Депутат назвал сроки принятия закона о наказании бизнеса за соблюдение санкций США

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Законопроект об уголовной ответственности для физических лиц и штрафах для компаний за соблюдение санкций США на территории России может быть разработан и принят до конца весенней сессии, сообщил журналистам первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
«Эта деятельность, с нашей точки зрения, преступная, поэтому никакие санкции, введенные конгрессом США, президентом США, не будут действовать на территории Российской Федерации, в рамках российской юрисдикции», – подчеркнул парламентарий (цитаты по «РИА Новости»).
За следование санкционному режиму США для физических лиц может быть предусмотрена уголовная ответственность, относительно юридических лиц обсуждается возможность введения «достаточно высоких» штрафов, рассказал Исаев.
Законопроект о наказании бизнеса за соблюдение антироссийских санкций предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нижняя палата парламента также разработала законопроект об ответных санкциях против США. Он наделяет правительство полномочиями закрыть доступ для американского импорта, остановить сотрудничество России и российских компаний с американцами в авиастроении, атомной и ракетно-двигательной отрасли, документ также предусматривает другие ограничения.
Объявленные 6 апреля минфином США новые санкции против российского бизнеса запрещают американцам деловые отношения с попавшими под них компаниями. Контрагентам из других юрисдикций за существенные транзакции в пользу фигурантов черного списка грозят вторичные санкции.
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Российская ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разработает новый телекоммуникационный спутник AngoSat для Анголы взамен утерянного в декабре 2017 г. Он обойдется российскому космическому предприятию в $129 млн, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Издание напоминает, что на первый ангольский аппарат в 2011 г. ушло $252 млн (всего в рамках проекта Россия дала Анголе несколько кредитов на $278 млн), при этом спутник был застрахован в «ВТБ Страхование» и СОГАЗе на $121 млн (в пропорции 50 на 50). Общая стоимость работ по новому аппарате составит более $250 млн: из них $121 млн покроет страховка от ВТБ и СОГАЗа, а остальные средства корпорации придется изыскивать самостоятельно.
Источник газеты в правительстве признает, что для России это не только имиджевый, но и значительный финансовый урон, поскольку требуемая сумма могла пойти на создание спутниковых систем для развития Арктики. В то же время, по его словам, «Энергия» «буквально только что разобралась с долгами проекта Sea Launch («Морской старт»)», который выкупил совладелец S7 Владислав Филев за $167 млн.
Согласно условиям контракта, новый спутник AngoSat-2 изготовят в Королеве в течение 30 месяцев. 23 апреля стало известно, что на это время Ангола получит в пользование частоты российских спутников компаний «Газпром — Космические системы» и ФГУП «Космическая связь». Это позволит стране восполнить потерю AngoSat-1.
Ангольский спутник AngoSat-1 был запущен с космодрома Байконур 26 декабря 2017 г. После того, как связь с аппаратом оборвалась, он был переведен в спящий режим. 23 апреля стороны официальн признали потерю AngoSat-1.
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Пентагон намеренно занижает эффективность российских средств ПВО, стремясь отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает американский военно-политический журнал National Interest.
По словам американских чиновников, сирийские средства ПВО российского производства не сумели отразить ни одного удара США и союзников, отмечает издание. Речь шла об обстрелах сирийской территории 14 апреля. Эта версия опровергает совместное заявление Москвы и Дамаска о том, что сирийские средства ПВО, поставщиком которых были СССР и Россия, сбили около 70 ракет.
Кроме того, как отметили сотрудники минобороны США, Москва не использовала свою ПВО при нанесении ударов по территории Сирии, напоминает журнал.
В то же время заявления американского военного ведомства о «неэффективности» С-300 и С-400 идут вразрез с миллиардными затратами Вашингтона на стелс-технологии для обхода российских средств противовоздушной обороны и могут быть направлены на то, чтобы убедить союзника по НАТО Турцию отказаться от покупки С-400 у Москвы.
По словам экспертов, опрошенных изданием, в ходе следующих слушаний комитета американского сената по обороне и безопасности Пентагон вновь будет рассказывать об угрозах С-300, С-400 и других средств ПВО российского производства, чтобы оправдать свои программы и бюджеты.
