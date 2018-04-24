Facebook впервые раскрыла пользователям правила удаления постов
Facebook впервые раскрыла внутренние правила, согласно которым модераторы соцсети принимают решения об удалении постов, фотографий или видеозаписей пользователей. Об этом говорится в сообщении руководителя подразделения глобальной политики Facebook Моники Бикерт, опубликованном в блоге компании.
Социальная сеть также объяснила, какие поступки могут послужить поводом для блокировки пользователей. В то же время руководство Facebook решило изменить правила, позволив признанным виновными в их нарушении пользователям обжаловать это решение.
В документе уточняется, что суровость санкций зависит от степени серьезности нарушения и от персональной истории пользователя. При первом нарушении Facebook может вынести лишь предупреждение.
Однако если пользователь неоднократно нарушает правила, Facebook может заблокировать его профиль. В серьезных случаях, когда эксперты находят реальную опасность физического насилия или прямую угрозу общественной безопасности, социальная сеть оставляет за собой право уведомить правоохранительные органы.
Претензии у модераторов соцсети возникают, в частности, в случае публикации угроз, хвалебных материалов в адрес террористов, материалов, содержащих насилие, фотографий обнаженных людей, а также интимных фотографий людей, которые не давали на такие публикации разрешения. Особое внимание соцсеть обращает на издевательства и травлю пользователей в любой форме.
«Мы решили обнародовать наши внутренние стандарты по двум причинам. Во-первых, это поможет пользователям понять, где именно мы проводим черту в спорных вопросах. Во-вторых, раскрытие этих деталей улучшит обратную связь, в том числе и с экспертами в различных областях, с тем чтобы мы со временем смогли усовершенствовать наши стандарты и решения, которые мы принимаем», – уточнила Бикерт.
Она признала, что эксперты соцсети, которые рассматривают жалобы на публикации (сейчас в компании работают 7500 таких аналитиков, за год их число увеличилось на 40%), время от времени ошибаются. «Людям свойственно ошибаться», – признала представитель соцсети. Бикерт добавила, что по этой причине руководство Facebook в течение следующего года выстроит систему подачи апелляций на удаление записей.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
В 2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп».
Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы.
Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине.
Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров.
Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски.
Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину.
Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск.
Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram.
Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram).
Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб.
Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп.
Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram.
Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно.
Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей.
Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.