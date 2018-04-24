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Депутат назвал сроки принятия закона о наказании бизнеса за соблюдение санкций США

Законопроект об уголовной ответственности для физических лиц и штрафах для компаний за соблюдение санкций США на территории России может быть разработан и принят до конца весенней сессии, сообщил журналистам первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Эта деятельность, с нашей точки зрения, преступная, поэтому никакие санкции, введенные конгрессом США, президентом США, не будут действовать на территории Российской Федерации, в рамках российской юрисдикции», – подчеркнул парламентарий (цитаты по «РИА Новости»).

За следование санкционному режиму США для физических лиц может быть предусмотрена уголовная ответственность, относительно юридических лиц обсуждается возможность введения «достаточно высоких» штрафов, рассказал Исаев.

Законопроект о наказании бизнеса за соблюдение антироссийских санкций предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нижняя палата парламента также разработала законопроект об ответных санкциях против США. Он наделяет правительство полномочиями закрыть доступ для американского импорта, остановить сотрудничество России и российских компаний с американцами в авиастроении, атомной и ракетно-двигательной отрасли, документ также предусматривает другие ограничения.

Объявленные 6 апреля минфином США новые санкции против российского бизнеса запрещают американцам деловые отношения с попавшими под них компаниями. Контрагентам из других юрисдикций за существенные транзакции в пользу фигурантов черного списка грозят вторичные санкции.