США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии, поразив объекты, связанные, по их мнению, с разработкой и хранением химоружия. Минобороны США заявило, что атака прошла успешно. В России и Сирии сообщили, что из более чем 100 ракет, запущенных Вашингтоном и союзниками, около 70 были сбиты сирийскими системами ПВО.
Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники
Reuters
США и союзники держат у побережья Сирии два ракетных эсминца типа «Арли Бёрк»
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Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams / U.S. Navy via AP
Количество крылатых ракет «Томагавк» на «Арли Бёрк» – до 120 (полная загрузка, без ракет ПВО). Эти эсминцы оснащены системами ПВО/ПРО «Иджис» и могут нести до 120 зенитных ракет (полная загрузка, без других ракет)
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Reuters
Атомная подводная лодка «Джорджия» несет до 154 ракет «Томагавк»
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Nati Harnik / AP
Бомбардировщик B-1
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Reuters
Бомбардировщик В-52
5/18
Matt Cilley / AP
У США и союзников до 100 ударных самолетов. На фото F-15
6/18
Tech. Sgt. Robert Cloys / US Air Force / AFP
Истребитель F-16
7/18
Jon Nazca / Reuters
Многоцелевой истребитель Eurofighter
8/18
Eric FEFERBERG / AFP
Французский многоцелевой истребитель Rafale
9/18
Алексей Даничев / РИА Новости
Россия обладает в районе Сирии двумя фрегатами типа 11356
10/18
МО / AP
Фрегаты могут нести до 32 крылатых ракет «Калибр» и до 32 зенитных ракет
11/18
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Зенитно-ракетные системы С-400 – два дивизиона, до 16 пусковых установок
12/18
Руслан Кривобок / РИА Новости
В двух дивизионах может быть до 64 зенитных ракет
13/18
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» – до 50 пусковых установок
14/18
Максим Стулов / Ведомости
Зенитные ракетные комплексы «Бук» – до 8 дивизионов, до 32 пусковых установок. Количество зенитных ракет – до 128
15/18
Игорь Зарембо / РИА Новости
Противокорабельные комплексы "Бастион" – два дивизиона, до 48 ракет
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Вадим Савицкий / Минобороны России / AP
У России в Сирии 12 многофункциональных истребителей Су-30
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Vladimir Kondrashov / AP
Су-30 могут привлекаться для перехвата воздушных целей
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Экс-совладелец «Техносилы», основатель Dauria Aerospace и Astro Digital Михаил Кокорич и бывший председатель совета директоров Объединенных машиностроительных заводов Вадим Махов (сейчас возглавляет инвестиционный фонд Bard Worldwide) создали совместную инвестиционную компанию Oden Holdings Limited. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в окружении бизнесменов.
По данным издания, Махов по итогам сделки получил в инвестиционной компании 51%, Кокорич – 49%.
Oden Holdings Limited интересуют космические проекты, цифровое сельское хозяйство, интернет вещей, умное страхование и другие направления. Компании уже принадлежат доли в канадском стартапе в сфере интернета вещей Helios Wire и онлайн-сервисе для управления сельскохозяйственным предприятием ExactFarming с офисом в Москве.
Официально в компаниях эту информацию не комментируют, поясняя, что «связаны соглашением о конфиденциальности и не имеем права раскрывать владельцев».
Махов в беседе с газетой уточнил, что решил войти в Oden Holdings Limited по приглашению Кокорича. Bard Worldwide, как указывает газета, вложил около $3 млн на посевной стадии.
Бизнесмен отмечает, что в будущем в Oden Holdings Limited придется вложить много средств, поэтому нужен «новый класс инвесторов с большими деньгами». Собеседник издания уточнил, что по этой причине уже решил продать свою долю неназванному европейскому инвестору.
