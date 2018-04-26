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Бизнес
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Автодорожную часть Крымского моста проверили на прочность‍ самосвалами

Ведомости
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Автодорожную часть Крымского моста проверили на прочность с помощью восьми груженых самосвалов весом в 35 т каждый, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост» в четверг.

Тестирование продолжалось несколько недель. Испытаниям подверглись полностью готовые сегменты моста, следует из сообщения. Сначала инженеры установили на пролетах датчики, которые фиксировали «реакцию конструкций» на нагрузки в режиме реального времени. Затем участки «нагружали» самосвалами, которые перемещались по пролетам различными маршрутами, моделируя разные типы и направления нагрузки.

«Результаты испытаний подтвердили несущую способность и конструктивную надежность моста», — сообщил инфоцентр.

Крымский мост соединит полуостров Крым с материковой частью России. После завершения строительства он станет самым длинным мостом в России. Состоит он из двух параллельных мостов – автомобильного и железнодорожного длиной по 19 км каждый. Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту откроется в мае, грузовиков - осенью. Поезда планируется запустить в декабре 2019 г.

Генподрядчик строительства Крымского моста - компания «Стройгазмонтаж» миллиардера Аркадия Ротенберга (Forbes оценивает его состояние в $3 млрд, это 40-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России). Стоимость контракта - 222,5 млрд руб., с учетом затрат заказчика – почти 228 млрд руб.

Крымский мост почти достроили. Как он выглядит прямо сейчас

Экономика
Новости

Шувалов заявил о готовности работать на любой предложенной Путиным должности

Ведомости
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал журналистам, что готов работать на любой должности, которую ему предложит президент Владимир Путин.

«Я хочу работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент», – ответил Шувалов (цитата по «Интерфаксу») на вопрос, хочет ли он продолжить работать в правительстве.

Шувалов не желает оставаться на своей должности в новом составе правительства, сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на двух человек в аппарате кабмина, знакомого вице-премьера и двух близких к Кремлю собеседников. 

Шувалов скорее всего не останется в следующем правительства, подтверждал «Ведомостям» его знакомый. По словам собеседника, Шувалов хотел уйти еще в 2012 г., надеясь на пост руководителя администрации президента. На этот раз для него подготовили место в МГУ, рассказывали два чиновника.

Доходы правительства – наглядно

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Экономика
Новости

Представитель Медведева рассказала о содержании его разговора с Кудриным

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев регулярно проводит встречи с экспертами, на этой неделе он обсуждал вопросы совершенствования госуправления с председателем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным, сообщила журналистам пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.

«Естественно, никакие вопросы персонального состава на этой встрече не обсуждались», – подчеркнула Тимакова (цитаты по «Интерфаксу»). Она отметила, что на встрече Кудрин представил свои предложения о совершенствовании системы госуправления.

Ранее Кудрин говорил в интервью «Интерфаксу», что встречается с Медведевым регулярно: «Несколько раз в течение года я встречался с премьером и рассказывал ему о результатах работы, о предложениях, которые мы вносим президенту. То есть он полностью в курсе всех инициатив, которые мы передавали главе государства на всех стадиях, начиная с мая прошлого года».

Кудрин в период президентства Медведева занимал пост вице-премьера и министра финансов. Он был отправлен в отставку после своего заявления на совместной сессии Всемирного банка и МВФ о том, что не готов работать в новом правительстве.

Бизнес
Новости

Tesla покинул куратор разработки автопилотов

Ведомости
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Вице-президент подразделения Autopilot Hardware Engineering Джим Келлер покидает Tesla, чтобы сосредоточиться на разработке микропроцессоров в другой компании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Tesla. В компании во главе с главным исполнительным директором Илоном Маском он отвечал за аппаратное обеспечение для беспилотных автомобилей.

На этом посту его сменит Пит Бэннон, который уже более двух лет работает с Tesla и до этого занимался разработкой процессоров в Apple, уточнили в Tesla. The Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечает, что Келлер перейдет в корпорацию Intel. Пресс-служба Tesla отказалась комментировать эту информацию, комментарии Intel изданию получить не удалось.

