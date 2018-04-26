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Highland Gold выкупит у Абрамовича три золотых актива на Чукотке

Highland Gold Mining (HGM) договорилась с Aristus Holdings, структурой Millhouse Романа Абрамовича, о покупке трех золотоносных активов на Чукотке, включая действующий рудник Валунистый. Об этом сообщает пресс-служба HGM.

Как говорится в сообщении HGM, сумма сделки - $91 млн. В том числе на $78,7 млн Highland Gold выпустит новые акции, еще $12,3 млн составляет чистый долг, который компания возьмет на себя.

Ранее Абрамович изменил структуру владения золотодобытчиком HGM. 9 января он перевел лично на себя 8% акций золотодобытчика, принадлежавших компании Primerod International. Эта структура ликвидирована, указывалось в сообщении HGM.

Общая доля структур, дружественных Абрамовичу, в Highland Gold осталась прежней - 20,39%. Еще 12,56% владеет Евгений Швидлер.

Highland Gold зарегистрирована в Великобритании. Она занимается добычей золота в России. Основные проекты расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии.

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