Как предприниматели покидают основанные ими компании
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий продает более 29% сети банку ВТБ, соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Сумма сделки составит 138 млрд руб. При этом Галицкий останется миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3%
1/11
Tatan Syuflana / AP
В 2014 г. основатель социальной сети «В контакте» Павел Дуров продал 12% компании гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину и уехал из России. Продаже предшествовал длительный внутрикорпоративный конфликт. Таврин перепродал этот пакет Mail.ru Group, которая смогла консолидировать соцсеть осенью 2014 г.
2/11
Максим Стулов / Ведомости
Основатель сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Игорь Яковлев окончательно вышел из бизнеса сети в августе 2011 г., продав чешской группе PPF 50% минус 1 акция (и вдобавок еще несколько девелоперских проектов). Через пять лет сеть купила группа «Сафмар» Михаила Гуцериева
3/11
Сергей Николаев / Ведомости
Некогда крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России - компания «Техносила», созданная в 1993 г. братьями Вячеславом (на фото) и Виктором Зайцевыми, в 2010 г. перешла к «МДМ банку» и частично к компаниям Михаила Кокорича. В 2016 г. группа «Бин» (прежнее название «Сафмара») купила «МДМ банк», вместе с которым сменился собственник и у «Техносилы». В 2017 г. стало известно, что «Техносила» будет интегрирована с «Эльдорадо»
4/11
Екатерина Ширинкина для Ведомостей
В конце 2017 г. основные владельцы другой сети электроники, «М.видео», – ее основатель и президент Александр Тынкован, Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать свои доли в ритейлере группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Таким образом, «Сафмару» достались три крупнейшие сети бытовой техники и электроники в России
5/11
Владимир Баранов / Ведомости
В 2008 г. основатели «Евросети» Евгений Чичваркин (на фото) и Тимур Артемьев спешно продали компанию Александру Мамуту, после чего уехали из России. Через месяц 49,9% «Евросети» были проданы «Вымпелкому», а в 2012 и 2014 гг. оставшийся пакет частями докупил «Мегафон». В 2017 г. компания договорилась о консолидации 100% доли Veon (название «Вымпелкома» после ребрендинга)
6/11
Сергей Портер / Ведомости
В 2014 г. основатель сети «Связной» Максим Ноготков продал компанию кредиторам - группе «Онэксим» и НПФ «Благосостояние». После чего права требования по просроченному кредиту на сумму около $120 млн, который Ноготков брал на развитие группы, приобрел предприниматель Олег Малис. Сейчас рассматривается возможное слияние «Евросети» со «Связным», в таком случае компания перейдет к «Мегафону»
7/11
forbes.ru
В 2006 г. «Альфа-групп» получила контроль над «Пятерочкой», основанной Андреем Рогачевым (на фото), Александром Гирдой, Игорем Видяевым и Татьяной Франус. «Альфа» объединила сеть с собственным «Перекрестком», образовав Х5 Retail Group. Через два года Х5 приобрела основанную Рогачевым сеть гипермаркетов «Карусель». Основатели «Пятерочки» получили 21,2% в объединенной компании, а затем продали свои пакеты. Осенью 2012 г. Рогачев запустил в Петербурге розничную сеть «Верный»
8/11
Сергей Николаев / Ведомости
В 2010 г. Х5 Retail Group приобрела розничную сеть «Копейка» у Сергея Ломакина, Александра Самонова (на фото) и Артема Хачатряна. Позже магазины были переформатированы в дискаунтеры «Пятерочка» и сеть небольших магазинов у дома «Перекресток-экспресс». Хачатрян и Ломакин основали сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, из которой вышли в 2016 г., и сеть по продаже обуви «Центробувь». В этом же году Ломакин был объявлен в федеральный розыск из-за дела о мошенничестве с кредитными средствами сети
9/11
Сергей Портер, Сергей Николаев / Ведомости
В 2011 г. основатели производителя напитков «Вимм-билль-данн» Сергей Пластинин, Михаил Дубинин (на фото), Гаврил Юшваев и Давид Якобашвили продали компанию PepsiCo. ВБД известен своими брендами пакетированных соков – J7, молочными продуктами «Домик в деревне», йогуртами «Чудо» и детским питанием «Агуша»
10/11
Андрей Махонин, Евгений Стецко / Ведомости
В 2014 г. основатели «Аптечной сети 36,6» Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев продали свою долю структурам совладельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева
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Игорь Ротенберг «перестал быть бенефициаром» 33,3% девелоперской компании TPS Real Estate, новым владельцем этой доли стала его сестра Лилия Ротенберг, сообщилРБК представитель компании.
