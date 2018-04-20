Годовая чистая прибыль «Мостотреста» упала на 40%

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Демократическая партия США подала иск к России, штабу Трампа и WikiLeaks

Демократическая партия США подала иск к России, предвыборному штабу Дональда Трампа и WikiLeaks, обвинив их в сговоре с целью вмешательства в выборы американского президента в 2016 г. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Иск поступил в окружной суд Манхэттена. В документе утверждается, что высокопоставленные участники кампании Трампа вступили в сговор с российским правительством и разведкой с целью помешать выиграть на выборах кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По мнению истцов, ответчики взломали компьютерную сеть Демократической партии, чтобы похитить хранящуюся там информацию и распространить с целью повлиять на исход выборов в пользу Трампа.

Истцы требуют взыскать с ответчиков многомиллионную компенсацию за ущерб, который понесла партия в результате взлома ее серверов. Точная сумма в иске не указана.

Президента Дональда Трампа нет в списке ответчиков, в нем перечислены лица из его окружения. Также в документе указаны ГРУ и бизнесмен, певец и композитор Эмин Агаларов.

О возможной связи Агаларова со штабом Трампа стало известно в июле 2017 г. в ходе обсуждения встречи Дональда Трампа-Младшего с адвокатом из России Натальей Весельницкой. В июле стало известно, что инициатором встречи стал PR-менеджер Роб Голдстоун. По его словам, он сделал это по просьбе своего московского клиента Эмина Агаларова.

Американские спецслужбы подозревают Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Ранее США обвинили 13 россиян и три юридических лица в попытках повлиять на исход выборов. Москва отвергает обвинения.

Дональд Трамп и его связи с Россией