открытой морской акватории в практике отечественного мостостроения была проведена впервые».
В апреле контрольный пакет «Мостотреста» купила структура бизнесмена Аркадия Ротенберга. Эта компания – крупнейший российский подрядчик по строительству мостов. Среди проектов – мост «Живописный» через Москва-реку, участки автодороги М-4 «Дон» в обход Воронежа, дублер Курортного проспекта в Сочи.