Сделка заключена 29 марта, до объявления новых санкций США, под которые 6 апреля попал Ротенберг. В TPS Real Estate не уточнили сумму и другие детали сделки.
TPS Real Estate является головной компанией «ТПС недвижимости», которая занимается строительством и эксплуатацией торгово-развлекательных центров в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске и Киеве. «ТПС недвижимость» занимает 19-е место в рейтинге рантье – 2018 Forbes с доходом от аренды $130 млн. Контрольный пакет компании держит траст семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, давних партнеров Аркадия Ротенберга, отца Игоря и Лилии. 33,33% TPS Real Estate владеет Roseport Overseas Ltd, у которой в марте 2018 г. сменился владелец – им стала гонконгская Sky Harbour Industries Limited.
По оценкам управляющего партнера Capital Global Partners Светланы Кара, все проекты и существующие объекты TPS стоят около $3 млрд. Таким образом, треть компании стоит порядка $1 млрд. Самый крупный объект девелопера – московский торговый центр «Океания» оценивается в $700 млн.
«Сфера недвижимости в настоящий момент является непрофильной для меня, – передал Игорь Ротенберг РБК через своего представителя. – Я хотел бы направить большую часть своих усилий на проекты, связанные с разработкой опережающих технологических решений, таких как комплексные интеллектуальные транспортные системы, системы спутниковой навигации, радиочастотной идентификации и другие телематические системы».
Игорь Ротенберг купил долю в TPS Real Estate вместе с акциями «Газпром бурения» у своего отца Аркадия в 2014 г., рассказывал «Интерфаксу» Ротенберг-старший, попавший под санкции США весной 2014 г. после присоединения Крыма к России. Бизнесмен указывал, что сделки с сыном были рыночными, договоренности об их параметрах были достигнуты еще за два года до их завершения.
Ротенберг-младший оказался в санкционном списке SDN именно из-за этих сделок с отцом, объяснял американский минфин. Согласно принятому в прошлом году закону о противодействии противникам Америки (CAATSA) власти США следят за операциями попавших под санкции лиц по всему миру и готовы наказывать их партнеров из любых юрисдикций. Фигуранты SDN-листа изолируются от финансовой системы США.
Эксперт Atlantic Council, бывший старший советник OFAC (подразделение минфина США, отвечающее за санкции) Брайан О’Тул отметил изданию, что продажа Игорем Ротенбергом активов своей сестре делает сделку подозрительной. Если OFAC сочтет, что бизнесмен по-прежнему контролирует актив или получает от него выгоду, то в санкционный список может попасть его сестра, отмечает О’Тул.
Игорь Ротенберг занял 95-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2018 по версии Forbes, который оценил его состояние в $1,1 млрд. Он владеет 50% «РТ-инвест транспортные системы», оператора системы сбора платы с грузовиков «Платон». Также ему принадлежит 78,7% нефтесервисной компании «Газпром бурение» и 78,7% подрядчика «ТЭК Мосэнерго».
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
24/25
Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Практическая часть экзамена на получение водительских прав, разбитая сейчас на две части, может быть объединена в одну. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал начальник ГИБДД Михаил Черников.
Сейчас выпускники автошкол сдают экзамен на площадке или автодроме, где проверяются навыки управления автомобилем, и в городе – на умение двигаться в потоке. «Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», – рассказал Черников. Также он заявил, что ГИБДД обсуждает с Министерством образования возможность ввода тестирования на экзаменах в автошколах. «Думаю, в течение года мы выйдем на финишную стадию», – сказал он.
Начальник ГИБДД пояснил, что инспекция ставит перед автошколами задачу выпускать «кандидатов в водители», полностью готовых включиться в поток движения. Ранее для этого были пересмотрены учебные программы. Черников считает, что это дало положительный результат – снижение аварийности с участием начинающих водителей на 15%. При этом уровень подготовки в школах Черников по-прежнему считает слабым, поскольку с первого раза экзамен могут сдать не более 8% выпускников.
Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы
Ведомости
Принадлежащий мэрии Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проанализировал изменение средней скорости движения на магистралях в 2015–2017 гг. (более ранних данных у ЦОДДа нет). В 2017 г. по сравнению с 2015 г. этот показатель на вылетных магистралях увеличился на 7%. Но на Садовом кольце и ТТК скорость упала на 14,5%
1/10
Ведомости
Разработчик навигаторов и карт «Навител» по просьбе «Ведомостей» проанализировал загруженность за пять лет нескольких московских трасс – Кутузовского проспекта и Ярославского шоссе и некоторых участков Садового кольца и ТТК
2/10
Ведомости
Вывод неутешителен: почти во всех случаях времени на преодоление этих участков в 2017 г. требовалось больше, чем в 2012 г. «Навител» сравнивал время, за которое автомобиль преодолевал один и тот же участок маршрута в течение года по четвергам с 19.00 до 19.30
3/10
Ведомости
Чтобы не было пробок, количество ежедневно передвигающихся по столичным дорогам машин должно снизиться на 15% – с 3,6 млн до 3,05 млн, утверждают в мэрии
4/10
Ведомости
«Сегодня Москва больше не чемпион мира по пробкам», – говорил недавно Собянин. И это так: в рейтинге TomTom в 2017 г. столица опустилась сразу на 8 пунктов – с 5-го места на 13-е. По данным американской INRIX, в 2016 г. Москва переместилась в мировом рейтинге загруженности мегаполисов с 1-го на 2-е место, пропустив вперед Лос-Анджелес
5/10
Ведомости
На 3,6 млн личных автомобилей в Москве приходится 3,3 млн парковочных мест, следует из презентации Департамента транспорта Москвы
6/10
Ведомости
По словам Собянина, в Москве 70% населения пользуется общественным транспортом. Это один из самых высоких показателей, в европейских городах он составляет около 60%
7/10
Ведомости
Пока Москва по уровню ограничения владения личным транспортом – самый лояльный к автомобилистам мегаполис, считает представитель департамента транспорта. Сейчас лишь 30% автомобилей в городе обеспечено специальными местами хранения, все остальные паркуются во дворах и на дорогах, напоминает директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин
8/10
Ведомости
Баланс между асфальтом и железом в городе ужасный и, сколько бы дорожных строек ни начиналось, для его улучшения потребуются десятилетия, объясняет Блинкин
9/10
Ведомости
При Собянине город построил более 650 км новых дорог, реконструировал вылетные магистрали и развязки, ускорил строительство новых линий и станций метрополитена, ввел в эксплуатацию пассажирское железнодорожное сообщение по Московскому центральному кольцу
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На открытии торгов Гонконгской фондовой биржи акции UC Rusal выросли в цене на 23,68%, следует из данных торговой сессии. В течение первого часа торгов стоимость акций UC Rusal достигала отметки $2,05 (+34,87%) и $2,07 (+36,84%). На момент публикации акции торговались на отметке $2,03 (+33,55%).
В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин допустил возможность снятия с компании санкций при условии, что Олег Дерипаска откажется от контроля в ней.
Санкции США, под которые попали активы Дерипаски, были введены 6 апреля. Они запрещают сотрудничество с попавшими в стоп-лист компаниями. С момента объявления санкций UC Rusal подешевела втрое.
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
24/25
Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Страны «большой семерки» готовы ввести в отношении России новые санкции, если действия Москвы «этого потребуют». Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также представителя ЕС.
Министры подчеркнули, что продолжительность экономических санкций, «связанных с Донбассом», напрямую зависит от исполнения условий минских соглашений. «Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы ввести дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России», – говорится в документе.
Встреча глав МИД G7 в Торонто стала первым мероприятием «семерки», на которое пригласили представителя Украины – министра иностранных дел Павла Климкина. Украина была одной из центральных тем повестки. Представители стран G7 заявили о своей «неизменной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», а также о непризнании «нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России. Кроме того, министры осудили «деградирующую ситуацию с правами человека» в Крыму.