Ответственность за программное обеспечение проекта Autopilot возьмет на себя Андрей Карпати, директор Tesla AI и Autopilot Vision - направлений в области искусственного интеллекта и компьютерного видения автопроизводителя.

Келлер проработал в Tesla два года. В июне 2017 г. он сменил на руководящем посту Криса Латтнера из компании Apple, проработавшего руководителем программной части автопилота Tesla всего полгода. «Как оказалось, Tesla совсем мне не подходит», — писал тогда Латтнер в Twitter. В компании подтверждали эту информацию, отмечая, что «Крис просто не подошел Tesla и ему решили найти замену».

Перестановки в Tesla происходят на фоне расследования автокатастрофы с участием электромобиля Model X, которая произошла в марте на трассе Highway 101 в штате Калифорния. В результате погиб водитель автомобиля. Tesla была вынуждена выступать в качестве официальной стороны в совете Национальной комиссии по безопасности транспорта, поскольку в машине использовалась полуавтономная система автопилота.

Как выглядят грузовик и спорткар Tesla

Бизнес
Новости

Петербургская компания подала иск о банкротстве связанного с Магомедовым пароходства

Ведомости
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Управляющая компания «Арсагера» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco) банкротом в связи с наличием у него признаков несостоятельности. Заявление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Заявление подано 25 апреля. Дата предварительного рассмотрения не сообщается.

О планах обратиться в суд с заявлением о признании ДВМП банкротом управляющая компания сообщила 6 апреля, опубликовав соответствующее уведомление на федресурсе. ДВМП не исполняет решение Арбитражного суда по облигациям серии БО-02, говорил «Интерфаксу» заместитель председателя правления истца Евгений Чистилин.

Собеседник агентства уточнял, что сумма задолженности предприятия составляет 2,7 млн руб. «Решение принято в связи с отсутствием инициативы ДВМП о погашении задолженности, компания не платит», - говорил он.

В пресс-службе ДВМП в свою очередь утверждали, что требования УК «Арсагера» на 2,7 млн руб. «являются спорными» и пароходство продолжает оспаривать их в судебном порядке. «Учитывая размер чистых активов компании, которые по состоянию на 31.12.2017 по РСБУ составляют 17,9 млрд руб., заявление о наличии у компании признаков несостоятельности абсолютно не соответствует действительности и носит провокационный характер», - подчеркивал представитель пресс-службы в беседе с агентством.

«Интерфакс» напоминает, что после «Арсагеры» о планах банкротить ДВМП уведомляли Промсельхозбанк и ООО «УК "Открытие".

Fesco – один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры. Группе «Сумма», совладельцем которой является Зиявудин Магомедов, принадлежит 32,5% акций головной компании холдинга – ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Еще 23,8% – у GHP Group, 17,4% – у TPG, 4,9% – у East Capital. Сейчас совладельцы группы арестованы по подозрению в хищении средств, выделенных государством на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

Зиявудин Магомедов, его брат Магомед Магомедов и руководитель компании «Интэкс» Артур Максидов арестованы по делу о хищении 2,5 млрд руб.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

Выбор редактора
Политика
Новости

Правительство Армении отправило делегацию на консультации в Москву

Ведомости
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Исполняющий обязанности первого вице-премьера Армении Армен Геворкян в четверг утром отправился в Москву для проведения рабочих переговоров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства страны. С кем именно Геворкян планирует провести переговоры в Москве, не уточняется.

Неназванный собеседники агентства также рассказал, что в среду вечером в Москву прибыл министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, который намерен провести неофициальные переговоры с представителями российских властей. По словам собеседника, основной темой переговоров станут вопросы, связанные с внутриполитическим кризисом в Армении и российско-армянскими союзническими отношениями. С кем именно будет встречаться Налбандян, собеседник агентства не уточнил.

