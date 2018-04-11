Структура Ротенберга купила контрольный пакет в «Мостотресте»
Структура бизнесмена Аркадия Ротенберга – «Стройпроектхолдинг» – приобрела 94,2% акций ПАО «Мостотрест». Об этом говорится в сообщении компании.
«Мостотрест» – это крупнейший российский подрядчик по строительству мостов. Среди проектов компании – мост «Живописный» через Москва-реку, участки автодороги М-4 «Дон» в обход Воронежа, дублер Курортного проспекта в Сочи, строительство транспортного перехода через Керченский пролив. В «Мостотресте» работают более 30 000 человек.
Ранее структура Ротенберга уже была контролирующим акционером в «Мостотресте». До 2015 г. самый большой пакет акций компании принадлежал Marc O'Polo Investment (68,45% принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю, оставшиеся 31,55% – топ-менеджерам группы «Н-транс» Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову). Однако весной 2015 г. структура Ротенберга вышла из состава акционеров «Мостротреста». Тогда контролирующим акционером в компании стал НПФ «Благосостояние». О том, что фонд готовится продать свою долю, стало известно в феврале 2018 г.