Авторы коммюнике призвали Россию отказаться от модели «безответственного и дестабилизирующего поведения», в том числе от «вмешательства в демократические системы стран». Такое поведение «крайне негативно сказывается на перспективах конструктивного сотрудничества», говорится в заявлении.
Днем ранее министры «семерки» заявили о продлении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. «Санкции, которые были введены против России после ее неприемлемых действий на Украине, будут продолжены», – отмечалось в заявлении. Министр иностранных дел Украины заявлял о поддержке позиции Киева со стороны G7.
Встречи министров иностранных дел предопределяют повестку саммитов G7. В этом году встреча лидеров «семерки» пройдет 8–9 июня в канадском городе Мальбе, провинции Квебек.
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Басманный суд Москвы арестовал главного экономиста банковского надзора Центробанка по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. На заключении Юргелевича под стражу настаивали представители следствия. Постановление суда датировано 19 апреля.
Главный экономист ЦБ был задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве 150 000 евро за положительный результат экспертизы одного из коммерческих банков, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. Другой собеседник высказал предположение, что речь может идти о банке БКФ.
По информации РЕН ТВ, подозреваемый требовал деньги у руководства БКФ через посредника, своего близкого родственника. Однако представители БКФ решили обратиться с заявлением о вымогательстве в ФСБ России. С этого момента все переговоры с Юргелевичем велись под контролем спецслужб. В результате посредник был задержан с поличным в момент передачи денег в офисе БКФ. Позже сотрудники ФСБ задержали и экономиста ЦБ.
Как уточнили в Басманном суде, в отношении Юргелевича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
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Нефтяная компания ВР завершила приобретение у «Роснефти» 49% доли в «Харампурнефтегазе», который в результате станет российско-британским СП. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Мажоритарная доля в 51% принадлежит «РН-газу». Ранее сделку одобрила ФАС. Германский антимонопольный регулятор Bundeskartellamt разрешил BP приобрести часть долей «Харампурнефтегаза».
В конце 2017 г. «Роснефть» сообщала, что договорилась с ВР об освоении Харампурского и Фестивального нефтегазовых участков в Ямало-Ненецком автономном округе. Их общие геологические запасы составляют более 880 млрд куб. м газа. Маркетинг нефти и газа будет осуществлять «Роснефть». Цель проекта – разработка трудноизвлекаемых запасов газа, а также оптимизация и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах.
В начале 2017 г. источник «Коммерсанта» в Роснедрах сообщал, что запасы Харампурского месторождения составляли 975 млрд куб. м газа и 78 млн т нефти по АВ1 + В2. Более 80% запасов газа приходится на трудноизвлекаемые туронские залежи, на которые у «Роснефти» есть льгота по НДПИ в 79%.
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В результате наезда белого микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли не менее двух человек, еще семеро доставлены в больницу, передает Reuters.
По информации местной полиции, злоумышленник задержан.
Наезд на пешеходов произошел в 13.30 по местному времени на углу улицы Янг и проспекта Финч в северной части города (в 30 км от центра). На тротуарах было много пешеходов, рассказывают очевидцы.
«Этот человек намеренно сделал это, он убивал всех», – рассказал очевидец. По его словам, мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, специально давил пешеходов. «Люди падали один за другим», – уточнил он. По его словам, среди пострадавших есть пожилые люди.
На данный момент место ЧП оцеплено. Ближайшая станция метро закрыта. Улица Янг – самая длинная улица в мире (86 км). Она имеет широкие тротуары со скульптурами, лавками и зелеными насаждениями. Многие служащие в обеденный перерыв выходят прогуляться по ней, уточняет агентство.
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Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,27% до $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Последний раз стоимость Brent поднималась до $75 за баррель в ноябре 2014 г.
К этому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,73% и составляла $68,90 за баррель.
При этом курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 0,78% до 61,88 руб., курс евро увеличился на 0,12% до 75,55 руб. к уровню закрытия предыдущих торгов.