В среду Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим коллегой из Армении Арменом Саркисяном. Обсуждалась ситуация в Армении, отмечается в сообщении Кремль.

В четверг в Ереване продолжились акции протеста, которые возглавляет депутат парламента Никол Пашинян. Демонстранты требуют ухода из власти всех представителей правящей Республиканской партии.

Массовые протесты вынудили премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, бывшего президента страны, 23 апреля сложить с себя полномочия. Исполняющим обязанности премьера Армении стал однопартиец Саргсяна Карен Карапетян.

В Ереване возобновились протесты

Недвижимость
Новости

Жители Подмосковья отказываются от покупки новостроек на этапе котлована

Ведомости
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Доля сделок на первичном рынке жилья Московской области в домах на средней стадии готовности (этап монтажа) составила 76% в текущем году против 6% за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании «Инком-недвижимость».

Приобретение объектов «на уровне котлована» в настоящее время интересует не более 16% подмосковных покупателей. Год назад их было 94%, снижение – в 5,9 раза.

Объекты высокого уровня готовности – на стадии отделки помещений, а также во введенных в эксплуатацию проектах – сегодня популярны у 8% покупателей в области, годом ранее востребованность была практически нулевой.

«Основной причиной роста популярности жилья в новостройках на этапе возведения этажей можно назвать сокращение ценовой разницы по мере возведения корпуса. Если раньше разрыв в стоимости квартиры в доме на уровне котлована и на завершающем этапе строительства составлял примерно 20%, то сегодня дельта заметно снижается, а в некоторых проектах девелоперы совсем отказываются от удорожания», - говорит Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра «Инком-недвижимости».

По данным Росреестра, в Московской области по итогам I квартала были заключены 21 300 договоров долевого участия.

В каком районе Москвы лучше покупать новостройки

Бизнес
Новости

Мильнер инвестировал в финтех-стартап выходцев из России Revolut

Ведомости
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Венчурный фонд DST Global Юрия Мильнера совместно с группой инвесторов вложил $250 млн в британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России. Стартап в ходе раунда оценили в $1,7 млрд.

Revolut создан в 2015 г. выпускником Российской экономической школы (РЭШ), Московского физико-технического института (МФТИ) и бывшим трейдером Credit Suisse в Лондоне Николаем Сторонским и бывшим специалистом по разработке Deutsche Bank AG Владом Яценко.

Фонд российского миллиардера возглавил раунд финансирования. Сколько именно инвестировал DST Global, не уточняется. В раунде также приняли участие Index Ventures и Ribbit Capital. С момента основания компания привлекла $336,4 млн.

Полученные инвестиции компания направит на запуск сервиса в новых странах и расширение штата с 350 до 800 сотрудников, в том числе наняв 200 человек в Москве и Санкт-Петербурге, уточняет vc.ru со ссылкой на основателей проекта. В 2018 г. Revolut планирует выйти на рынки России, США, Канады, Австралии, Сингапура и Гонконга.

Revolut выпускает карты с несколькими валютными счетами. Стартап позволяет пользователям обменивать одну валюту на другую без банковских комиссий, конвертируя средства по среднему рыночному курсу. Карты Revolut поддерживают 150 различных валют. Компания утверждает, что ее сервисом пользуются почти 2 млн клиентов, 250 000 из которых - каждый день.

Издание Recode 11 апреля писало, что компания привлекла внимание DST Global, который намерен вложить в проект $150-250 млн. Российский Forbes уточнял, что Сторонский вскоре может войти в список богатейших бизнесменов России. Его доля в финтех-стартапе составляет примерно 30%, говорили изданию два источника, знакомых с бизнесом компании. «Это означает, что после завершения раунда финансирования стартапер может стать обладателем состояния минимум в $420 млн, вплотную приблизившись к нижней границе списка самых богатых предпринимателей Forbes ($500 млн)», - писал журнал.

