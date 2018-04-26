Бизнес

Новости

Автодорожную часть Крымского моста проверили на прочность‍ самосвалами

Автодорожную часть Крымского моста проверили на прочность с помощью восьми груженых самосвалов весом в 35 т каждый, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост» в четверг.

Тестирование продолжалось несколько недель. Испытаниям подверглись полностью готовые сегменты моста, следует из сообщения. Сначала инженеры установили на пролетах датчики, которые фиксировали «реакцию конструкций» на нагрузки в режиме реального времени. Затем участки «нагружали» самосвалами, которые перемещались по пролетам различными маршрутами, моделируя разные типы и направления нагрузки.

«Результаты испытаний подтвердили несущую способность и конструктивную надежность моста», — сообщил инфоцентр.

Крымский мост соединит полуостров Крым с материковой частью России. После завершения строительства он станет самым длинным мостом в России. Состоит он из двух параллельных мостов – автомобильного и железнодорожного длиной по 19 км каждый. Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту откроется в мае, грузовиков - осенью. Поезда планируется запустить в декабре 2019 г.

Генподрядчик строительства Крымского моста - компания «Стройгазмонтаж» миллиардера Аркадия Ротенберга (Forbes оценивает его состояние в $3 млрд, это 40-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России). Стоимость контракта - 222,5 млрд руб., с учетом затрат заказчика – почти 228 млрд руб.

Крымский мост почти достроили. Как он выглядит прямо сейчас