Бизнес
Новости

«М.видео» приобрело «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей

Ведомости
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Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники «М.видео» приобрел вторую по величине сеть магазинов «Эльдорадо», говорится в сообщении компании. Сделка закрыта 26 апреля, ее сумма составила 45,5 млрд руб. без учета кредитных обязательств «Эльдорадо».

Сумма сделки соответствует справедливой рыночной оценке, отмечает «М.видео». Компания купила 100% в «Эльдорадо» на свои средства, а также привлекла кредит ВТБ.

Объединение «М.видео» и «Эльдорадо» позволит увеличить охват клиентов и региональное покрытие, указано в сообщении. Под управлением объединенной компании будет работать 831 магазин в 200 крупнейших городах России.

«Эльдорадо» и «М.видео» входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Однако ранее компании не были объединены. В процессе слияния будет создано единое юрлицо – это должно произойти до конца I квартала 2019 г. Оба бренда при этом сохранятся.

Ранее стало известно, что «М.видео» может купить российский бизнес Media Markt. Пока сделка находится в стадии переговоров.

Недвижимость
Новости

Суд оставил под арестом обвиняемого в хищении денег дольщиков ЖК «Царицыно»

ТАСС
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Мосгорсуд признал законным продление срока ареста руководителя группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича, обвиняемого в мошенничестве при строительстве столичных жилых комплексов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд оставил постановление Тверского суда без изменений», - сказал представитель суда.

Ранее Тверской суд Москвы продлил Пинкевичу меру пресечения на срок до 12 июля.

Уголовное дело по факту задержки строительства было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, руководством компании-застройщика - комбината хлебопродуктов «Настюша» - мошенническим путем были похищены денежные средства граждан при строительстве жилых домов в Москве по 6-й Радиальной улице. В результате обманутыми оказались более 6000 дольщиков.

Технологии
Новости

Кудрин назвал блокировку Telegram препятствием для цифровизации экономики

Ведомости
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Блокировка Telegram повлекла за собой слишком тяжелые последствия, она усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики, заявил в интервью «Интерфаксу» председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

По мнению Кудрина, решение Роскомнадзора о блокировке Telegram было непроработанным. «Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия, – подчеркнул Кудрин. – Сразу видно, что инициаторы этих шагов не осознавали всех последствий. Им нужно было серьезнее продумать, достигнут ли эти меры результата».

Россия видит новые возможности именно в росте производительности труда, а цифровизация может обеспечить почти треть этого прироста в ближайшие шесть лет, отметил Кудрин. «И этот шаг (блокировка мессенджера. – "Ведомости") усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики», – заключил он.

Экс-министр финансов добавил, что сам продолжает пользоваться Telegram и после его блокировки. «Сейчас идут перебои, иногда [мессенджер] работает, иногда - нет», – заметил Кудрин.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако мессенджеру удается обходить блокировку, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам.

Газета «Коммерсантъ» приводила оценки IT-компании Flexbby, согласно которым в результате блокировки мессенджера уже пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов. Возможные потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы компания оценила в $1 млрд. Кроме того, приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может принести корпорациям $940 млн убытка по итогам 2018 г.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

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Недвижимость
Новости

ДОМ.РФ отдаст в бюджет половину чистой прибыли за 2017 год

Ведомости
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Наблюдательный совет 25 апреля 2018 г. рекомендовал общему собранию акционеров ДОМ.РФ (бывшее АИЖК) направить на выплату дивидендов в федеральный бюджет 50,18% чистой прибыли по МСФО по итогам 2017 г., говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО за 2017 г. составила 18 млрд руб. (рост на 31,2%). Общая сумма, которую предлагается направить на дивиденды, составляет более 9 млрд руб. Дивидендные выплаты увеличатся почти в 1,3 раза по сравнению с дивидендами за 2016 г. (7,066 млрд руб.).

В сообщении также говорится, что «интегральное исполнение ключевых показателей эффективности за 2017 г. составляет 120%». Показатель рентабельности собственных средств компании за 2017 г. достиг 12,1% по сравнению с 9,9% за аналогичный период прошлого года.

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